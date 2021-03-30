Хорватия - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 30.03.2021

Отбор на Чемпионат Мира 2022

Группа H, третий тур

30 марта, 21:45. "Риека" (Риека)

Главный арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Разные по уровню команды встречаются в третьем туре отбора на ЧМ в Катаре. Правда, каждая сумела удивить футбольное общество в последних матчах: Хорватия - провалом, Мальта - прорывом. Станет ли неожиданностью результат и этого поединка?

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Хорватия

Златко Далич прочно засел на тренерском мостике "шашечных”. Пришел он как раз за несколько дней перед поединком за второе место в группе в отборе на ЧМ в России против Украины, в котором решалось место в плей-офф. С тех пор кроме финала Мундиаля сборная Хорватии квалифицировалась на Евро-2020 из группы с Уэльсом и Словакией. Правда, Лигу Наций вице-чемпионы мира провалили. В их активе всего одна победа при пяти поражениях в квартете с Францией, Португалией и Швецией. Только по разнице забитых-пропущенных хорваты сумели остаться в элит-дивизионе ЛН.

Старт текущего отбора на ЧМ тоже начался не слишком удачно. Хорваты уступили на выезде Словении 1:0, и с таким же счетом победили в Риеке Кипр. Во втором матче уже начались вырисовываться проблески игры, а то в поединке против Словении подопечные Далича собрались в кучу только после перерыва.

Кадры хозяев

В матче против Кипра лидер хорватов Лука Модрич обогнал Дарио Срну по количеству матчей в шашечной футболке. Теперь хавбек мадридского "Реала" с 135-ю поединками в активе единолично возглавляет список рекордсменов. Хорватия сейчас имеет если не золотое, то серебряное с позолотой поколения, которое может творить большие дела: Модрич, Врсалько, Ковачич, Крамарич, Оршич, Пашалич, Перишич и Брозович. Вместе этих лидеров на поле нельзя держать - взрывная смесь и дисбаланс тогда присутствуют, однако Далич пытается как-то их всех объединить.

Мальта

176 в рейтинге FIFA, и клеймо карликовой сборной в Европе и мире. Несмотря на это, Мальта порой умеет удивить своими результатами. Многие помнят поражение Украины от этой сборной, а в субботу Мальта еще и ошеломила словаков, отобрав на их же поле очки. Подопечные Давида Манджи вели к перерыву со счетом 0:2, однако затем потеряли преимущество и дважды пропустили. Против России тоже мальтийцы отличились, однако в итоге потерпели домашнее поражение - 1:3.

В группе D Лиги Наций Мальта заняла второе место, пропустив вперед только Фарерские острова. В общем подопечные Манджи смогли одержать три победы. Отметим, что за 10 матчей предварительного отбора на ЧМ Мальте забила столько же, столько же за первые два поединка этой квалификации. Прогресс.

Кадры гостей

Общая стоимость игроков сборной Мальты по данным аналитического портала Transfermarkt меньше их соперников-хорватов в 58 раз: 6 млн против 348 млн. Основная звезда - полузащитник Тедди Теума, который выступает в составе "Сент-Жиллуаза", лидера второго по силе дивизиона Бельгии. Его ориентировочный ценник составляет 800 тыс евро – как минимум на полмиллиона больше, чем каждый из его партнеров по сборной.

Личные противостояния

Команды между собой играли восемь раз. Очевидное преимущество в результатах в пользу хорватов: семь побед при одной ничьей. Правда, в 2005 году вот это распределение очков в отборе на ЧМ-2006 лишило Хорватию двух зачетных пунктов, и в итоге "шашечные" заняли второе место в группе 8, пропустив вперед Швецию. Но все же хорваты тогда попали на Мундиаль.

Последние пять встреч

Квалификация Евро-2016

13.10.2015. Мальта – Хорватия 0:1

09.09.2014. Хорватия – Мальта 2:0

Квалификация Евро-2012

02.09.2011. Мальта – Хорватия 1:2

17.11.2010. Хорватия – Мальта 3:0

Квалификация ЧМ-2006

07.09.2005. Мальта – Хорватия 1:1

Турнирная таблица

Группа H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Россия 2 2 0 0 5-2 6 2 Словения 2 1 0 1 2-2 3 3 Хорватия 2 1 0 1 1-1 3 4 Словакия 2 0 2 0 2-2 2 5 Кипр 2 0 1 1 0-1 1 6 Мальта 2 0 1 1 3-5 1

Ставки и коэффициенты на игру Хорватия - Мальта

Прогноз на матч Хорватия - Мальта от UA-Football

Очевидный лидер и аутсайдер в этом противостоянии есть. Теперь главная задача для хорватов - не потерять контроль, а для мальтийцев – приложить максимум усилий, чтобы подопечные Далича это сделали. В Мальты сейчас шестиматчевая голевая серия, а "шашечные" пропустили в последних 12 встреч с 13. Но есть одно "но" - уровень соперников был совершенно разный. Хорватам в предыдущих двух поединках трудно давалось вхождение после пятимесячного перерыва, однако их победа здесь бесспорна.

Прогноз на матч: Хорватия - Мальта 3:0.