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Хватит ли сил на вторую сенсацию? Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча на 30 марта 2021

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Чемпиона Европы в прошлом туре обокрали. Размер кражи - два очка

Хватит ли сил на вторую сенсацию? Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча на 30 марта 2021

Фото: fpf.pt/ Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Точный удар Жерсона Родригеса на 85-й минуте принес Люксембургу победу над Ирландией в прошлую субботу. Вингер киевского "Динамо" стал автором главной сенсации того игрового дня, подарив своей сборной седьмую победу в истории (подсчет ведется с 1934 года). Интересно, сколько придется ждать следующей?

Если для "трехцветных" второй тур квалификации подарил слезы радости, то для действующих чемпионов лишь отрицательные эмоции. Вначале Португалия упустила преимущество в два мяча над сербами, а после арбитр еще и не засчитал их чистый гол. Честь "европейских бразильцев" была серьезно задета. Восстановление справедливости назначено на 30-е марта. Есть ощущения, что Люксембург может попасть под горячую руку.

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Люксембург 21:45 Португалия

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа А
30 марта, Люксембург, стадион "Жози Бартель"
Арбитр: С.Иванов
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Люксембург:

Заполнив первый тур квалификации матчем против сборной Катара (поражение 0:1), команда Люка Хольца серьезно настроилась на первую официальную встречу в году, не просто дав бой ирландцам, но и обыграв их на выезде. Как итог - три очка и место среди претендентов на первенство в группе, дающее путевку на Чемпионат мира. Смогут ли "трехцветные" замахнуться на серьезную битву с Португалией или Сербией? Нам так не кажется. Но нервишки пощекотать ресурсов им хватит.

Состав сборной Люксембурга - клад для любителей УПЛ. Сразу три представителя нашего чемпионата не просто числятся в команде, но и играют в основном составе - Тилль, Махмутович и уже упомянутый Родригес. 51-летний тренер "трехцветных" может начать экспериментировать, решив, к примеру, сыграть в пять защитников, но нам кажется, что будет та же схема и те же игроки, которые добыли недавно три очка.

Ориентировочный состав: Морис - Мартинс, Махмутович, Шано, Янс - Перейра - Родригес, Баррейру, О. Тилль, В. Тилль - Синани

Португалия:

Досадная ошибка арбитра, которая повлекла за собой потерю двух очков, не должна замаливать другой факт - сборная Португалии сама стала виновницей своих проблем, упустив преимущество в два гола. Фернанду Сантуш где-то упустил ситуацию, позволив слишком рано расслабиться своим подопечным. Вероятно, он уже извлек из этого серьезный урок.

Если опытный наставник планировал в игре против Люксембурга ротировать состав, дав отдыха ключевым футболистам, то теперь ему снова придется положиться на проверенных бойцов. Ожидаем, что все лидеры, Роналду, Силва, Жота, Фернандеш, появятся в старте с первых минут.

Ориентировочный состав: Лопеш - Канселу, Диаш, Фонте, Мендеш - Перейра, Фернандеш, Силва - Жота, Роналду, Фелиш

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Места команд в таблице

# Команда И В Н П М РМ О
1 Сербия 2 1 1 0 5-4 +1 4
2 Португалия 2 1 1 0 3-2 +1 4
3 Люксембург 1 1 0 0 1-0 +1 3
4 Азербайджан 1 0 0 1 0-1 -1 0
5 Ирландия 2 0 0 2 2-4 -2 0

Последние очные встречи

Чемпионат Европы 2020, отборочный раунд, 17.11.2019
Люксембург - Португалия 0:2
Голы: Фернандеш 39, Роналду 86

Чемпионат Европы 2020, отборочный раунд, 11.10.2019
Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Силва 16, Роналду 35, Гуэдеш 69

Товарищеский матч, 17.11.2015
Люксембург - Португалия 0:2
Голы: Андре 30, Нани 87

Чемпионат мира 2014, отборочный раунд, 15.10.2013
Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Варела 30, Нани 36, Поштига 79

Люксембург - Португалия: Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Люксембург - Португалия от UA-Football

Победа Португалии 0:2. Обе сборные достаточно часто пересекались в отборочных циклах, но на счету будущих хозяев лишь одна победа, датированная 1961-м годом. Сейчас все на стороне Португалии - класс игроков, сыгранность, мотивация после упущенной победы. Да, на "трехцветных" не будет давить груз ответственности, но мы не особо верим в серьезное сопротивление с их стороны. Одна победа в группе у Люксембурга уже есть. И на том спасибо. Наш вариант - относительно легкая победа чемпионов Европы.

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В статье: Португалия Люксембург Прогнозы
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