Германия - Исландия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 25.03.21

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, первый тур

25 марта 2021. Дуйсбург, “Шауинсланд-Райзен-Арена”

Германия 21:45 Исландия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Время для экспериментов прошло. Йоахим Лев объявил о том, что он покинет сборную Германии после окончания чемпионат Европы, поэтому его главная цель – хорошо провести свой последний турнир в качестве главного тренера Бундестима. Матчи отбора к ЧМ-2022 он рассматривает, как подготовительные к ЧЕ. Запускает свою подготовку Германия игрой с Исландией, которая начинает новый цикл с новым тренером.

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Германия

“Мы не просто хотим хорошо начать отбор, мы хотим получить позитивный настрой после того, что произошло в ноябре”, – говорит Йоахим Лев. В своем последнем официальном матче сборная Германии проиграла Испании 0:6 в Лиге наций. Возможно, этот результат повлиял на решение Лева уйти из Бундестима до окончания своего контракта. Проект “омоложение сборной” откладывается. Лев даже не исключил возможности возвращения троицы Мюллер-Хуммельс-Боатенг. Но пока их в сборной нет. Как и Тони Крооса, получившего травму, а также Никласа Зюле и Робина Гозенса.

Лев хочет закладывать фундамент для успешного выступления Германии на Евро. “Мы хотим не просто играть в успешный футбол, но быть убедительными. Мы должны показать, что хотим добиваться успеха. Важно выигрывать матчи, и отрабатывать механизмы в игре”, – говорит 61-летний тренер. Германия получила простую группу квалификации к ЧМ-2022, но Исландию, даже в переходные для нее времена, не стоит недооценивать.

Исландия

Сборная Исландии не смогла пробиться на чемпионат Европы, проиграв в финале плей-офф сборной Венгрии, также “викинги” уступили во всех шести матчах Лиги наций. Из-за неудовлетворительных результатов тренер сборной Эрик Хамрен подал в отставку. Его заменил бывший тренер молодежки, 43-летний Арнар Видарссон. Ему выпала большая честь – его дебют во главе сборной будет для национальной команды Исландии 500-м матчем в ее истории. Свой исторический матч Исландия проведет без двух игроков основы – против Германии не сыграют Альфред Финнбогасон и Гильфи Сигурдссон. “Мы будет играть против сильной сборной Германии, которая атакует большими силами и уверенно контролирует мяч. Когда мы будем отбирать мяч, нам нужно будет быстро доставлять его в проблемные зоны соперника”, – говорит Видарссон, добавляя, что не сильно переживает из-за отсутствия Сигурдссона. “Забивать голы может кто угодно”.

Статистика команд и Личные встречи

В прошлому году Исландия проиграла семь официальных матчей, выиграв всего один. Германия сыграла шесть поединков и две товарищеских игры. Результат: три победы (две из них – над сборной Украины), четыре ничьи, одно поражение.

Германия и Исландия провели между собой только четыре матча, в последний раз встретившись в 2003 году. Пока преимущество у Германии: три победы и одна ничья.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Гинтер, Рюдигер, Джан, Хальстенберг – Горетцка, Киммих, Гюндоган – Сане, Вернер, Гнабри

Исландия: Халльдоурссон – Сайварссон, Арнасон, Ингасон, Скуласон – Траустасон, Гунарссон, Сигурйонссон, Паульссон, Бьярнасон – Бедварссон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Германия – Исландия от UA-Football

Немцы настроены решительно и согласно букмекерским коэффициентам у сборной Исландии нет шансов. Многие футболисты сборной Германии набрали хорошую форму, особенно это касается игроков средней линии и атаки. Йоахим Лев нацелен на результат и намерен сыграть максимально сильным составом. Прогноз – победа сборной Германии 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.