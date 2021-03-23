Франция - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 24.03.2021

Квалификация ЧМ-2022. Первый тур. 24.03.2021

Франция. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Украина

Арбитр в поле - Тобиас Штиллер (Германия); трансляция в Украине – ТК "Украина", "Футбол 1"

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Из пяти команд группы напрямую на чемпионат мира выходит только одна. Поэтому участники квинтета D должны строить очень осторожные планы, ведь конкурировать, среди прочего, придется с самим чемпионом мира – сборной Франции. Турция, Исландия, Дания, Финляндия показывали, что в отдельных поединках с французами можно бороться весьма успешно, но чтобы опередить "трехцветных" на длинной дистанции, нужно рассчитывать не только на собственные силы, но и на везение.

Украине с календарем не слишком повезло – и это уже тревожный звоночек. Ведь начинать цикл придется теоретически самым тяжелым матчем в группе – гостевым против соперника из первой корзины. С другой стороны, в начале ни на кого не давит турнирное положение, поэтому можно играть без обременительной боязни за результат. А если вдруг удастся зацепиться за очки, то на будущее Украина получит бешеный толчок и веру в собственные силы.

Франция

Но мечтать нужно очень осторожно. Франция – опаснейший и крайне неудобный для Украины соперник. Хотя, уместно ли вообще говорить здесь избирательно? Ведь "трехцветных" никто не может называть соперником, против которого играть легко и весело.

Франция за последние три года проиграла лишь четыре поединка. Еще перед чемпионатом мира 2018 было поражение от Колумбии, а уже после триумфа на мундиале "галльские петухи" уступили Нидерландам в Лиге наций, туркам – в квалификации чемпионата Европы, финнам – в товарищеском поединке. Никакой смены поколений или перестроения в сборной Франции после чемпионата мира не произошло: тот самый тренер, тот же костяк команды. Ее силу на себе совсем недавно почувствовала и Украины. Прошлогодние 1:7 остались в нашей истории как самое крупное избиения украинской национальной команды. А Франция даже не моргнула. Хотя в ее исполнении этот разгром остается единственным за последние двенадцать поединков.

Украина

Украине отсыпают немало комплиментов, но они опираются в основном на впечатление от квалификации Евро-2020. Ведь за весь прошлый год, когда были товарищеские поединки и матчи Лиги наций, Украина выиграла только две встречи.

Киевский успех с Испанией имел эффект грома среди ясного неба, Швейцарию в первом матче Лиги наций победили по игре не безапелляционно. Два поражения от неубедительной сейчас Германии списали на разницу в классе, на выезде против Испании не было даже минимальных шансов из-за индивидуальных ошибок, в контрольном матче были биты не только французами, но и поляками. Немало ответов на актуальные вопросы должен был дать решающий матч Лиги наций против Швейцарии на выезде, но он так и не состоялся. О том, как разворачивались бы события на поле, можно только гадать, но то, что Украина проиграла свою борьбу в кабинетах – это факт. И это тоже должно стать уроком.

Это в Украине Павелко и компания могут дергать кукол за ниточки, ведя свои тайные (и не очень) игры. В масштабе же континента уже сам Павелко превращается в куклу, с которой играют другие. Ни один юрист мира и ни одна речь чиновника с УАФ не презентуют украинский футбол лучше, чем победа на футбольном поле. А победа над действующим чемпионом мира – и подавно.

Франция - Украина: статистика личных встреч

Украина лишь однажды в своей истории побеждала Францию. Но тот успех (2:0 в Киеве благодаря голам Зозули и Ярмоленко) был омрачен выездным провалом 0:3 и не выходом в финальную часть чемпионата мира 2014. В следующем после того приснопамятного поражения поединке с французами была уже упомянутая катастрофа 1:7, поэтому получается совсем неутешительная для Украины картина: десять пропущенных в последних двух матчах против сборной Франции.

Из трех ничьих, добытых в этом противостоянии, все три добыты в рамках квалификации чемпионата Европы разных лет. И что примечательно: ровно половину своих побед над Украиной, - три из шести, - Франция добыла в товарищеских поединках.

Франция - Украина: последние матчи команд

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Франция - Украина: ориентировочные составы

У Дидье Дешама выбор так широк, что в заявку не попадают такие мастера, как Карим Бензема, Набиль Фекир и Маркус Тюрам. В последних матчах Франция играла с двумя нападающими, поэтому будем отталкиваться от этой схемы как основной.

Мбаппе и Жиру – идеальное сочетание опыта и молодости. Гризманн набрал такую ​​форму, что его грех не выпускать в основе. Среднюю линию цементировать будут Канте, Рабио и Погба.

На левом фланге защиты в "Реале" сверкает Ферлан Менди, справа Дешам использует Люку Эрнандеса. А вот в центре пару могут сформировать представители "Барсы" и "Реала" Лангле и Варан. Хотя в последних матчах тренер применял и другие вариации с участием Кимпембе и Зума.

Франция: Льорис - Эрнандес, Кимпембе, Варан, Менди - Рабио, Канте, Погба - Гризманн - Жиру, Мбаппе

Андрей Шевченко повез во Францию ​​сразу пятерых голкиперов и только двух нападающих. Но это не значит, что на линии ворот сыграют более одного человека. Бущан, Трубин или Пятов? Можно только гадать. Проблемной выглядит позиция правого защитника. Тимчик давно не играл за "Динамо", Ефим Конопля имеет мало опыта, Александр Караваев не слишком надежен. Слева, вероятно, Шевченко отдаст преимущество Соболю, тогда в центре будет пара из донецкого "Шахтера" Кривцов-Матвиенко. Миколенко сегодня не в той форме, чтобы играть против французов.

Степаненко будет не хватать в центре поля. На Шапаренко с Шепелевым как на разрушителей полагаться опасно. Поэтому напрашивается выход Сергея Сидорчука. Кандидатуры Зинченко и Малиновского не обсуждаются. Как и впереди – кандидатура Романа Яремчука.

Цыганков не сыграет из-за травмы, поэтому неужели Ярмоленко? Но он без практики, значит, логичнее ожидать выхода Марлоса. Тогда еще одно место в атакующей линии достанется Александру Зубкову.

Украина: Бущан - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Сидорчук - Малиновский, Зинченко - Марлос, Зубков - Яремчук

Франция - Украина: ставка и коэффициенты

Франция - Украина прогноз матча от UA-Football

Главное, не повторить 1:7? Где-то в подсознании такая мысль сидит, но настраиваться нужно на лучшее. Понятно, что о победе сборной Украины речь не идет, но хотя бы дать бой французам нужно. Сыграть достойно, чтобы в двух следующих поединках этого сбора была уверенность.

Гол на легендарном французском стадионе стал бы хорошим подарком для украинских болельщиков. Но как не пропустить от Гризманна, Жиру, Мбаппе? Да никак. Ставка на то, что забьют обе, но победят хозяева с разницей в 2-3 мяча. Прогноз – победа Франции 3:1.