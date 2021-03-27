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Нидерланды - Латвия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 27.03.21
Нидерланды – Латвия: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 марта ⋊ Отбор на ЧМ-2022 онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа G, второй тур
27 марта 2021. Амстердам, “Йохан Кройфф Арена”
Нидерланды 19:00 Латвия
Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV
Встречаются четвертая и пятая команды отбора. В первом туре Латвия уступила Черногории, а Нидерланды – Турции. И если балтийская команда вполне находится там, где можно ожидать, то результат первой игры “оранье” вызвал большое разочарование.
Нидерланды
Франк Де Бур обещает, что в матче с Латвией “Нидерланды будут другой командой”. В игре с Турцией “оранье” пропустили два гола после стандартов (пенальти и штрафной), дальнего удара Чалханоглу, и в результате контратаки после своего углового. Турция была крайне эффективна, но Нидерланды не смогли добиться доминирования и создали не так много шансов. Местная пресса призывает де Бура отойти от схемы 4-3-3 – с действующими футболистами она не приносит пользы, а скорее вредит, указывая на отсутствие баланса в составе. После Латвии у Нидерландов запланирован еще матч с Гибралтаром. Футболисты “оранье” хотят реабилитироваться после поражения Турции, но Латвия и Гибралтар – не из тех соперников, победами над которых можно гордиться.
Латвия
Сборная Латвии с Цыганиксом в составе выигрывала по ходу матча у Черногории 1:0, но затем пропустила два гола от Стевана Йоветича. Черногория доминировала и результат матча можно назвать заслуженным. В группе Лиге наций в прошлом году Латвия добыла всего одну победу в шести матчах с Мальтой, Фарерскими островами и Андоррой. В рейтинга ФИФА Латвия занимает 136 место.
Статистика команд и Личные встречи
Это будет четвертый матч между Нидерландами и Латвией. Все предыдущие три поединка выиграли Нидерланды. Разница мячей: 11-0.
Ориентировочные составы
Нидерланды: Крул – Думфрис, Ван Анхольт, Де Лигт, Блинд – Де Йонг, Вейналдум, Классен – Бергвейн, Стенгс, Депай
Латвия: Штейнбор – Савалникс, Ошс, Максименко, Юрковскис – Яунземс, Зюзинс, Тоберс, Цыганикос – Икауниекс, Улдрикис
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Нидерланды – Латвия от UA-Football
Если Нидерланды не выиграют у Латвии, можно будет смело отправлять де Бура в отставку. Однако вероятность такого результата крайне низка. Вероятно “оранье” выиграют этот матч, забив в каждом из таймов. Прогноз – победа сборной Нидерландов 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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