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Палмейрас - Сантос. Прогноз на финал Кубка Либертадорес
Битва за звание лучшего клуба Латинской Америки
Финал Кубка Либертадорес 2021
30 января, 22:00
Бразилия, Сан-Паулу, стадион "Альянц""Палмейрас" - "Сантос"
В финале главного клубного турнира Южной Америки встретятся две бразильские команды, серебрянный призер по итогам прошлого чемпионата сыграет против бронзового - "Палмейрас" и "Сантос" разыграют между собой звание лучшего клуба Кубка Либертадорес.
"Сантос" в своей истории трижды становился лучшей командой на континенте - в 1962, 1963 и 2011 годах. В свою очередь "Палмейрас" побеждал в Кубке Либертадорес лишь однажды - в 1999-м году.
В нынешнем сезоне бразильского национального первенства у обоих команд дела идут не очень хорошо. Но если у номинальных хозяев на данный момент 52 очка и 5-я позиция в турнирной таблице, то родной клуб Пеле с 45 баллами идет аж на 10-м месте.
На неделе команды Абеля Феррейры и Алекси Стиваля провели свои матчи в рамках бразильской Серии А: "Палмейрас" дома расписал ничью с ФК "Васко да Гама", а "Сантос" на выезде уступил "Атлетику Минейро".
Групповой этап текущего розыграша Кубка Либертадорес "Палмейрас" провел очень уверенно, команда одержала 5 побед и 1 раз сыграла вничью, набрала 17 очков и вышла в плей-офф турнира с разницей мячей 17:2! На пути к финалу бразильский клуб прошел "Дельфин" (8:1 по сумме двух матчей), "Либертад" (4:1) и в полуфинале в напряженной борьбе обыграл аргентинский "Ривер-Плейт" (3:2).
В свою очередь "Сантос" по ходу матчей группы добыл 16 очков, в 1/8 Кубка подопечные Стиваля с огромнным трудом прошли "ЛДУ Кито" (2:2 по сумме двух матчей), благодаря выездному голу, в четвертьфинале разгромили "Гремио" с общим счетом 5:2 и в полуфинале не оставили шансов "Бока Хуниорс" - 3:0 по итогу домашнего и выездного матчей.
Предыдущие матчи команд
В 2020-м году "Палмейрас" и "Сантос" между собой встречались трижды: два раза команды расписали ничью (0:0 и 2:2) и однажды победу одержали подопечные Абеля Феррейры - со счетом 2:1.
Всего в истории коллективы сыграли 63 поединка: 22 победы у "Палмейраса", 24 у "Сантоса", и соответственно 17 раз команды разошлись миром.
Ориентировочные составы
"Палмейрас": Жаилсон, Эмпереур, Кушчевич, Ренан, Лукас Эстевес, Майке, Фелипе Мелу, Лукас Лима, Густаву Скарпа, Габриэл Силва, Луис Адриано.
"Сантос": Джон, Пара, Вериссимо, Перес, Фелипе Жонатан, Диегу Питуса, Сандри, Сотельдо, Кайю Жорже, Маринью, Лукас Брага.
Прогноз на матч "Палмейрас" - "Сантос"
Как говорится, в финалах может произойти что угодно. Но все же букмекеры отдают совсем небольшое, но преимущество именно "Палмейрасу". В любом случае, игра обещает быть открытой и порадовать зрителей несколькими забитыми мячами - в лучших традициях латиноамериканского футбола.
Прогноз UA-Football - 2:1.
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