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Черногория - Норвегия. Прогноз на матч отбора к ЧМ на 30.03.2021

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UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 30 марта, начало встречи в 21:45

Черногория - Норвегия. Прогноз на матч отбора к ЧМ на 30.03.2021

UA-Футбол
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Возможно, неожиданно, а может и вполне закономерно, но Черногория один из лидеров группы G после первых двух туров. Пусть явных аутсайдеров обыграли черногорцы, еще не встречались с фаворитами, однако хорошее начало уже половина дела. Норвегия не может похвастаться подобным стартом и вынуждена будет максимально рисковать в третьем туре, чтобы сохранить приемлемые шансы в дальнейшей борьбе.

Отбор на ЧМ-2022. Группа G. Третий тур

Стадион: Под Горицом (Подгорица)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Черногория 21:45 Норвегия

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на ESPN

***

Скандинавская сборная полностью провалила важнейшее противостояние с Турцией во втором туре. Холанд и компания не смогли забить туркам, и при этом пропустили трижды. Особо обидно, что эта неудача случилась в Норвегии. Пока потомки викингов в этой квалификации имеют в своем активе только победу 3:0 над Гибралтаром.

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Черногория также обыграла Гибралтар и также с крупным счетом – 4:1. А в первом туре отбора на Мундиаль славянская команда в гостях справилась с Латвией 2:1. В первую очередь за счет настроя и характера Черногория может рассчитывать на успех и в матче с норвежцами.

Ранее эти две сборные встречались лишь раз, в мае 2010-го года в товарищеском матче в Осло сильнее были хозяева 2:1. И теперь Норвегия считается главным фаворитом встречи, по крайней мере, у букмекеров. Правда, не все так однозначно. Можно сделать смелое предположение, что победителя команды так и не смогут выявить. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Норвегия Черногория
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