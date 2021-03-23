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Бельгия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 24.03.21
Бельгия – Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 марта ⋊ Отбор на ЧМ-2022 онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа E, первый тур
24 марта 2021. Левен, “Ден Дреф”
Бельгия 21:45 Уэльс
Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV
Именно в матче против Бельгии состоялась одна из самых значимых побед в истории сборной Уэльса. На чемпионате Европы-2016 Уэльс сенсационно обыграл Бельгию в четвертьфинале со счетом 3:1 и вышел в полуфинал, где проиграл будущему победителю турнира сборной Португалии. Для футболистов сборной Бельгии обыграть Уэльс – дело принципа.
Бельгия
“Красные дьяволы” начинают отборочный цикл на Чемпионат мира-2022 без двух бессменных лидеров последних лет – Эдена Азара и Акселя Витцеля. Однако есть Де Брюйне, Алдервейрелд, Вертонген, Мертенс и Лукаку, а также новое поколение. Именно ранний вылет сборной Бельгии на ЧЕ-2016 и послужил причиной назначения Роберто Мартинеса. “Я уважаю игроков сборной Уэльса, – говорит Мартинес, начинавший тренерскую карьеру в валлийском клубе “Суонси”. – “Это хорошая команда, у них есть молодые футболисты. Мы должны готовиться к чемпионату Европы, но и квалифицироваться на Чемпионат мира. Важно начать наш отбор правильно".
Уэльс
Райан Гиггз из-за проблем с законом на неопределенное время отстранен от управления сборной Уэльса. Его замещает его помощник, бывший тренер молодежной сборной Роберт Пейдж. 46-летний тренер утверждает, что ничего не изменилось. “Это все еще команда Райана, группа Райана, игроки Райана. Принципы Гиггза изменяться не будут”, – говорит Пейдж. В матче с первой сборной рейтинга ФИФА Уэльс не сможет рассчитывать на защитника “Тоттенхэма” Бена Дэвиса, а также хавбека “Ювентуса” Аарона Рэмзи. Зато присоединился к команде Джо Аллен, не игравший за сборную с ноября 2019 года.
Статистика команд и Личные встречи
Бельгия не может выиграть у Уэльса уже четыре матча подряд. Встреча на ЧЕ-2016 остается последней в истории взаимоотношений сборных. Общая статистика в пользу Бельгии: шесть побед, три ничьи, пять поражений.
Уэльс в последний раз проигрывал в официальных матчах летом 2019 года. Бельгия уступила Англии в прошлом году, но это ей не помешало выиграть свою группу в Лиги наций “А”. Уэльс тоже занял первое место в своем квартете, но Лиги наций “B”.
Ориентировочные составы
Бельгия: Куртуа – Альдервейрелд, Денайер, Вертонген – Шадли, Дендокер, Тилеманс, Торган Азар – Мертенс, Де Брюйне – Лукаку
Уэльс: Хенесси – Мифем, Родон, Ампаду – Робертс, Аллен, Моррелл, Норрингтон-Дэвис – Бэйл, Мур, Джеймс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бельгия - Уэльс от UA-Football
Уэльс не проигрывает в 11 официальных матчах подряд, но положительная серия “драконов” вероятно оборвется в матче с Бельгией, первой сборной мира по рейтингу ФИФА. Даже без Эдена Азара и Витцеля состав Бельгии впечатляет. Мартинес проводит отличную работу и сможет подготовить свою команду против сборной, которая фактически играет без главного тренера. Прогноз – победа сборной Бельгии 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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