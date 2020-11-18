Бельгия - Дания: Прогноз и анонс матча

Лига наций, дивизион А, группа 2, шестой тур

18 ноября. 21:45. Брюссель. "Стадион Короля Бодуэна"

Трансляция в записи - канал Футбол 1, 23:40

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Неожиданно для многих решающим матчем за выход в Финал четырех Лиги наций в группе 2 стал поединок между сборными Бельгии и Дании. Главный их конкурент, Англия, потеряла все шансы на попадание туда, проиграв в прошлом туре именно гостям этой встречи. Для квалификации Дании нужна только победа, а вот Бельгию устроит и ничья. "Будет интрига или не будет?" - вот в чем вопрос.

История противостояния

Между собой сборные встречались семь раз, однако шесть этих матчей состоялись еще в прошлом веке. Трижды итоговый счет был за Бельгией, столько же побед одержала Дания и однажды победила «дружба». Последний поединок между ними прошел в рамках первого тура Лиги Наций текущего сезона. На стадионе в Копенгагене успех праздновали гости со счетом 2:0.

В прошлом розыгрыше Лиги наций Бельгия имела шанс выйти в Финал четырех. К решающему матчу со швейцарцами подопечные Роберто Мартинеса подходили с девятью очками за три тура в противовес шести в копилке их противников. Более того, в той выездной игре бельгийцы вели в счете 0:2 уже на семнадцатой минуте матча, хотя в итоге проиграли 5:2 и пропустили Швейцарию дальше. А Дания в том году участвовала дивизионом ниже, где выиграла группу с Уэльсом и Ирландией и продвинулась на ступеньку вперед.

Кадры

Хозяевам в матче не поможет травмированный Тимоти Кастань, а также Эден Азар, который заболел коронавирусом. К слову, игрок мадридского "Реала" не появлялся на поле в футболке родной страны еще с ноября прошлого года. Также из-за перебора желтых карточек не сыграют Витсель и Тома Менье. Повреждения помешает принять участие в поединке и датчанину Касперу Дольбергу.

По громким именам хозяева берут верх над гостями. Своим участием игру смогут украсить Куртуа, Торган Азар, Мертенс, Кевин де Брюйне, Юрий Тилеманс и Лукаку. Кстати, последний - лучший бомбардир Бельгии в ее истории с 55-ю голами. А вот Кристиану Эриксену к такому званию в сборной не хватает 14 точных выстрелов. В 28 лет датчанин провел уже 102 матча за сборную, забив 36 мячей.

Не доиграл игру со сборной Исландии вратарь гостей Каспер Шмейхель. На последних минутах первого тайма голкипер в борьбе получил удар в голову от соперника. После перерыва его заменил Фредрик Реннов из-за подозрения на сотрясение мозга. Однако стало известно, что игрок "Лестера" восстановился и готов принять участие в следующем матче.

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Цифры, факты и шансы

Беспроигрышная домашняя серия хозяев продолжается уже 22 матча, а такая же положительная выездная гостей - девять.

Сборная Бельгии не проигрывает в домашних поединках всех уровней с 2016 года.

А вот в официальных матчах в статусе хозяев "красные дьяволы" не знают вкуса поражений уже 10 (!) лет.

Единственный проигрыш датчан за последние 22 встречи - тот неудачный результат с бельгийцами в сентябре, в начале этого сезона.

Кристиан Эриксен забил пять голов за последние пять матчей в составе сборной Дании. Четыре из них - с пенальти.

Гости этой игры провели тяжелый и изнурительный поединок с Исландией тремя днями ранее. Датчане сначала потеряли трудом добытое минимальное преимущество за несколько минут до конца матча, а затем на второй компенсированной вырвали победу со счетом 2:1 и шанс бороться за выход в Финал четырех. Бельгия же забила дважды к середине первого тайма англичанам и взяла игру под свой контроль, который иногда разрушала атака "трех львов". Однако, нерезультативно - 2:0.

Дисквалифицированы игроки хозяев, обычно, играют в основе, однако, они не незаменимыми. А вот в мастерстве даже стартовой одиннадцатки гости уступают. Бельгия не будет играть на сохранение результата от стартового свистка, а будет это делать, если забьет, сохраняя преимущество. Домашние стены для подопечных Мартинеса являются настоящей крепостью, которую даже Эриксен не способен разрушить своими пенальти. "Красные дьяволы" помнят обидное поражение от швейцарцев в решающем матче за Финал четырех Лиги наций, поэтому свою ошибку они повторять не собираются. В то же время, Дания хоть и более истощена физически, однако бой может дать и доказать что не просто так расположилась на 13 месте в рейтинге FIFA.