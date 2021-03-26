Холанд против Йылмаза. Норвегия - Турция. Анонс и прогноз матча на 27 марта 2021

Во время отборов на Чемпионат мира редко случаются сюрпризы. Обычно, команды, которые попадают в свои группы с первой корзины не оставляют шансов конкурентам, забирая лидерство уже с первого тура. Но группа G - исключение. Еще до старта квалификации нельзя было назвать очевидного фаворита - Нидерланды и Турция в равной мере претендовали на лидерство, да и Норвегия, с плеядой молодых талантов, планировала вступить в борьбу.

Уже в первом туре “лунные звезды” подтвердили свои амбиции, разбив “заводной апельсин” со счетом 4:2. Дальше - больше. Они отправятся на выездной матч против Норвегии, которая также начала отбор с уверенной победы. Три очка в субботу переместят одну из команд в категорию фаворитов.

Норвегия 19:00 Турция

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа G

27 марта, Малага, стадион "Ла-Росаледа"

Арбитр: А.Эрнандес

Трансляция: канал "Футбол 3"

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Последние новости и составы

Норвегия:

В первом матче отборочного цикла, который состоялся в прошедшую среду, скандинавы без особых проблем разобрались с Гибралтаром, забив три безответных гола. Интересно, что наставник сборной Столе Сольбаккен не дал отдых основе перед сложной игрой, выпустив полностью боевой состав. Возможно, просто решил держать игроков в тонусе.

Dagens tre målscorere???? Grattis til Jonas og Kristian som begge scoret sitt første for A-landslaget???????????????? #sterkeresammen pic.twitter.com/clid28BsNN — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 24, 2021

Так вот, о составе. С большой долей вероятности Норвегия выйдет на игру с тем же набором игроков, с которым и три дня назад. Единственный вопрос - состояние капитана Мартина Эдергора. Полузащитник получил повреждение, но главный тренер успел успокоить общественность - ничего серьезного. А потому, мы ждем игрока “Арсенала” в основе.

Ориентировочный состав: Ярстейн - Свенссон, Айер, Страннберг, Мелинг - Эльюнусси, Мидтше, Торстведт - Эдегор - Холанд, Сорлот

Турция:

“Красно-белые” ударно начали раунд квалификации. Как мы уже говорили выше, команде удалось победить основного фаворита группы, причем сделать это еще за 45 минут. Помимо этого, они удачно квалифицировались на ближайшее Евро, что говорит об одном - сейчас подопечные Шенол Гюнеша в неплохой форме.

Как и будущий соперник, сборная Турция не будет менять игроков, которые не так давно уничтожили голландцев. Потери есть, но тренер уже нашел кем заменить Демираля и Ундера. К тому же, в нападении у турков действует 35-летний Йылмаз. Он трижды забил Нидерландам и вряд ли планирует брать паузу.

Ориентировочный состав: Чакыр - Челик, Кабак, Сеюнджю, Мераш - Йокушлу - Языджи, Туфан, Чалханоглу, Караман - Йылмаз

Место встречи

Переносы матчей в 2021-м году - обыденная вещь. Из-за коронавирусных ограничений в Норвегии, сборная Турция не смогла бы посетить выездной матч, из-за чего было принято очередное компромиссное решение - свои двери открыла Малага, согласившись принять обе команды. Вот так скандинавы лишись фактора домашнего поля, что даже при отсутствии зрителей мог сыграть свою роль.

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Норвегия 1 1 0 0 3-0 0 3 0 2 Турция 1 1 0 0 4-2 0 3 0 3 Черногория 1 1 0 0 2-1 0 3 0 4 Латвия 1 0 0 1 1-2 0 0 0 5 Нидерланды 1 0 0 1 2-4 0 0 0 6 Гибралтар 1 0 0 1 0-3 0 0 0

Последние очные встречи

Чемпионат Европы-2008, отборочный раунд, 11.07.2007

Норвегия - Турция 1:2

Голы: Хаген 12 - Белезоглу 31, Кахведжи 59

Чемпионат Европы-2008, отборочный раунд, 28.03.2007

Турция - Норвегия 2:2

Голы: Алтынтоп 72, 90 - Бренне 31, Андерсен 40

Чемпионат мира-1994, отборочный раунд, 10.11.1993

Турция - Норвегия 2:1

Голы: Салам 7, 28 - Бохинен 47

Чемпионат мира-1994, отборочный раунд, 28.04.1993

Норвегия - Турция 3:1

Голы: Рекдаль 13, Фьертофт 17, Якобсен 54 - Учар, 57

Норвегия - Турция: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Норвегия - Турция от UA-Football

Победа‌ ‌Турции‌ ‌1:2.‌ ‌Обе‌ ‌команды‌ ‌в‌ ‌первом‌ ‌туре‌ ‌отбора‌ ‌успели‌ ‌доказать, ‌ ‌что‌ ‌находятся‌ ‌в‌ ‌неплохой‌ ‌форме, ‌ ‌потому‌ ‌будут‌ ‌ставить‌ ‌перед‌ ‌собой‌ ‌максимальные‌ ‌цели‌ ‌в‌ ‌матче‌ ‌субботы.‌ ‌Минимальное ‌предпочтение‌ ‌мы‌ ‌все-таки‌ ‌отдадим‌ ‌команде‌ ‌Гюнеша, ‌ ‌которая‌ ‌в‌ ‌среду‌ ‌обыграла‌ ‌более‌ ‌сильного‌ ‌соперника, ‌ ‌показав‌ ‌при‌ ‌этом‌ ‌симпатичную‌ ‌игру‌ ‌в‌ ‌атаке.‌ ‌Норвегия‌ ‌точно‌ ‌не‌ ‌уйдет‌ ‌с‌ ‌поля‌ ‌без‌ ‌забитого‌ ‌гола, ‌ ‌но‌ ‌победу, ‌ ‌по‌ ‌нашему‌ ‌мнению, а вместе с ней и три очка, заберут номинальные гости.