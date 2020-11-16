Швейцария - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Финальный отрезок календарного года оказался весьма непростым для сборной Украины. Ряды команды Андрея Шевченко атаковал COVID-19, что помешало планам тренерского штаба и не позволило использовать оптимальный состав. После победы над Испанией в октябре, Украина проиграла два подряд ноябрьских матча. Остался еще один – решающий в контексте перспектив в дивизионе А Лиги наций.

Швейцария сумела зацепиться за очко в матче с Испанией, поэтому сохранила для себя шансы остаться в элитном дивизионе. Отставая от Украины на три очка, "нейтральным" достаточно победы 1:0, 2:1, или любой другой с разницей в два мяча и больше. За это команда и будет бороться в матче, который состоится во вторник вечером в Люцерне.

У Украины – свои задачи. Этот непростой период хотелось бы завершить на мажорной ноте. Не проиграв Швейцарии, год сборной Украины можно будет считать удачным – успешное выступление в Лиге наций и подготовка к чемпионату Европы 2020. В теории все выглядит просто, но на практике последний шаг часто бывает сложным.

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Лига наций. Дивизион А. Группа 4

17.11.2020. Швейцария. Люцерн. Стадион "Swissporarena"

Арбитр в поле – Тасос Сидиропулос (Греция)

Швейцария 21:45 Украина

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Телетрансляция в Украине – телеканалы "Украина", "Футбол 1"

Трансляцию матча на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Аудио-трансляция – YouTube-канал UA-Футбол >>>

Не сыграют: Джордан Лотомба, Сильвен Видмер, Нико Эльведи, Ремо Фройлер (все – Швейцария), Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Дмитрий Резник, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь (все – Украина) Александр Зинченко, Руслан Малиновский (Украина) – под вопросом

После поражения от сборной Германии Андрей Шевченко отметил, что ни одного матча, кроме стартового против Швейцарии, в этой Лиге наций его команда не провела в оптимальном составе. Звучит как оправдание, но нужно ли оно? Швейцарию на старте обыграли, Германии проиграли, но в обоих поединках дали достойный бой. Испанию дома одолели сенсационно не оптимальным составом. Единственный провал – это выездной поединок со сборной Испании. Ну и матч с Францией, но товарищеские игры следует выносить за скобки.

Проблема в том, что, если абстрагироваться от обстоятельств и рисунка игры, и концентрироваться только на результатах, вырисовывается беспрецедентная при каденции Андрея Шевченко картина. В последних шести матчах сборная Украины добыла одну победу и потерпела пять поражений. Для контекста: это столько же, сколько и за все предыдущее время каденции Андрея Шевченко в сборной Украины.

Как ни крути, а на психологию такая ситуация не влиять не может. И вместе с кадровыми проблемами (накануне стало известно, что еще три игрока, кроме тех, кто заболел ранее, заразились коронавирусом) все это делает положение Украины почти критическим. Швейцария, наоборот – на подъеме. Несмотря на последнее место в группе Лиги наций после пяти туров, "нейтральные" проиграли всего два матча – Испании (дав достойный бой) и Украине в Киеве. Осознавая то, что удалось сдержать Германию в двух поединках и Испанию на своем поле (ничьи), Швейцария горит желанием отомстить Украине. И главное – верит в то, что ей это по силам.

Поэтому Украина не находится в привилегированном положении накануне этого матча. Даже несмотря на то, что команду Андрея Шевченко удовлетворит ничья. Напротив, понимание того, что важно не победить, а просто не проиграть, может сковывать игроков сборной Украины. По крайней мере, раньше в таких ситуациях украинские футболисты не раз набивали себе шишки. Но Шевченко строит новую команду не только по игровой модели, но и по психологии. Поэтому для него такая ситуация – очередная проверка на устойчивость и возможность сделать еще один шаг в направлении от закоренелого быта.

СТАТИСТИКА

Со Швейцарией у нас хорошая статистика противостояний. Против этой сборной Украина провела три матча и ни одного не проиграла. Кроме памятной победы на чемпионате мира в серии пенальти, была еще ничья в товарищеском матче в 2010-м году.

Ну и, конечно, победа в текущей Лиге наций в первом круге турнира. Украина тогда не превосходила Швейцарию по игре, но добыла нужный результат. А это тоже нужно уметь.

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ

У Украины – проблемы с кадрами, однако Швейцария тоже не сыграет оптимальным составом. Двое игроков из-за Covid-19 выпали еще раньше – это Джордан Лотомба и Сильвен Видмер. А уже непосредственно в матче с Испанией самоустранились двое игроков основы из-за желтых карточек – защитник Нико Эльведи и полузащитник Ремо Фройлер.

Вместо последнего в основе почти наверняка появится Джибриль Соу. Еще один вариант – Мишель Эбишер. В защите Петкович может полагаться на Бенито или Омерагича. Хотя Эльведи – это потеря существенная.

Швейцария: Зоммер - Фернандес - Родригес, Шер, Аканджи - Цюбер - Джака, Соу - Шакири - Сеферович, Эмболо

Украину мы снова увидим в непривычном образе. По сравнению с матчем против Германии точно не будет в составе Эдуарда Соболя – он и Резник с Макаренко накануне сдали положительные тесты на коронавирус, присоединившись к компании ранее инфицированных Сидорчука, Коваленко, Цыганкова и Ярмоленко. Добавляем сюда ряд игроков, которые вообще не приезжали на ноябрьский сбор из-за Covid-19 и имеем весьма затруднительное положение.

С "молодежки" были вызваны Булеца, Судаков и Назаренко, но вряд ли на них Шевченко рассчитывает как на основных бойцов. Больше всего вопросов возникает по обороне. Отсутствие Соболя делает проблемным еще и левый фланг защиты. Не забываем, что, по словам тренера, матч против Германии с травмами доигрывали Зинченко и Малиновский. Тогда проблемной можно считать уже и полузащиту.

Резник – это не потеря, среди вратарей Шевченко все равно будет выбирать между Пятовым и Луниным. Справа в обороне напрашивается выход Конопли. Он неплохо зарекомендовал себя в Германии, поэтому выбирать сегодня не приходится. Проблему левого защитника можно решить благодаря Матвиенко. Перевести его туда, а в центре рядом с Забарным выпустить Кривцова. Как вариант – Богдан Михайличенко, хотя в последнее время он потерял доверие тренерского штаба.

В центре поля обязательно появится Тарас Степаненко. А дальше выбор зависит от того, смогут ли сыграть Зинченко с Малиновским. Если не смогут, то придется менять тактику. Тогда рядом с Тарасом может сыграть Харатин, выше расположится Марлос, а Яремчук с Зубковым закроют фланги полузащиты / атаки. Жуниор Мораес выступит в роли центрального нападающего.

Если же Зинченко с Малиновским будут на месте, то можно использовать примерно тот же состав, который играл против Германии. Так или иначе, в основе ждем Зубкова, Яремчука и Марлоса.

Украина: Пятов - Конопля, Забарный, Кривцов, Матвиенко - Степаненко, Харатин - Зубков, Марлос, Яремчук - Мораес

Прогноз – ничья 2:2

Учитывая хорошую статистику противостояния со Швейцарией, а также умение сборной Украины мобилизоваться в критических ситуациях, спрогнозируем счастливый конец этой истории. Швейцария, как и в матче против Испании, активно пойдет вперед со старта и высоко поднимет линию обороны. Украина ощутит на себе высокий прессинг, но в то же время будет иметь шансы разгонять контратаки на пространстве. Вряд ли удастся не пропустить, но точно будут шансы и для забитых мячей. Главное – распорядиться ими лучше, чем в Лейпциге несколькими днями ранее.

Вырисовывается результативный матч – "обе забьют", или "тотал больше 2,5". Еще можно сыграть по классике жанра – поставить на то, что Украина не проиграет.