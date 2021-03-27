Сербия - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 27.03.2021

Отбор на Чемпионат Мира 2022

Группа А, второй тур

27 марта, 21:45. "Райко Митич" (Белград)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Прямая трансляция: Футбол 2

Мартовская пауза на поединки сборных достигает своего экватора. Оба лидера группы А выиграли свои первые матчи в отборе и готовы определить кто больше заслуживает на лидерство. После долгого перерыва не все Национальные команды стран сразу смогли найти свою игру. Но времени на раскачку нет - нужно сразу брать очки и обеспечивать себе высокое место в группе. Кто все-таки готов к этой встрече больше?

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Сербия

В начале марта "орлы" пережили смену тренера. Наставником назначили 56-летнего специалиста Стойковича, который до этого работал только на Дальнем Востоке: в китайском "Гуанчжоу" и японской "Нагое". Предыдущий тренер Любиша Тумбакович выиграл всего шесть раз в 14 матчах (при шести ничьих и пяти поражениях). При этом Любиш провалил предыдущий розыгрыш Лиги Наций и также не сумел вывести сборную на Евро через стыковые матчи ЛН.

Стартовал Стойкович с победы, уверенно обыграв в первом туре отбора сборную Ирландии на этом же стадионе "Райко Митич" в Белграде со счетом 3:2. Отметим, что в том матче Тадич записал в свой актив три ассиста, а Александр Митрович - дубль через 12 минут после появления со скамейки запасных.

Кадры хозяев

Всего за один матч новый наставник сумел сгруппировать достаточно звездный состав исполнителей. В поединке против британцев в основном составе сербов было шесть представителей команд из топ-5 чемпионатов, а также еще восемь таких исполнителей начали ту игру со скамейки запасных. Стойкович поберег многих своих игроков именно на матч против португальцев, дав им отдохнуть во встрече с менее слабым соперником. Вне стартового состава оказались Лука Йович, Филипп Костич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Максимович и тот же Александр Митрович.

Португалия

Роналду и Ко - основные претенденты на победу в группе А. Подопечные Фернандо Сантуша не слишком уверенно обыграли аутсайдеров группы Азербайджан (несмотря на 29 ударов по воротам), ведь судьбу поединка решил автогол Максима Медведева. Правда, португальцам не повезло сыграть в день куража голкипера Шахрудина Махаммадалиева, который записал в свой актив 15 сэйвов. Для "европейских бразильцев" важно заработать максимум очков в первых матчах, и, наконец, забить все свои моменты, чтобы пошли голы.

Кадры гостей

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается отдыхать и в матче сборных, проведя полный поединок против Азербайджана. Однако Бруно Фернандеш, Жоау Феликс, Диогу Жота, Ренату Санчеш и Нету начали матч со скамейки запасных. Последние трое вообще на поле не вышли. Отметим, что ворота португальцев защищал Антони Лопеш, а не основной голкипер Руй Патрисиу. Игрок "Вулверхэмптона" получил травму головы в недавнем поединке против "Ливерпуля" и сейчас восстанавливается. Также отметим, что перед матчем против Азербайджана покинули расположение сборной Пепе и Рафаэль Геррейро из-за повреждений.

???? Prontos para o jogo de amanhã! Vamos todos, #VamosComTudo!



???????? WC Qualifiers

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⌚ 19h45



???? Ready for tomorrow's match! C'mon, #TeamPortugal! pic.twitter.com/VUOmNneerU — Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2021

Турнирная таблица группы А

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Сербия 1 1 0 0 3-2 3 2 Португалия 1 1 0 0 1-0 3 3 Люксембург 0 0 0 0 0-0 0 4 Ирландия 1 0 0 1 2-3 0 5 Азербайджан 1 0 0 1 0-1 0

Личные встречи

Всего команды провели между собой шесть матчей. Последний раз - в отборе к ЧЕ-2020 вместе в группе с Украиной. Тогда сербы смогли в противостояниях с португальцами заработать всего одно очко.

Отбор на ЧЕ-2020

07.09.2019 Сербия – Португалия 2:4

25.03.2019 Португалия – Сербия 1:1

Отбор на ЧЕ-2016

11.10.2015 Сербия – Португалия 1:2

29.03.2015 Португалия – Сербия 2:1

Отбор на ЧЕ-2008

12.09.2007 Португалия – Сербия 1:1

28.03.2007 Сербия – Португалия 1:1

Сербия - Португалия: Ставки и коэффициенты на игру

Прогноз на матч Сербия - Португалия от UA-Football

Оба коллектива проводили свои предыдущие игры с мнением об этой. И Португалия, и Сербия будут максимально заряженными на поединок, а хозяева тем более, учитывая домашний фактор. Повезло подопечным Фернанду Сантуша, что горячих сербских болельщиков не будет на стадионе.

За последних четыре с половиной года Португалия на выезде проиграла только в Украине, поэтому вряд ли сегодня "европейские бразильцы" потерпят поражение. Сербы – мощная команда, особенно если тренер направит силу своих подопечных в правильное русло. Однако португальцы слишком тяжелый камень, чтобы это течение из Белграда смогло его разнести. Разве что только отломать маленький кусочек, например, голом. Победа португальцев 1:2.