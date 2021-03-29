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Забыть о Финляндии. Прогноз на матч Украина - Казахстан

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Концентрируемся на следующем матче нашей команды

Забыть о Финляндии. Прогноз на матч Украина - Казахстан

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

31 марта сборная Украины, официальным партнером которой является компания Parimatch, проведет домашний матч отбора ЧМ-2022. После двух ничьих с Францией и Финляндией мы встретимся с Казахстаном. Потом нашу команду будут ждать спарринги и Евро, а матчи квалификации к мундиалю возобновятся лишь 1 сентября.

В параллельном матче нашей группы Босния и Герцеговина будет принимать Францию, а Финляндия этот тур пропустит. И если чемпионы мира сейчас оступятся, у нас будет отличная возможность выйти на первое место. На данный момент аналитики Parimatch дают сборной Украины 80% на победу, в 15% оценивается ничья и в 5% - успех Казахстана.

Во всех предыдущих матчах мы эту команду обыгрывали. Кстати, каждый раз это были отборы на ЧМ. Правда, легкими эти победы назвать сложно. Впрочем, сборная Казахстана хоть и считается неуступчивым соперником, но результата добивается редко. Команда не выигрывала уже семь матчей (5 поражений и 2 ничьи), при этом в четырех встречах «ястребы» не смогли забить. К тому же сейчас Казахстан будет играть без своей звезды Бахтияра Зайнутдинова, который прибыл в сборную с травмой и его уже отправили обратно в клуб.

После того как сборная Украины дома упустила победу над Финляндией, Казахстану будет сложно на что-то рассчитывать. Подопечные Андрей Шевченко выйдут заряженными на победу и не позволят себе вторую осечку подряд. Поэтому, вряд ли дело обойдется одним голом в ворота гостей. Эксперты Parimatch дают 70% на то, что мы увидим не меньше двух голов в исполнении сборной Украины.

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В статье: Украина Казахстан Прогнозы
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
29.03.2021 в 18:25
Як тут забути, коли зусиллями тренерського штабу основа вже зіграла 180 хвилин... за 5 діб! Чи потягне вона ще через ТРИ ще 90? Тому повертаємось за початку... Чи є у Шевченко стратегічний план задіяння наявних гравців на ТРИ матчі за вісім днів? Поки виглядає провал МІФа на Євро у Франції. Перший матч правда не тільки виклались по-повній, але і виграли. Але потім знов своє взяти не змогли! Тому завдання надскладне! Той ж Маліновський, Зінченко та і Караваєв з Матвієнко повинні зіграти у ощадливому режимі чи неповний матч... І де знайти футболістів, які б зіграли НЕ гірше втомленої основи. Поки підключення замін виявилось не зовсім вдалим.
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 18:32
В центрі вийдуть свіжі Сидорчук і Шапаренко. якщо ні то можна тоді шеву відправляти працювати фізруком в якусь школу. На правому фланзі бачу Коноплю і Караваєва. Зліва Соболя (прости господи) і Зубкова. В центрі захисту Матвієнка і Кривцова. відповідно і воротнік буде кротівський.А зіна і маліна будуть балду гоняти в центрі, як і чмораєш.
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