Хватит ли сил на вторую сенсацию? Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча на 30 марта 2021

Точный удар Жерсона Родригеса на 85-й минуте принес Люксембургу победу над Ирландией в прошлую субботу. Вингер киевского "Динамо" стал автором главной сенсации того игрового дня, подарив своей сборной седьмую победу в истории (подсчет ведется с 1934 года). Интересно, сколько придется ждать следующей?

Если для "трехцветных" второй тур квалификации подарил слезы радости, то для действующих чемпионов лишь отрицательные эмоции. Вначале Португалия упустила преимущество в два мяча над сербами, а после арбитр еще и не засчитал их чистый гол. Честь "европейских бразильцев" была серьезно задета. Восстановление справедливости назначено на 30-е марта. Есть ощущения, что Люксембург может попасть под горячую руку.

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа А

30 марта, Люксембург, стадион "Жози Бартель"

Арбитр: С.Иванов

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Заполнив первый тур квалификации матчем против сборной Катара (поражение 0:1), команда Люка Хольца серьезно настроилась на первую официальную встречу в году, не просто дав бой ирландцам, но и обыграв их на выезде. Как итог - три очка и место среди претендентов на первенство в группе, дающее путевку на Чемпионат мира. Смогут ли "трехцветные" замахнуться на серьезную битву с Португалией или Сербией? Нам так не кажется. Но нервишки пощекотать ресурсов им хватит.

Состав сборной Люксембурга - клад для любителей УПЛ. Сразу три представителя нашего чемпионата не просто числятся в команде, но и играют в основном составе - Тилль, Махмутович и уже упомянутый Родригес. 51-летний тренер "трехцветных" может начать экспериментировать, решив, к примеру, сыграть в пять защитников, но нам кажется, что будет та же схема и те же игроки, которые добыли недавно три очка.

Ориентировочный состав: Морис - Мартинс, Махмутович, Шано, Янс - Перейра - Родригес, Баррейру, О. Тилль, В. Тилль - Синани

Досадная ошибка арбитра, которая повлекла за собой потерю двух очков, не должна замаливать другой факт - сборная Португалии сама стала виновницей своих проблем, упустив преимущество в два гола. Фернанду Сантуш где-то упустил ситуацию, позволив слишком рано расслабиться своим подопечным. Вероятно, он уже извлек из этого серьезный урок.

