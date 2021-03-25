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Швеция – Грузия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 25.03.2021

Другое
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Его величество Златан возвращается в сборную

Швеция – Грузия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 25.03.2021

Фото: АFP

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022. Группа B, 1-й тур

25 марта. Сольна, "Френдс Арена"

Рефери: Бенуа Бастьен (Франция)

Швеция 21:45 Грузия

Швеция

Главной вестью для шведов стало возобновление Златаном Ибрагимовичем карьеры в сборной. Лучший бомбардир в истории национальной команды и 11-кратный обладатель премии "Игрок года в Швеции" принял это решения спустя 5 лет международного простоя. 15 мячей в 15 матчах Серии А говорят, что Ибра всё ещё в полном порядке, несмотря на пенсионный возраст.

Даже без своей главной звезды в истории Швеция спокойно прошла на Евро, финишировав на втором месте в группе F после испанцев. При этом соседи из Норвегии остались в 4 очках позади "желто-синих".

В Лиге Наций у коллектива Янне Андерссона получилось хуже – они вылетели в дивизион B, уступив Хорватии по дополнительным показателям. Хотя винить команду за 4 поражения от Франции и Португалии – действующих чемпионов мира и Европы – как-то нелепо.

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Грузия

Грузию тоже постигли изменения. Новоиспеченный тренер команды Вилли Саньоль наконец познакомился с подопечными и начал работу с коллективом. Экс-баварец ранее работал в молодежной сборной Франции и "Бордо", а теперь будет прививать грузинам новый стиль игры. При этом французский специалист не сможет рассчитывать в ближайший играх на защитника "Шахтёра" Давида Хочолаву (ковид) и плеймейкера Торника Окриашвили (травма).

Предшественник Саньоля не сумел свершить чудо ни в отборе к Евро, ни в Лиге Наций. В квалификации грузины сумели в своей группе опередить лишь Гибралтар, уступив путь наверх Ирландии, Дании и Швейцарии. Команда Владимира Вайсса играла в плей-офф квалификации, где в полуфинале одолела Беларусь (1:0). Но в решающей игре грузины проиграли Северной Македонии (0:1) и не воспользовались шансом отобраться на континентальное первенство.

Швеция – Грузия: ставки и коэффициенты

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Швеция – Грузия: прогноз от UA-FOOTBALL

Победа Швеции 3:0. Возвращение Ибрагимовича должно не только воодушевить партнёров, но и качественно преобразить атаку команды. Ждём от шведов яркой игры и возможно даже разгрома.

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В статье: Швеция Грузия Прогнозы
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