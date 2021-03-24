Словения – Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 24.03.21

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа H, первый тур

24 марта 2021. Любляна, стадион "Стожице"

Словения 21:45 Хорватия

Телетрансляция – ТК Футбол

Финалист последнего чемпионата мира Хорватия начнёт отбор к очередному мундиалю с поединка с соседней Словенией. Словенцы традиционно являются довольно комфортным оппонентом для "шашковых", но провальное выступление Модрича и компании в Лиге наций обнажило некоторые проблемы хорватского коллектива.

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Словения

Словения не смогла пройти отбор на Евро-2020. Команда Матьяжа Кека смогла набрать лишь 14 очков в 10 турах, отдав путёвки на континентальное первенство Польше, а также будущим соперникам сборной Украины по групповому этапе Евро Австрии и Северной Македонии.

Зато словенцы реабилитировались в Лиге Наций, уверенно пройдя Лигу C и повысившись в классе. Было добыто по 2 победы над Молдавией и Косово, а также две ничьи с греками. При этом выделялась оборона Словении, пропустившая всего один мяч в 6 турах.

Хорватия

Хорватия спокойно квалифицировалась на Евро из группы E, без проблем обойдя конкурентов по группе из Уэльса, Словакии, Венгрии и Азербайджана. Но от вице-чемпионов мира можно было ждать и больше 17 очков в такой компании.

А вот в Лиге Наций коллектив Златко Далича ждал настоящий провал, хотя жребий этому всячески поспособствовал, выбрав в соперники "шашковым" действующих чемпионов Европы и мира. Португалия и Франция по два раза обыграли хорватов, которые в итоге сумели лишь раз победить в 6 турах, одолев Швецию. 5 поражений и 16 пропущенных – совсем не то, чего ожидаешь от Хорватии с их крепким составом.

Личные встречи

Словенцы – традиционно комфортный соперник для Хорватии. "Шашковые" выиграли 5 из 8 личных встреч, сведя три поединка к ничьей. Тем не менее, противостояние балканских соперников всегда выходит напряженным – более чем в два мяча хорваты своих соседей никогда не побеждали. Последняя игра завершилась победой 3:2.

Ориентировочные составы

Словения: Облак – Балковец, Мевля, Блажич, Стоянович – Куртич, Бохар – Скубич, Ловрич, Иличич, – Вукчич

Хорватия: Ливакович – Брадарич, Скорич, Ловрен, Юранович – Ковачич, Модрич –Оршич, Палашич, Влашич – Петкович

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Словения – Хорватия от UA-Football

Прогноз: Победа Хорватии 0:2. Пришло время для "шашковых" возвращаться на победную тропу. Тем более, что Словения представляет собой удобного соперника. Хотя больше двух мячей в ворота Облака ждать вряд ли стоит.