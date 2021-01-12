Луис Адриано стремится к большому финалу. Палмейрас - Ривер Плейт. Анонс и прогноз матча

Копа Либертадорес - южноамериканский аналог европейской Лиги Чемпионов - вышел на финишную прямую. В полуфиналах осталось сыграть ответные матчи, а затем решающая битва, запланированная на 30 января. В ночь на 13 января по Киеву состоится противостояние "Палмейраса" и "Ривер Плейт", победитель которого уже, кажется, известен. Бразильский клуб максимально эффективно использовал свои возможности на поле соперника и получил более чем убедительную победу по счету. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов команду, которая в двух предыдущих сезонах играла в финалах (в одном из которых победила). "Ривер Плейт" определенно будет биться до финального свистка.

Копа Либертадорес. Полуфинал. Ответный матч

13 января. Сан-Паулу. Allianz Parque

"Палмейрас" (Бразилия) 2:30 "Ривер Плейт" (Аргентина)

Первый матч - 3:0 13 января. Сан-Паулу. Allianz Parque

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В этом матче могли бы сыграть сразу трое хорошо знакомых украинским болельщикам игроков, но будет максимум двое. Главный герой – конечно, Луис Адриано, рекордсмен "Шахтера" по количеству голов в УПЛ. В первом поединке он отметился одним из забитых голов. Также за "Палмейрас" выступает Виллиан Гомес, который в сезоне 2012/13 играл за "Металлист". В первом поединке полуфинала он выходил на замену. А вот Хорхе Карраскаль, на деньги за трансфер которого надеются выжить "Карпаты", стал главным антигероем "Ривера" - он получил красную карточку и игру пропустит из-за дисквалификации. Не зря тренер Марсело Гальярдо, когда колумбиец покидал поле, сказал ему, что за такой поступок ему стоит "отрезать яйца".

"Палмейрас" на групповом этапе набрал 16 очков из 18 возможных. В плей-офф не оставил шансов парагвайскому "Либертад" (4: 1 по сумме двух матчей) и эквадорском "Дельфин" (8: 1).

"Ривер Плейт" в 1/8 финала помучился с "Атлетико Паранаэнсе" (2:1), а вот в четвертьфинале разбил уругвайский "Насьональ" (8:2). На групповом этапе у аргентинского гранда было 13 очков, что позволило занять первое место.

20-летний Хулиан Альварес из "Ривер Плейт" является лучшим бомбардиром турнира в текущем розыгрыше, на его счету пять голов. У Луиса Адриано на один меньше.

"Палмейрас" выиграл четыре последних матча во всех турнирах. Зато у "Ривера" продолжается серия из трех матчей без побед. После ничьей с "Бокой" миллионеры проиграли "Палмейрасу" и "Индепендьенте" в Копа Диего Марадона.

На своем поле "Палмейрас" в Копа Либертадорес выиграл все пять матчей в текущем сезоне с общим счетом 21:1. "Ривер Плейт" на выезде имеет две победы, две ничьих и одно поражение (15:8).

"Палмейрас" на своем поле не проигрывает аргентинским клубам в девяти последних матчах (шесть побед и три ничьих). "Ривер Плей" не может победить бразильские команды на их поле в трех последних матчах (одна ничья, два поражения).

Главный тренер "Палмейрас" Абель Феррейра возглавил команду лишь в ноябре. До этого португалец тренировал ПАОК, а перед этим "Брагу". Наставник "Ривера" Марсело Гальярдо в какой-то момент даже считался претендентом на пост главного в "Барселоне", однако пока разговоры о таком переходе притихли.

"Палмейрас" может в пятый раз выйти в финал Копы, бразильцы лишь раз выигрывали турнир. "Ривер" семь раз играл в финалах, четыре раза их выигрывал.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПАЛМЕЙРАС – РИВЕР ПЛЕЙТ 1:2

Домашняя статистика "Палмейрас" более чем убедительная, впрочем, "Ривер" по игре никак не претендует на звание аутсайдера этого поединка. Неудивительно, что букмекеры отдают минимальное преимущество именно гостям. Впрочем, вряд ли аргентинскому гранду удастся осуществить камбэк в стиле "Ливерпуля" - прогнозируем "Риверу" утешительную победу, которая не помешает Луису Адриано и компании выйти в финал.