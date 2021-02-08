Аль-Ахли - Бавария. Прогноз на матч клубного Чемпионата мира

Клубный чемпионат мира FIFA, полуфинал

8 февраля. Эр-Райян, “Ахмед бин Али”

“Аль-Ахли” Каир, Египет 20:00 “Бавария” Мюнхен, Германия

Телетрансляция – UA: Перший

“Бавария” отправилась на Клубный чемпионат мира с приключениями. Мюнхенцы вынуждены были провести ночь с пятницу на субботу в аэропорту из-за того, что вовремя не успели вылететь из Берлина. Гендиректор клуба Карл-Хайнц Румменигге и почетный президент Ули Хенесс разразились гневными комментариями, вероятно, не слишком понравилась эта ситуация и футболистам. Но и они не жаловались. На словах спокойно воспринял ситуация и главный тренер Ханси Флик. Таков менталитет “Баварии”: от нее требуются победы во всех турнирах, несмотря на обстоятельства.

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“Бавария” будет проводить матч с “Аль-Ахли”, уже зная своего возможного соперника в финале. Мексиканский “УАНЛ Тигрес” неожиданно переиграл в полуфинале бразильский “Палмейрас” и стал первым представителем КОНКАКАФ, который достиг решающего матча на клубном ЧМ.

Стоит ли ожидать сенсации в матче “Баварии” с “Аль-Ахли”? В прошлом сезоне египетский гранд сделал требл, вероятно поэтому Йозуа Киммих назвал предстоящего соперника мюнхенцев “Баварией Египта”. Тем не менее, хавбек мюнхенской “Баварии” уверен в успехе своей команды: “Победитель Лиги чемпионов – фаворит турнира. Но мы никого не будет недооценивать”.

По словам Флика, отчет по “Аль-Ахли” ему подготовил аналитический отдел клуба. “Это команда, которая хочет играть в футбол и очень вариативная в атаке. Их фулбеки часто подключаются к атакам”.

“Бавария” перед матчем с “Аль-Ахли” показала хорошую серию в чемпионате Германии. “Рекордмайстер” выиграл в пяти турах подряд, пропустив только два гола. Тем не менее, трижды “Бавария” выигрывала с минимальным счетом и была близка к тому, чтобы подарить очки соперникам. Игра требл-чемпионов Европы отнюдь не идеальна. На это указывает главный тренер “Аль-Ахли” Питсо Мосимане. “Мы смотрели их последний матч. Они допускали ошибки. У всех команд есть свои слабые и сильные стороны. В прошлом сезоне мы выиграли требл, мы участвуем в клубном чемпионате мира, и выиграли первый матч. Мы хорошая команда”, – говорит южноафриканский специалист.

Против “Аль-Ахли” не сыграют полузащитники “Баварии” Хави Мартинес и Леон Горетцка. Bild прогнозирует, что “Бавария” сыграет в следующем составе: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Мусиала, Киммих – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский. “Аль-Ахли”, вероятно сыграет в таком же составе, как и в победном матче второго раунда против катарского “Аль-Духаиля”.

Прогноз на матч Аль-Ахли – Бавария

“Аль-Ахли” – это большой исторический клуб, и в прошлом сезоне он добился гигантского успеха. Но победитель африканской Лиги чемпионов и европейской все же не могут сопоставляться как равные соперники. “Бавария” может иногда проиграть в чемпионате таким командам как “Хоффенхайм” и “Боруссия” Менхенгладбах, но мотивация на победу в еще одном турнире у команды Ханси Флика очень высокая. Недооценки не будет. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.