  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Англия - Сан-Марино. Прогноз на матч отбора ЧМ на 25.03.2021
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия - Сан-Марино. Прогноз на матч отбора ЧМ на 25.03.2021

Другое
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 25 марта, начало встречи в 21:45

Англия - Сан-Марино. Прогноз на матч отбора ЧМ на 25.03.2021

UA-Футбол
Новина українською

Новый цикл, в этот раз квалификацию на Мундиаль, англичане начинают матчем с очень удобным соперником. Для уверенности в своих силах крупная победа подопечным Саутгейта не помешает, впрочем, победу еще надо добыть. Даже карликовые футбольные сборные преподносят сюрпризы, если их недооценивают. А сборная "Трех львов", как никакая другая команда Европы, позволяет себе подобные ошибки.

Отбор на ЧМ-2022. Группа І. Первый тур

Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Кирилл Левников

Англия 21:45 Сан-Марино

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на ESPN

***

В своем последнем матче Англия разгромила Исландию 4:0, правда, до этого было поражение от Бельгии 0:2. В итоге всего третье место заняли англичане в группе Лиги Наций, что нельзя считать удовлетворительным результатом. Сейчас Гарету Саутгейту необходимо доказывать, что его команда все еще одна из сильнейших в Старом Свете.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Сборная Сан-Марино выступает в нижнем дивизионе Лиги Наций, более того, в прошлом розыгрыше команда заняла последнее место в группе с Гибралтаром и Лихтенштейном. В четырех матчах две ничьи и два поражения у них. В ноябре прошлого года в последней игре Сан-Марино расписало ничью 0:0 во встрече с Гибралтаром.

Англия и Сан-Марино довольно часто встречаются в последнее время. В отборе на Чемпионат Европы 2014 родоначальники футбола дважды обыграли полупрофессиональную сборную карликового государства – 5:0 дома и 8:0 в гостях. Затем команды попали в одну группу квалификации к Чемпионату мира 2016. Снова домашняя победа англичан 5:0 и виктория на выезде 6:0. Чего-то подобного можно ожидать и в этот раз. Прогноз: победа хозяев 3:0.

1xbet
1.01
34.00
77.00
Сделать ставку
Favbet
1.01
33.00
80.00
Сделать ставку
Parimatch
1.01
30.00
90.00
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Сан-Марино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...