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Хватит ли сил на вторую сенсацию? Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча на 30 марта 2021
Чемпиона Европы в прошлом туре обокрали. Размер кражи - два очка
Фото: fpf.pt/ Автор неизвестен
Точный удар Жерсона Родригеса на 85-й минуте принес Люксембургу победу над Ирландией в прошлую субботу. Вингер киевского "Динамо" стал автором главной сенсации того игрового дня, подарив своей сборной седьмую победу в истории (подсчет ведется с 1934 года). Интересно, сколько придется ждать следующей?
Если для "трехцветных" второй тур квалификации подарил слезы радости, то для действующих чемпионов лишь отрицательные эмоции. Вначале Португалия упустила преимущество в два мяча над сербами, а после арбитр еще и не засчитал их чистый гол. Честь "европейских бразильцев" была серьезно задета. Восстановление справедливости назначено на 30-е марта. Есть ощущения, что Люксембург может попасть под горячую руку.
Люксембург 21:45 Португалия
Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа А
30 марта, Люксембург, стадион "Жози Бартель"
Арбитр: С.Иванов
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
Люксембург:
Заполнив первый тур квалификации матчем против сборной Катара (поражение 0:1), команда Люка Хольца серьезно настроилась на первую официальную встречу в году, не просто дав бой ирландцам, но и обыграв их на выезде. Как итог - три очка и место среди претендентов на первенство в группе, дающее путевку на Чемпионат мира. Смогут ли "трехцветные" замахнуться на серьезную битву с Португалией или Сербией? Нам так не кажется. Но нервишки пощекотать ресурсов им хватит.
???????? Irland 0-1 Lëtzebuerg ????????— flf.lu (@flf_lu) March 28, 2021
???? : https://t.co/GyzM8JnuKa / Jeff Lahr#RoudeLéiwHuelSe #IRLLUX #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/VlSDiRA8Cg
Состав сборной Люксембурга - клад для любителей УПЛ. Сразу три представителя нашего чемпионата не просто числятся в команде, но и играют в основном составе - Тилль, Махмутович и уже упомянутый Родригес. 51-летний тренер "трехцветных" может начать экспериментировать, решив, к примеру, сыграть в пять защитников, но нам кажется, что будет та же схема и те же игроки, которые добыли недавно три очка.
Ориентировочный состав: Морис - Мартинс, Махмутович, Шано, Янс - Перейра - Родригес, Баррейру, О. Тилль, В. Тилль - Синани
Португалия:
Досадная ошибка арбитра, которая повлекла за собой потерю двух очков, не должна замаливать другой факт - сборная Португалии сама стала виновницей своих проблем, упустив преимущество в два гола. Фернанду Сантуш где-то упустил ситуацию, позволив слишком рано расслабиться своим подопечным. Вероятно, он уже извлек из этого серьезный урок.
???????????? A Seleção já aterrou no Luxemburgo! #VamosComTudo— Portugal (@selecaoportugal) March 28, 2021
???????????? #TeamPortugal has landed in Luxembourg! pic.twitter.com/EEwthuKU0C
Если опытный наставник планировал в игре против Люксембурга ротировать состав, дав отдыха ключевым футболистам, то теперь ему снова придется положиться на проверенных бойцов. Ожидаем, что все лидеры, Роналду, Силва, Жота, Фернандеш, появятся в старте с первых минут.
Ориентировочный состав: Лопеш - Канселу, Диаш, Фонте, Мендеш - Перейра, Фернандеш, Силва - Жота, Роналду, Фелиш
Места команд в таблице
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Сербия
|2
|1
|1
|0
|5-4
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|3
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|4
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|5
|Ирландия
|2
|0
|0
|2
|2-4
|-2
|0
Последние очные встречи
Чемпионат Европы 2020, отборочный раунд, 17.11.2019
Люксембург - Португалия 0:2
Голы: Фернандеш 39, Роналду 86
Чемпионат Европы 2020, отборочный раунд, 11.10.2019
Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Силва 16, Роналду 35, Гуэдеш 69
Товарищеский матч, 17.11.2015
Люксембург - Португалия 0:2
Голы: Андре 30, Нани 87
Чемпионат мира 2014, отборочный раунд, 15.10.2013
Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Варела 30, Нани 36, Поштига 79
Люксембург - Португалия: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Люксембург - Португалия от UA-Football
Победа Португалии 0:2. Обе сборные достаточно часто пересекались в отборочных циклах, но на счету будущих хозяев лишь одна победа, датированная 1961-м годом. Сейчас все на стороне Португалии - класс игроков, сыгранность, мотивация после упущенной победы. Да, на "трехцветных" не будет давить груз ответственности, но мы не особо верим в серьезное сопротивление с их стороны. Одна победа в группе у Люксембурга уже есть. И на том спасибо. Наш вариант - относительно легкая победа чемпионов Европы.
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