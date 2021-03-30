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Бельгия - Беларусь. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 30.03.21
Бельгия – Беларусь: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 марта 2021 ⋊ Отбор на ЧМ-2022 онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа E, третий тур
30 марта 2021. Брюссель, “Национальный стадион”
Бельгия 21:45 Беларусь
Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV
Сборная Бельгии разочаровала своих болельщиков в прошлом туре, сыграв вничью со сборной Чехии (1:1). Дело не только в результате, но и в качестве игры, который не соответствовал статусу “первой национальной команды в мире по версии ФИФА”. Однако “красные дьяволы” имеют шанс закрыть международную паузу на хорошей ноте, так как встречаются со сборной Беларуси.
Бельгия
Команда Роберта Мартинеса оказалась не готова к высокому прессингу сборной Чехии. Один из лидеров сборной Ян Вертонген говорит, что у Бельгии были слишком большие разрывы между линиями, проигрывала его команда и в индивидуальных дуэлях. С таким вердиктом согласен и Роберто Мартинес. Он призывает серьезно отнестись к сборной Беларуси и ожидает увидеть желание в игре своей команды. В то же время Мартинес признает необходимость проведения ротации. Лукаку и Де Брюйне, благодаря которым удалось взять очко против Чехии, не проведут полный матч, под вопросом участие в игре Мертенса и Карраско, у которых были повреждения.
Беларусь
Международную паузу Беларусь начала товарищеским матчем с Гондурасом, который можно не принимать во внимание, а в стартовой игре отбора украинские соседи обыграли Эстонию (4:2). Матч не получился выразительным для Беларуси. Команда Михаила Мархеля дважды уступала по ходу матча, а победного результата смогла добиться только в последней десятиминутке. Мархель не хочет “просто выставлять перед Бельгией автобус”. По его словам, Беларусь будет стараться играть в атаку и пользоваться свободными зонами.
Статистика команд и Личные встречи
Бельгия и Беларусь никогда ранее не встречались друг с другом. Бельгии в последнее время не удается сыграть на ноль. В десяти матчах 2020 и 2021 года команда Мартинеса только дважды не пропускала (победы над Данией 2:0 и Англией 2:0 в Лиге Европы). С другой стороны, Бельгия регулярно забивает. В последний раз “красные дьяволы” покидали поле без гола на Чемпионате мира-2018, уступив Франции в полуфинале 0:1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|7-3
|+4
|4
|2
|Бельгия
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|3
|Беларусь
|1
|1
|0
|0
|4-2
|+2
|3
|4
|Уэльс
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
|5
|Эстония
|2
|0
|0
|2
|4-10
|-6
|0
Ориентировочные составы
Бельгия: Куртуа – Мехеле, Денайер, Алдервейрелд – Торган Азар, Тилеманс, Дендокер, Менье – Троссард, Де Брюйне – Лукаку
Беларусь: Гутор – Юзепчук, Наумов, Бордачев, Золотов – Эбонг, Кендыш, Яблонский, Стасевич – Лисакович, Лаптев
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бельгия – Беларусь от UA-Football
Это будет последний матч сборных, поэтому футболистами мыслями, возможно, будут уже в своих клубах. Сборная Бельгия постарается не откладывать вопрос с победителем матча. Против Чехии команда Роберто Мартинеса долгое время была пассивной, за что и поплатилась ничьей. Дважды эту ошибку они не повторят. Прогноз – победа Бельгии 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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