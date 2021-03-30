Бельгия - Беларусь. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 30.03.21

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа E, третий тур

30 марта 2021. Брюссель, “Национальный стадион”

Бельгия 21:45 Беларусь

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Сборная Бельгии разочаровала своих болельщиков в прошлом туре, сыграв вничью со сборной Чехии (1:1). Дело не только в результате, но и в качестве игры, который не соответствовал статусу “первой национальной команды в мире по версии ФИФА”. Однако “красные дьяволы” имеют шанс закрыть международную паузу на хорошей ноте, так как встречаются со сборной Беларуси.

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Бельгия

Команда Роберта Мартинеса оказалась не готова к высокому прессингу сборной Чехии. Один из лидеров сборной Ян Вертонген говорит, что у Бельгии были слишком большие разрывы между линиями, проигрывала его команда и в индивидуальных дуэлях. С таким вердиктом согласен и Роберто Мартинес. Он призывает серьезно отнестись к сборной Беларуси и ожидает увидеть желание в игре своей команды. В то же время Мартинес признает необходимость проведения ротации. Лукаку и Де Брюйне, благодаря которым удалось взять очко против Чехии, не проведут полный матч, под вопросом участие в игре Мертенса и Карраско, у которых были повреждения.

Беларусь

Международную паузу Беларусь начала товарищеским матчем с Гондурасом, который можно не принимать во внимание, а в стартовой игре отбора украинские соседи обыграли Эстонию (4:2). Матч не получился выразительным для Беларуси. Команда Михаила Мархеля дважды уступала по ходу матча, а победного результата смогла добиться только в последней десятиминутке. Мархель не хочет “просто выставлять перед Бельгией автобус”. По его словам, Беларусь будет стараться играть в атаку и пользоваться свободными зонами.

Статистика команд и Личные встречи

Бельгия и Беларусь никогда ранее не встречались друг с другом. Бельгии в последнее время не удается сыграть на ноль. В десяти матчах 2020 и 2021 года команда Мартинеса только дважды не пропускала (победы над Данией 2:0 и Англией 2:0 в Лиге Европы). С другой стороны, Бельгия регулярно забивает. В последний раз “красные дьяволы” покидали поле без гола на Чемпионате мира-2018, уступив Франции в полуфинале 0:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Чехия 2 1 1 0 7-3 +4 4 2 Бельгия 2 1 1 0 4-2 +2 4 3 Беларусь 1 1 0 0 4-2 +2 3 4 Уэльс 1 0 0 1 1-3 -2 0 5 Эстония 2 0 0 2 4-10 -6 0

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Мехеле, Денайер, Алдервейрелд – Торган Азар, Тилеманс, Дендокер, Менье – Троссард, Де Брюйне – Лукаку

Беларусь: Гутор – Юзепчук, Наумов, Бордачев, Золотов – Эбонг, Кендыш, Яблонский, Стасевич – Лисакович, Лаптев

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бельгия – Беларусь от UA-Football

Это будет последний матч сборных, поэтому футболистами мыслями, возможно, будут уже в своих клубах. Сборная Бельгия постарается не откладывать вопрос с победителем матча. Против Чехии команда Роберто Мартинеса долгое время была пассивной, за что и поплатилась ничьей. Дважды эту ошибку они не повторят. Прогноз – победа Бельгии 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.