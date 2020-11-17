Привет, сосед! Чехия - Словакия. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Дивизион Б. 6-й тур

18 ноября. Пльзень. "Дусан Арена"

Чехия 21:45 Словакия

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Самое настоящее дерби на уровне сборных. С 1918-го по 1993-й чехи и словаки составляли одно государство, но затем мирно расстались. Такое не могло пройти бесследно.

Даже у национальных сборных обеих стран много общего. И те, и другие не без проблем отобрались на чемпионат Европы-2020; у обоих по три победы и два поражения в последних пяти матчах. Но все-таки чехи чуточку сильнее. После 5 туров команды в группе Б второго дивизиона Лиги Наций расположились так: у Шотландии 10 очков, у Чехии - 9, у Израиля - 5, у Словакии - 4.

То есть, чтобы подняться в элиту чехам нужно побеждать словаков и рассчитывать на осечку шотландцев в параллельной игре. У Словакии задача другого масштаба - не вылететь, и ей для ее решения надо побеждать чехов и надеяться на то, что Израиль не одолеет "Скоттов".

И тот, и другой расклад более чем реален. Команды подходят к матчу подуставшими, но в хорошем настроении: чехи на неделе с боями удержали минимальный перевес над Израилем (1:0), а словаки в дополнительное время вырвали путевку на Евро в противостоянии с Северной Ирландией (2:1).

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Потери есть у обеих сторон, но они не критичны. У чехов вне игры из-за травмы центрфорвард Патрик Шик, но его неплохо меняет опытный Зденек Ондрашек. Также не сыграют из-за коронавируса Павел Кадерабек и Ондрей Кудела. У Словакии матч пропустят Ондрей Дуда (перебор карточек) и, вероятно, Томаш Губочан (ушиб).

В первом круге чехи на выезде не оставили шансов соседям, победив 3:1, но тогда не играл символ словацкого футбола Марек Хамшик. Сейчас он в строю, и хотя легенде уже 33 года, его видение поля непременно создаст хозяевам проблемы. У чехов выделяются лидеры прошлогодней "Славии" - Коуфал, Соучек и Масопуст. Они обеспечивают команде мобильность и остроту на правом фланге. Неплох в центре и ветеран Бундеслиги Владимир Дарида, получивший капитанскую повязку.

Не факт, что качество игры будет высоким, даже наоборот - такое редко случается на фоне усталости и высокой цены поединка. Но заруба будет та еще, это мы вам гарантируем. Если любите такое - ищите загодя трансляцию в интернете, а то в Украине встречу показывать не будут.

Цифры и факты

Словакия лишь в 1 из 7 матчей в 2020 году забила больше 1 гола в основное время

Три последних матча Чехии завершились с ТМ 1,5

Чехия уже больше трех лет не играет вничью - с 10 июня 2017-го, когда была мировая с Норвегией (1:1). С тех пор 33 матча - 15 поражений и 18 побед

Словакия выиграла в основное время лишь 1 матч из 7 в 2020 году - дома с Шотландией (1:0)

Словакия последний раз выигрывала на поле Чехии в 2009 году в рамках отбора на ЧМ (2:1). В последних 5 матчах между командами чехи побеждали 4 раза, словаки - раз

Ориентировочные составы

Чехия: Вацлик - Коуфал, Калас, Брабец, Матею - Соучек, Крал - Масопуст, Дарида, Янкто - Ондрашек

Словакия: Родак - Пекарик, Сатка, Шкриньяр, Мазан - Куцка, Грошовский, Лоботка, Хамшик, Грегус - Дюриш

Прогноз на матч Чехия - Словакия

Не будем изобретать велосипед - выберем победу чехов. Они сейчас на ходу, у них больше молодых талантов в составе, и вдобавок они сыграют дома, где Словакия не побеждала давным-давно. Букмекеры принимают ставки на победу чехов с коэффициентом 1,5-1,55.