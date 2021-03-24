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Румыния - Северная Македония. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 25 марта 2021
Рассмотрим вблизи будущего соперника сборной Украины
Фото: Сборная Румыния/Автор неизвестен
Сборная Северной Македонии прошлой осенью творила историю, выиграв свой дивизион в Лиге Наций. Победа позволила Пандеву и компании выйти на чемпионат Европы, что, как многие поняли, впервые в истории. По иронии судьбы, "красные львы" сыграют в одной группе со сборной Украины, а значит, в этот четверг мы сможем внимательно рассмотреть Македонию в игре против Румынии. Обе команды начинают свой путь к Чемпионату мира 2022-го года.
Румыния 21:45 Северная Македония
Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа J
25 марта, Бухарест, "Национальная арена Бухарест"
Арбитр: Фабиу Верисиму
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Последние новости и составы
Румыния:
Команда Мирела Рэдоя последний раз принимала участие на Мундиале в далеком 1998-м году. С тех пор они каждый раз проваливались в квалификационных раундах, занимая места со второго по пятое. В этот раз им не особо повезло с группой, в которой есть явный фаворит - сборная Германия, но румынская команда - главный претендент на вторую строчку. Доказать это можно уже в первом туре.
Ориентировочный состав: Ницэ - Банку, Кирикеш, Тошка, Буркэ - Максим, Марин, Станчу - Ман, Пушкаш, Тэнасе
Cum antrenăm victoria cu Macedonia de Nord: imagini și detalii de la sesiunea de pregătire a tricolorilor de luni seara— Echipa Națională (@hai_romania) March 22, 2021
???? https://t.co/MguhHjWb11#HaiRomania ???????? pic.twitter.com/qZmWdthtpI
Северная Македония:
"Красные львы" попали в свою группу из четвертой корзины и в теории могут побороться за вторую строчку, которая отправит сборную в раунд квалификации к чемпионату мира. Скажем прямо, сделать это будет достаточно сложно, а потому матчи отбора к Мундиалю они могут рассматривать как подготовку к ближайшему Евро-2020.
Ориентировочный состав: Димитриевски - Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски - Адеми, Спировски - Трайковски, Элмас, Дориев - Пандев
Ден 2 ✔️????⚽????????— FFM (@ffmmkd) March 23, 2021
Македонија го комплетираше играчкиот кадар. ????#НапредМакедонија#СегаЕНашеВреме#СакамеПобеда pic.twitter.com/nP9yRehbmn
Последние очные встречи
Товарищеский матч, 02.06.2012
Румыния - Македония 0:1
Гол: Шиков 28
Чемпионат мира-2006, отборочный раунд, 30.03.2005
Македония - Румыния 1:2
Голы: Мазнов 31 - Митя 18, 58
Чемпионат мира-2006, отборочный раунд, 04.09.2004
Румыния - Македония 2:1
Голы: Панку 15, Муту 88 - Васоский 70
Чемпионат мира-1998, отборочный раунд, 19.08.1997
Румыния - Македония 4:2
Голы: Молдован 36 (п), 62 (п), Гылкэ 40, Думитреску 65 - Джокич 52, 90
Отборочная группа
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|2
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|4
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|5
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|6
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
Румыния - Северная Македония: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Румыния - Северная Македония от UA-Football
Победа Румынии 2:1. Главная задача "трехцветных" - занять место не ниже второго. По желанию, побороться за лидерство. Для этого, желательно, обыграть всех соперников, помимо основного фаворита группы. Северная Македония подходит под описание, но стоит четко понимать, что просто румынской команде не будет. "Красные львы" всегда дают бой любому, но мы прогнозируем их поражение, правда минимальное.
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