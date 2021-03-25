Болгария - Швейцария. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 25 марта 2021

25 марта. 19:00. Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С София. "Васил Левски" Болгария - Швейцария Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

"Золотое поколение в своём зените, эта сборная заставляет нас мечтать. Для самого талантливого поколения в истории нет предела". Пожалуй, в плане таланта поколения швейцарский Blick не преувеличивает. Но вот в плане лимита и характера Nati уже не раз разочаровывали. Они держат уровень, не попали на крупный турнир за 20 лет лишь однажды. Но всё никак не могут добиться настоящего успеха, вылетев в 1/8 финала последних Евро и Мундиаля от Польши, Швеции. А теперь уже в Квалификации придётся гнаться за сильной Италией. Потому оступаться в Болгарии нельзя. Тем более, что там золотое поколение осталось в 90-х.

Зоммер, Закария, Эльведи и Эмболо из Менхенгладбаха, Мвого из ПСВ, Аканджи из Дортмунда, Фройлер из "Аталанты", Мбабу и Мехмеди из "Вольфсбурга", Соу и Цубер из "Айнтрахта", Джака и Шакири - сильно по именам. Вот только эти игроки не раскрылись полностью, да и прямо сейчас не в лучшей форме. Гладбах валится, ПСВ отстаёт от "Аякса", оборона Дортмунда ужасна. Эмболо не играет после скандала с корона-вечеринкой, Рикардо Родригес борется за выживание с "Торино". Шакири мало играет в "Ливерпуле". Из всех форвардов забивает как следует лишь Сеферович за "Бенфику" - шесть голов в последних четырёх матчах лиги.

Закария только-только вернулся после тяжёлой травмы колена и признаётся, что не в лучшей форме и даже боится идти в стыки.

Результаты в последнее время также не очень. От вылета из Лиги Наций сборную спасли в кабинетах. Группу Отбора на Евро с Данией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром швейцарцы прошли не без труда, лишь спуртом в последних турах и с помощью результатов других матчей выйдя на первое место. В последних семи матчах на поле побед не было. Отдельные ничьи с Испанией и Германией вряд ли скрашивают общую картину. Владимир Петкович, работающий со сборной уже седьмой год, всегда казался ограниченным тренером, а ныне сдаётся, что при нём сборная испытывает кризис идей. Хотя он и верит, что можно обогнать Италию.

Впрочем, Болгарии бы их проблемы. Эта сборная падает всё ниже и ниже. В рейтинге ФИФА она 68-ая, ниже Швейцарии на 52 места и даже ниже Гондураса и Катара. Она победила лишь однажды в девяти последних матчах - Гибралтар, и лишь дважды - в 22-ух. Проигрывая Беларуси и Косово. В последнем розыгрыше Лиги Наций в группе с Уэльсом, Ирландией и Финляндией набрала лишь два очка и вылетела. Даже неясно, как в те же годы она сумела переиграть Чехию, Швецию и Нидерланды. Её капитаном в этом Отборе будет 30-летний Георги Костадинов из тульского "Арсенала". Другие лидеры играют за "Хатайспор", "Слован" из Братиславы и дома.

Швейцарские журналисты сообщают, что найти футболку сборной в Софии - невыполнимая миссия, поскольку сборная "никого не интересует". Бывшего тренера сборной Лотара Маттеуса это не удивляет. "Там ничего не изменилось. Многие люди ставят себя выше футбола, думают о себе. Там царят экономические интересы, постоянная борьба за власть". А один из героев Чемпионата Мира-1994 Красимир Балаков заявил: "После четвертого места там мы думали, что далее успехи придут сами по себе. Успех очень опасен, он может сделать тебя ленивым. У нас нет концепции". Оба считают, что в матче против Швейцарии шансов нет.

Разгребать завалы издалека призван Ясен Петров, долго работавший в Китае. Он привлёк молодёжь, которую Балаков как раз хвалит, веря в лучшее будущее (вчерашняя победа сборной U-21 над Украиной подтверждает?). Тем не менее, сам Петров заявляет, что бросать её на матчи против Швейцарии и Италии будет "убийством", пагубно повлияет на ментальное развитие. Потому сегодня будет играть старая крайне серая гвардия. К тому же, один из двух представителей Серии А Андрей Галабинов страдает от травмы, и тренер желает поберечь его на Италию. А второй - 20-летний защитник Валентин Антов - наиграл лишь 74 минуты в "Болонье".

Что с "новым Христо Стоичковым" Кириллом Десподовым? Ему уже 24, он во второй аренде из "Кальяри", где провалился. На этот раз - дома, в "Лудогорце". Том самом, который проиграл все шесть матчей группового турнира Лиги Европы сезона 2020/21. Не только "Тоттенхэму", но и "Антверпену" с ЛАСКом.

Ориентировочные составы

Болгария: П. Илиев, С. Попов, Божиков, Занев, Сисиньо, Костадинов, Малинов, Чочев, Десподов, Делев, Д. Илиев

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Цубер, Фройлер, Мбабу, Джака, Шакири, Гавранович, Сеферович

Прогноз: Болгария - Швейцария 0:1

Разница в классе между сборными велика. Вот только нынешняя форма гостей уменьшает её. Nati за последние семь лет лишь однажды проигрывали команде, которая стоит ниже в рейтинге. Но у них слишком много ничьих. И мало голов. В последних 15-ти матчах подопечные Петковича забивали более одного мяча лишь четырежды. Дважды - Гибралтару. Первый матч новой Квалификации всегда опасен. Особенно в гостях. Особенно - против сборной с новым тренером. Потому ожидается неяркая игра с возможностью сюрприза в виде ничьей. Хотя всё же поставим на скромную победу фаворита.