Финляндия - Босния и Герцеговина. Прогноз на матч отбора на ЧМ на 24.03.2021

Примерно равные соперники, которые вполне могут сыграть вничью. Нам так хотелось бы и очень даже устроило бы. Финляндия и Босния главные конкуренты сборной Украины за второе место в группе, а может и за что-то большее (главное взять свои очки в дуэлях с соперниками). В любом случае за этими сборными нам необходимо следить особо внимательно, изучать их и быть готовыми, что финны и боснийцы могут преподнести любые сюрпризы.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Первый тур

Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия)

Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Финляндия 21:45 Босния и Герцеговина

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Телетрансляция матча на ESPN

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Свои последние матчи сборная Финляндии сыграла в ноябре прошлого года и выглядела в них очень даже неплохо. Сначала финны в товарищеском матче сенсационно обыграли сборную Франции 2:0, затем в Лиге Наций удалось справиться с Болгарией 2:1. А вот в последнем матче Уэльс был сильнее Суоми – 3:1. В итоге именно валлийцы заняли первое место в группе, повысились в классе, а финны в Лиге Наций финишировали только вторыми.

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Так же три матча в ноябре прошлого года провела Босния и Герцеговина, проиграв во всех трех поединках. Правда, соперники у балканской команды были сильнее. В Лиге Наций боснийцы выступали в элитном дивизионе, проиграв Италии, Нидерландам и Польше. Последнее место в группе гарантировало Боснии вылет в Лигу В, где в следующем сезоне эта сборная может сыграть и с Финляндией, и с Украиной.

Финляндия и Босния встречались между собой совсем недавно – в 2019-м году в квалификации к Чемпионату Европы 2020. Тогда в первом матче в Тампере хозяева одержали победу 2:0, затем в ответном матче боснийцы на своем поле взяли уверенный реванш 4:1. Сейчас открывается новая страница в истории отношений сборных.

Отметим также, что Финляндия после этого матча сразу отправится в Киев и через два дня проведет официальный поединок с сине-желтой дружиной Андрея Шевченко. А вот у Боснии будет всего лишь товарищеский домашний матч с Коста-Рикой. Учитывая все расклады, можно сделать смелое предположение, что в Хельсинки победителя команды не смогут выявить. Прогноз: ничья 1:1.