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Сербия - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 27.03.2021
Лидеры группы встретятся в очном поединке
Збірна Португалії/Автор невідомий
Отбор на Чемпионат Мира 2022
Группа А, второй тур
27 марта, 21:45. "Райко Митич" (Белград)
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Прямая трансляция: Футбол 2
Мартовская пауза на поединки сборных достигает своего экватора. Оба лидера группы А выиграли свои первые матчи в отборе и готовы определить кто больше заслуживает на лидерство. После долгого перерыва не все Национальные команды стран сразу смогли найти свою игру. Но времени на раскачку нет - нужно сразу брать очки и обеспечивать себе высокое место в группе. Кто все-таки готов к этой встрече больше?
Сербия
В начале марта "орлы" пережили смену тренера. Наставником назначили 56-летнего специалиста Стойковича, который до этого работал только на Дальнем Востоке: в китайском "Гуанчжоу" и японской "Нагое". Предыдущий тренер Любиша Тумбакович выиграл всего шесть раз в 14 матчах (при шести ничьих и пяти поражениях). При этом Любиш провалил предыдущий розыгрыш Лиги Наций и также не сумел вывести сборную на Евро через стыковые матчи ЛН.
Стартовал Стойкович с победы, уверенно обыграв в первом туре отбора сборную Ирландии на этом же стадионе "Райко Митич" в Белграде со счетом 3:2. Отметим, что в том матче Тадич записал в свой актив три ассиста, а Александр Митрович - дубль через 12 минут после появления со скамейки запасных.
Кадры хозяев
Всего за один матч новый наставник сумел сгруппировать достаточно звездный состав исполнителей. В поединке против британцев в основном составе сербов было шесть представителей команд из топ-5 чемпионатов, а также еще восемь таких исполнителей начали ту игру со скамейки запасных. Стойкович поберег многих своих игроков именно на матч против португальцев, дав им отдохнуть во встрече с менее слабым соперником. Вне стартового состава оказались Лука Йович, Филипп Костич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Максимович и тот же Александр Митрович.
Португалия
Роналду и Ко - основные претенденты на победу в группе А. Подопечные Фернандо Сантуша не слишком уверенно обыграли аутсайдеров группы Азербайджан (несмотря на 29 ударов по воротам), ведь судьбу поединка решил автогол Максима Медведева. Правда, португальцам не повезло сыграть в день куража голкипера Шахрудина Махаммадалиева, который записал в свой актив 15 сэйвов. Для "европейских бразильцев" важно заработать максимум очков в первых матчах, и, наконец, забить все свои моменты, чтобы пошли голы.
Кадры гостей
Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается отдыхать и в матче сборных, проведя полный поединок против Азербайджана. Однако Бруно Фернандеш, Жоау Феликс, Диогу Жота, Ренату Санчеш и Нету начали матч со скамейки запасных. Последние трое вообще на поле не вышли. Отметим, что ворота португальцев защищал Антони Лопеш, а не основной голкипер Руй Патрисиу. Игрок "Вулверхэмптона" получил травму головы в недавнем поединке против "Ливерпуля" и сейчас восстанавливается. Также отметим, что перед матчем против Азербайджана покинули расположение сборной Пепе и Рафаэль Геррейро из-за повреждений.
???? Prontos para o jogo de amanhã! Vamos todos, #VamosComTudo!— Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2021
???????? WC Qualifiers
????????????????????
⌚ 19h45
???? Ready for tomorrow's match! C'mon, #TeamPortugal! pic.twitter.com/VUOmNneerU
Турнирная таблица группы А
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Ирландия
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|5
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Личные встречи
Всего команды провели между собой шесть матчей. Последний раз - в отборе к ЧЕ-2020 вместе в группе с Украиной. Тогда сербы смогли в противостояниях с португальцами заработать всего одно очко.
Отбор на ЧЕ-2020
- 07.09.2019 Сербия – Португалия 2:4
- 25.03.2019 Португалия – Сербия 1:1
Отбор на ЧЕ-2016
- 11.10.2015 Сербия – Португалия 1:2
- 29.03.2015 Португалия – Сербия 2:1
Отбор на ЧЕ-2008
- 12.09.2007 Португалия – Сербия 1:1
- 28.03.2007 Сербия – Португалия 1:1
Сербия - Португалия: Ставки и коэффициенты на игру
Прогноз на матч Сербия - Португалия от UA-Football
Оба коллектива проводили свои предыдущие игры с мнением об этой. И Португалия, и Сербия будут максимально заряженными на поединок, а хозяева тем более, учитывая домашний фактор. Повезло подопечным Фернанду Сантуша, что горячих сербских болельщиков не будет на стадионе.
За последних четыре с половиной года Португалия на выезде проиграла только в Украине, поэтому вряд ли сегодня "европейские бразильцы" потерпят поражение. Сербы – мощная команда, особенно если тренер направит силу своих подопечных в правильное русло. Однако португальцы слишком тяжелый камень, чтобы это течение из Белграда смогло его разнести. Разве что только отломать маленький кусочек, например, голом. Победа португальцев 1:2.
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