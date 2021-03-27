Румыния - Германия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 28.03.21

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, второй тур

28 марта 2021. Бухарест, “Национальный стадион”

Румыния 21:45 Германия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Сборная Германии уверенно начала отборочный цикл к чемпионату мира-2022, разгромив Исландию 3:0. По правде говоря, островная сборная создала мало проблем Бундестиму, но то, с какой энергией и целенаправленностью Германия начала свой матч, все равно впечатлило. Повторить свой успех команда Йоахима Лева постарается в матче с Румынией, которая в первом туре переиграла Северную Македонию (3:2).

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Румыния

Матч с Северной Македонией стал дебютным во главе сборной Румынии для 40-летнего тренера Мирела Рэдоя. Ранее он работал с молодежной сборной. Рэдой называет себя последователем Бьелсы и пытается привить национальной команде игру в атакующий футбол. Местные обозреватели не были убеждены победой в первом туре. Да, Румыния забила три гола, но в то же время слишком много позволяла сопернику, критиковалось и отсутствие баланса в игре, команда как будто распалась на две части, не защищалась и атаковала вместе. Есть вопросы и взаимопониманию футболистов на некоторых позициях. Тем не менее Рэдой пытается излучать оптимизм перед игрой с Германией, говоря, что у Бундестима есть слабые места, и ими можно воспользоваться.

Германия

Ключевым игроком сборной Германии в матче с Исландией был Йозуа Киммих. Именно благодаря двум его разрезным пасам Гнабри и Сане получали пространство для того, чтобы отдать голевые передачи на Горетцку и Хавертца. Германия выигрывала 2:0 уже к седьмой минуте, что ей позволило оставшийся 80 иметь контроль над игрой и поберечь силы на два предстоящих матча. Хотя день игры получился для Бундестима турбулентным. Утром получил позитивный тест Йонас Хофманн и из-за чего пришлось изолироваться и Марселю Хальстенбергу, который накануне играл с ним в нарды более 15 минут. Хальстенберг должен был выйти в старте, и его заменил Эмре Джан. Германии это игру не испортило. Помимо Хофманна и Хальстенберга, также в Бухарест не отправился Никлас Зюле. Ранее выбили из сборной Кроос и Гозенс.

Статистика команд и Личные встречи

Германия и Румыния в последний раз встречались в 2007 году, Бундестим выиграл в товарищеском матче 3:1. Общий баланс в пользу Германии: восемь побед, три ничьи, два поражения. В последний раз в официальном матче обе команды играли друг против друга на Евро-2000 (1:1).

Германии удалось не пропустить в матче с Исландией, что в последнее время происходило не часто. В прошлом году Бундестиму удалось провести на ноль только товарищеский матч с Чехией.

Ориентировочные составы

Румыния: Ницэ – Буркэ, Кирикеш, Тошка, Банку – Максим, Крецу, Станчу – Хаджи, Кешерю, Тэнасе

Германия: Нойер – Джан, Гинтер, Рюдигер, Клостерманн – Горетцка, Киммих, Гюндоган – Хавертц, Гнабри, Сане

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Румыния – Германия от UA-Football

Сборная Румыния находится в процессе трансформации с новым тренером. Географические соседи Украины не будут участвовать в ближайшем чемпионате Европы. Совсем другая ситуация в Германии. Для Йоахима Лева Евро будет лебединой песней его работы с Бундестимом. Он покинет национальную команду после 15 лет работы с ней. Лев отказался от экспериментов и в каждом матче задействует сильнейших в его распоряжении футболистов. Матчами отбора Германия готовится к чемпионату Европы, поэтому намерена предельно наиграть игровые связи. Мало кто в мире имеет такую тройку хавбеков как Горетцка, Киммих, Гюндоган. Элитный класс у Бундестима и в нападении. Игроки сборной Германии полны мотивации, поэтому у сырой пока сборной Румынии будет мало шансов. Прогноз – победа Германии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.