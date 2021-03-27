Болгария - Италия. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 28.03.2021

28 марта. 21:45. Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С София. "Васил Левски" Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

В четвёртый раз подряд сборная Италии начала Квалификацию на крупный турнир победой с разницей в два мяча. Дважды из трёх предыдущих случаев она продолжила победой и без проблем выиграла группу. В третьем случае уже в следующем матче не победила и в итоге не попала на Чемпионат Мира-2018. Последний сценарий "адзурри" попытаются предотвратить любой ценой. Шансы на ещё одну победу велики, ведь сборная Болгарии слаба и развалилась в первом туре против Швейцарии уже в первые 13 минут, пропустив три мяча. Правда, некоторые факторы заставляют гостей Софии насторожиться.

С победой над Северной Ирландией (2:0) серия матчей без поражений достигла 23-ёх. В целом в 28-ми матчах каденции Роберто Манчини показатели сборной лучше, чем были при любом другом тренере в истории. Британцы были побеждены благодаря великолепному первому тайму с фатальными для них длинными забросами и контратаками. Этот тайм Манчини назвал замечательным, идеальным. Игроки согласились. "Сухой" матч также в плюс. Как и первый гол Чиро Иммобиле за сборную с игры за полтора года. Как он заявляет, освободивший его. Даже без ряда важных игроков начало кампании удалось.

Тем не менее, вопросы остались. Даже в удачном первом тайме итальянцы мало создали в позиционной атаке. А второй и вовсе был слабым, с потерей инициативы, потерями мяча возле своих ворот под прессингом оппонента, сейвами Доннаруммы. Манчини отказался назвать его слабым, но сетовал на слишком медленную игру, ошибки. Он говорил о том, что под давлением можно играть и длинно, а не упорно разыгрывать коротко. Отмечал, что его сборная не умеет сохранять результат, потому всегда должна атаковать. Оценки второго тайма от игроков не отличались. Он напомнил тёмные времена.

Болгария в своём втором тайме отыграла хорошо. Она начала прессинговать Швейцарию, играть агрессивно, вынудила её отбиваться. Сразу же забила, на счету голкипера соперника суперсейв. Леонардо Бонуччи, просмотревший матч, признал, что с таким вторым таймом болгары могут создать проблемы и его сборной. Отмечал коллективную игру соперника, уверен в его настрое на завтрашний матч. Вот только до этого, в первом тайме, "львы" просто развалились. Они владели мячом лишь 22 процента времени, легко позволили сопернику забить три мяча уже к 13-ой минуте. Выглядели просто позорно.

Новый наставник сборной Ясен Петров (четвёртый подряд, проигравший свой дебютный матч) желает строить игру исходя из второго тайма. Он оправдывается тем, что Швейцария строит сборную с тем же тренером семь лет, а общий проект развития футбола продолжается 17. В этом плане против Италии, где до 2018-го года была выжженная земля, должно быть легче. Легенды сборной Димитар Бербатов и Йордан Лечков заявляют, что после перерыва сборная показала, как должна играть. Но и они, и Петров знают, что с таким первым таймом ловить нечего. Ясен не помнит такого "торнадо" в своей карьере.

Общие оценки выступлений сборных в первом туре больше опираются на первый тайм. Неудивительно, ведь именно тогда был установлен победитель их матчей.

Кадры

Манчини вновь вынужден затыкать дыры. Доменико Берарди, забивавший в трёх последних матчах сборной, уехал домой. Как и Джорджо Кьеллини и Франческо Капуто. Кен, Кристанте, Романьоли и Жоржиньо вылетели ещё до этого. Тем не менее, замен достаточно. Федерико Кьеза должен вернуться в состав, на правый фланг Берарди. Франческо Ачерби не раз успешно подменял Кьеллини либо Бонуччи. Вернётся и Николо Барелла, именно сейчас набравший форму после изоляции. Судя по кадрам, сборная должна стать даже сильнее, чем в первом матче. Также, возможно, Белотти предоставит отдых Иммобиле.

В Болгарии возвращается её наиболее статусный игрок. Андрей Галабинов играет за "Специю" из Серии А, рассказывает, что живёт в Италии 15 лет и что для него этот матч особо значим. Десподов должен составить ему компанию, несмотря на повреждение и замену сразу же после гола. Делеву, отлично заменившему его, также должно найтись место. Кроме того, Петрова призывают сменить линию обороны и вратаря. Дебютанта Димова предположительно сменит Антов из "Болоньи". Левого латераля в схеме 3-4-2-1 Сисиньо - Цветанов. А вот вратаря Илиева вряд ли сдвинет кто-то из дебютантов.

Прогноз: Болгария - Италия 1:3

В шести матчах в Болгарии на счету Италии четыре ничьи и два поражения. Ни одной победы. В том числе и ничьи в трёх последних матчах. Манчини и Бонуччи вспомнили об этом и поэтому ожидают трудности. Также тренер заявил, что болгары техничнее, чем североирландцы и что любой выезд тяжёл. Вторые таймы обеих команд в четверг обнадёживают "львов". Вот только и "адзурри" способны накидать им уже в первом. Разница в классе очевидна. Трудно предположить, что сборная, выигравшая лишь два из своих предыдущих 23-ёх матчей, способна остановить Италию. Разве что забить реально.