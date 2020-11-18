Англия - Исландия. Прогноз на матч Лиги Наций

Сборная Англии уже ни при каких обстоятельствах не сможет продолжить борьбу в "турнире четырех" за победу в Лиге Наций 2020. Так же, как сборная Исландии не сможет покинуть последнее место и сохранить прописку в элитном дивизионе ЛН. Однако для этих команд дело чести и престижа завершить турнир на мажорной ноте. Исландцы пока не набрали ни одного очка, а англичане могут финишировать на втором месте в турнирной таблице – это и станет главной мотивацией для соперников.

Лига Наций. Шестой тур. Лига А

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Фабиу Вериссиму (Португалия)

Англия 21:45 Исландия

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В сентябре этого года в Рейкьявике встречались эти команды и англичане смогли добыть минимальную победу в гостях 1:0. Единственный и решающий гол на 90+1 минуте с пенальти забил Стерлинг. Все тогда шло к ничье, но хозяева не выдержали давления. Ведь на 90+3 минуте Бьярнсон не реализовал свой одиннадцатиметровый. Ту игру команды заканчивали десять на десять после двух удалений.

Вообще отношения соперников можно назвать непростыми и даже принципиальными. С 2016-го года, когда на Чемпионате Европы островитяне выбили родоначальников футбола из турнира. В 1/8 финала на гол Руни с пенальти ответили Сигурдссон и Сигтоурссон - 2:1. Тогда исландцы были в ударе.

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Англия проиграла в важном матче три дня назад Бельгии – 0:2, что лишило шансов сборной "Трех львов" на первое место. Ранее было поражение от Дании (0:1), и только победа над Ирландией в товарищеской встрече – 3:0, немного скрасила эти явные провалы.

У Исландии серия из четырех подряд поражений – дважды от Дании (0:3 и 1:2), а также от Бельгии и Венгрии – оба раза 1:2. Серьезный спад у "викингов", настоящий кризис и куча проблем. Англии будет сложно не воспользоваться ними, даже если захотят. Прогноз: победа хозяев 3:1.