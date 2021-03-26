Чехия - Бельгия. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 27.03.2021

Квалификация ЧМ-2022. Группа Е, 2-й тур

27 марта. Прага. «Синобо Стэдиум»

Чехия 21:45 Бельгия

Арбитр: Вильям Коллум (Шотландия)

Трансляция: Футбол 1

Наверное, если Бельгия после победы над Уэльсом (3:1) обыграет еще и Чехию, ее уже можно будет поздравлять с выходом на ЧМ. Остальные соперники - Беларусь и Эстония - ей не страшны.

Тем не менее, совсем уж списывать чехов еще рано во многом из-за карантинных мероприятий в Европе. В частности, из-за них в Прагу не поехали сразу пятеро бельгийских сборников, выступающих в Бундеслиге - Менье, Торган Азар, Бойата, Кастелс и Мангала. Добавьте к этому травмы Вермалена (да, он еще играет) и Карраско - и получим ослабленную Бельгию, с которой вполне можно бороться.

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Чехия

Чехи - команда на ходу. Без сбоев, конечно, не обходится, но за 2019 год они сперва вышли на Евро-2021, заняв в группе второе место после Англии, а затем пробились в элитный дивизион Лиги Наций. Отлично команда стартовала и в текущем отборе, разгромив в Таллине эстонцев (6:2).

Чехия обычно играет по схеме 4-2-3-1, костяк команды составляют бывшие или действующие футболисты той «Славии», которая не так давно пошумела в ЛЧ - Соучек, Коуфал, Масопуст, Кудела, Боржил, Провод. На острие атаки - хорошо известный в Европе Патрик Шик. Удобнее всего чехам играется на контратаках, и это пригодится им с Бельгией, которая точно захочет владеть мячом.

Да, и еще: Чехия вообще не играет вничью! Последняя мировая команды датируется сентябрем 2017 года. С тех пор - 35 матчей по принципу либо пан, либо пропал.

Бельгия

Тут все просто - бронзовый призер чемпионата мира-2018 почти в каждом матче подтверждает свой высокий статус. Начиная с 2019 года, бельгийцы выиграли 17 матчей при одной ничьей и одном поражении. При этом крах Эдена Азара в «Реале» на команде не сказался - в последних 5 играх у нее сплошные победы.

Привычная схема «Красных дьяволов» - 3-4-3. На острие великолепный Лукаку, уже наколотивший в текущем сезоне 26 голов; под ним де Брюйне и Мертенс. Немаловажные персоны также Торган, Карраско и Менье. Их отсутствие обязательно ударит по команде в Праге, ведь на флангах придется пробовать не пойми кого. Прат, Янузай или Доку - не важно, с партнерами они не сыграны.

Да, и насчет матча 1-го тура - в нем Бельгия на классе одолела Уэльс (3:1). «Красные дьяволы» первыми пропустили, но быстро опомнились и уже в середине первого тайма повели в счете. Героем матча стал Торган Азар с голом и ассистом в активе.

Чехия - Бельгия: статистика личных встреч

Сравнительно недавно команды играли всего раз - в 2017-м провели спарринг, и Бельгия в нем победила со счетом 2:1. Если копнуть глубже, можно обнаружить две победы чехов в товарняках в 2009 и 2007 годах, но это было так давно, что за «Народную команду» еще играл Ян Колер, а Милан Барош был в расцвете сил.

Чехия - Бельгия: последние матчи команд

Последние матчи Чехии

Последние матчи Бельгии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Рискнем предположить, что чехи выпустят тот же (или почти тот же) состав, что разгромил Эстонию несколько дней назад. А вот у Роберто Мартинеса работы много - ему нужно найти замену всем выбывшим. И если Вермалена без проблем поменяет Джейсон Денайер, то с флангами ситуация сложнее.

Чехия: Павленка - Кадерабек, Кудела, Челюстка, Боржил - Масопуст, Дарида, Соучек, Янкто - Барак - Шик

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Денайер, Вертонген - Кастань, Тилеманс, Дендокер, Янузай - де Брюйне, Троссар - Лукаку

Чехия - Бельгия: ставки и коэффициенты

Чехия - Бельгия: прогноз от UA-FOOTBALL

У Бельгии необычайно сильное индивидуально нападение, которое к тому же прекрасно сыгралось за долгие годы совместных выступления за сборную. В последних 5 матчах «Красные дьяволы» обязательно забивали как минимум два гола - и Уэльсу, и Швейцарии, и даже Англии.

Отсюда и наша ставка - на индивидуальный тотал гостей выше 1,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами в диапазоне 1,7-1,9.