Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чехия - Бельгия. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 27.03.2021
Бескомпромиссные против обескровленных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
27 марта. Прага. «Синобо Стэдиум»
Чехия 21:45 Бельгия
Арбитр: Вильям Коллум (Шотландия)
Трансляция: Футбол 1
Наверное, если Бельгия после победы над Уэльсом (3:1) обыграет еще и Чехию, ее уже можно будет поздравлять с выходом на ЧМ. Остальные соперники - Беларусь и Эстония - ей не страшны.
Тем не менее, совсем уж списывать чехов еще рано во многом из-за карантинных мероприятий в Европе. В частности, из-за них в Прагу не поехали сразу пятеро бельгийских сборников, выступающих в Бундеслиге - Менье, Торган Азар, Бойата, Кастелс и Мангала. Добавьте к этому травмы Вермалена (да, он еще играет) и Карраско - и получим ослабленную Бельгию, с которой вполне можно бороться.
Чехи - команда на ходу. Без сбоев, конечно, не обходится, но за 2019 год они сперва вышли на Евро-2021, заняв в группе второе место после Англии, а затем пробились в элитный дивизион Лиги Наций. Отлично команда стартовала и в текущем отборе, разгромив в Таллине эстонцев (6:2).
Чехия обычно играет по схеме 4-2-3-1, костяк команды составляют бывшие или действующие футболисты той «Славии», которая не так давно пошумела в ЛЧ - Соучек, Коуфал, Масопуст, Кудела, Боржил, Провод. На острие атаки - хорошо известный в Европе Патрик Шик. Удобнее всего чехам играется на контратаках, и это пригодится им с Бельгией, которая точно захочет владеть мячом.
Да, и еще: Чехия вообще не играет вничью! Последняя мировая команды датируется сентябрем 2017 года. С тех пор - 35 матчей по принципу либо пан, либо пропал.
Тут все просто - бронзовый призер чемпионата мира-2018 почти в каждом матче подтверждает свой высокий статус. Начиная с 2019 года, бельгийцы выиграли 17 матчей при одной ничьей и одном поражении. При этом крах Эдена Азара в «Реале» на команде не сказался - в последних 5 играх у нее сплошные победы.
Привычная схема «Красных дьяволов» - 3-4-3. На острие великолепный Лукаку, уже наколотивший в текущем сезоне 26 голов; под ним де Брюйне и Мертенс. Немаловажные персоны также Торган, Карраско и Менье. Их отсутствие обязательно ударит по команде в Праге, ведь на флангах придется пробовать не пойми кого. Прат, Янузай или Доку - не важно, с партнерами они не сыграны.
Да, и насчет матча 1-го тура - в нем Бельгия на классе одолела Уэльс (3:1). «Красные дьяволы» первыми пропустили, но быстро опомнились и уже в середине первого тайма повели в счете. Героем матча стал Торган Азар с голом и ассистом в активе.
Сравнительно недавно команды играли всего раз - в 2017-м провели спарринг, и Бельгия в нем победила со счетом 2:1. Если копнуть глубже, можно обнаружить две победы чехов в товарняках в 2009 и 2007 годах, но это было так давно, что за «Народную команду» еще играл Ян Колер, а Милан Барош был в расцвете сил.
Последние матчи Чехии
Последние матчи Бельгии
Рискнем предположить, что чехи выпустят тот же (или почти тот же) состав, что разгромил Эстонию несколько дней назад. А вот у Роберто Мартинеса работы много - ему нужно найти замену всем выбывшим. И если Вермалена без проблем поменяет Джейсон Денайер, то с флангами ситуация сложнее.
Чехия: Павленка - Кадерабек, Кудела, Челюстка, Боржил - Масопуст, Дарида, Соучек, Янкто - Барак - Шик
Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Денайер, Вертонген - Кастань, Тилеманс, Дендокер, Янузай - де Брюйне, Троссар - Лукаку
У Бельгии необычайно сильное индивидуально нападение, которое к тому же прекрасно сыгралось за долгие годы совместных выступления за сборную. В последних 5 матчах «Красные дьяволы» обязательно забивали как минимум два гола - и Уэльсу, и Швейцарии, и даже Англии.
Отсюда и наша ставка - на индивидуальный тотал гостей выше 1,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами в диапазоне 1,7-1,9.
Популярное сейчас
- Стало известно, какое наказание понесет Гельзин за свои оскорбления - источник
- Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
- Официально. Товарищеский матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове
- Бельгия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 24.03.21
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
Новости по теме
- 15:06 Зарубежные Сельта - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- 12:51 Зарубежные Барселона - Уэска. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- 15:45 Зарубежные Реал - Эльче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры