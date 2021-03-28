Встреча лидеров группы. Албания – Англия. Анонс и прогноз матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 на 28.03.2021

Квалификация на ЧМ-2022. 2-й тур. Группа I.

28 марта. 19:00. Тирана. "Комбетаре"

Главный судья: Орель Гринфельд (Израиль)

Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV

За несколько дней до поединка в английской прессе проскользнула информация о том, что полиция Тираны обратилась в Федерацию футбола Албании с заявлением о невозможности гарантировать безопасность участникам встречи. Тем не менее, Английская ассоциация футбола вообще не получила никаких новостей об отмене или переносе матча, а организаторы успели "приструнить" свои правоохранительные органы и подчеркнуть, что не допустят подобной "национальной катастрофы". Теперь мы знаем, что такое фальстарт по-албански.

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Албания

"Горные орлы" способны нагрузить оппонентов характером и самоотдачей, однако выше головы им прыгнуть сложно, команда остается запертой в пределах собственного уровня. Сборная Албании выступала на ЕВРО-2016 (успех с румынами и неудачи со швейцарцами и французами), выиграла свою группу в прошлом розыгрыше Лиги наций и вошла во второй по силе дивизион турнира, но не сумела завоевать путевку на чемпионат Европы, который состоится этим летом. На старте квалификации на ЧМ подопечные Рейи одолели Андорру (1:0). Лазарет у "орлов" пуст.

Действительно, албанцы не проигрывают уже шесть матчей подряд, в последних четырех команда и вовсе победила, однако речь идет либо о соперниках себе подобных, либо еще более низкого ранга.

Англия

Видимо, по-настоящему оценить компетентность "трех львов" мы сможем только летом на ЕВРО и то, уже после выхода из квартета с хорватами, чехами и шотландцами, если таковой произойдет. Во-первых, на фоне соперников команды Гарета Саутгейта в Лиге наций и количества забитых им голов, все равно было сильно заметно, что реализация и создание моментов как таковых у коллектива сильно хромают. Во-вторых, при всем уважении к представителям квалификационной группы I, но и матчи с ними не отобразят настоящую силу англичан. Вот, например, показательным в данном контексте стало поражение бельгийцам в ноябре (2:0).

Наставник родоначальников футбола продолжает просматривать целые толпы исполнителей (17-летний талант Беллингем, вратарь "ВБА" Джонстон, форвард "Виллы" Уоткинс и другие). К примеру, в поединке с Сан-Марино (5:0) Магуайр, Дайер и Кейн не получили игрового времени, поэтому наверняка выйдут с первых минут против Албании.

Маркус Рашфорд и Букайо Сака покинули расположение сборной из-за травм, также Саутгейт предпочтет поберечь Кайла Уокера, ранее у защитника "Сити" диагностировали повреждение.

Турнирная таблица

Англичане и албанцы стали единственными командами в своем секстете, которые успешно завершили первый тур отбора. Поляки и венгры оформили паритет, Андорра и Сан-Марино потерпели поражения.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 1 1 0 0 5:0 5 3 2 Албания 1 1 0 0 1:0 1 3

Личные встречи

05.09.01, ЧМ, Англия – Албания 2:0

28.03.01, ЧМ, Албания – Англия 1:3

26.04.89, ЧМ, Англия – Албания 5:0

08.03.89, ЧМ, Албания – Англия 0:2

Цифры и факты

– Англичане проиграли всего 2 из 29 крайних матчей отбора на ЧМ, последний проигрыш "львам" в рамках квалификации на форум нанесла сборная Украины 12 лет назад.

– Харри Кейн отличился за сборную в 7 последних матчах подряд.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Албанией и Англией от UA-Футбол

0:2. Уверенная победа гостей. Албанцы засядут в низкий блок и сделают ставку на быстрые розыгрыши, однако, даже учитывая проблемы англичан в атаке, тяжело представить сценарий, в котором хозяева способны шокировать фаворита. Если команда Саутгейта не забьет в первой половине встречи, то сделает это уже после перерыва.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.