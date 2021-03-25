Англия - Сан-Марино. Прогноз на матч отбора ЧМ на 25.03.2021

Новый цикл, в этот раз квалификацию на Мундиаль, англичане начинают матчем с очень удобным соперником. Для уверенности в своих силах крупная победа подопечным Саутгейта не помешает, впрочем, победу еще надо добыть. Даже карликовые футбольные сборные преподносят сюрпризы, если их недооценивают. А сборная "Трех львов", как никакая другая команда Европы, позволяет себе подобные ошибки.

Отбор на ЧМ-2022. Группа І. Первый тур

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Кирилл Левников

Англия 21:45 Сан-Марино

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В своем последнем матче Англия разгромила Исландию 4:0, правда, до этого было поражение от Бельгии 0:2. В итоге всего третье место заняли англичане в группе Лиги Наций, что нельзя считать удовлетворительным результатом. Сейчас Гарету Саутгейту необходимо доказывать, что его команда все еще одна из сильнейших в Старом Свете.

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Сборная Сан-Марино выступает в нижнем дивизионе Лиги Наций, более того, в прошлом розыгрыше команда заняла последнее место в группе с Гибралтаром и Лихтенштейном. В четырех матчах две ничьи и два поражения у них. В ноябре прошлого года в последней игре Сан-Марино расписало ничью 0:0 во встрече с Гибралтаром.

Англия и Сан-Марино довольно часто встречаются в последнее время. В отборе на Чемпионат Европы 2014 родоначальники футбола дважды обыграли полупрофессиональную сборную карликового государства – 5:0 дома и 8:0 в гостях. Затем команды попали в одну группу квалификации к Чемпионату мира 2016. Снова домашняя победа англичан 5:0 и виктория на выезде 6:0. Чего-то подобного можно ожидать и в этот раз. Прогноз: победа хозяев 3:0.