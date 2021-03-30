Попытка реабилитации. Испания - Косово. Анонс и прогноз матча на 31 марта 2021

Если вы попросите нас одним словом описать начало отборочного раунда в исполнении Испании, мы скажем так - неубедительно. "Красная фурия" потеряла очки в игре против Греции, а победу над грузинами принес поздний гол Дани Ольмо. Команде Луиса Энрике пора бы реабилитироваться, добыв победу. И желательно уверенную. Почему бы не сделать это в домашней битве против Косово?

Испания 21:45 Косово

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа В

31 марта, Севилья, стадион "Эстадио Ла Картуха Де Севиль"

Арбитр: Я.Кехлет

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Последние новости и составы

Испания:

Команда Луиса Энрике сейчас переживает лучшие времена. Да, они не проигрывают на протяжении четырех встреч, но лишь в двух случаях сумели победить. Ничья против греков позволила Швеции немного оторваться от испанцев и теперь "красной фурии" нужно будет сокращать отставание.

???? ¡¡Ya estamos en el Benito Villamarín!!



???? La @SeFutbol salta al coliseo verdiblanco para realizar el primer entrenamiento en Sevilla.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/guZjEJHPSh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 29, 2021

Крайне вероятно, что наставник Испании пойдет на изменения в составе после двух неубедительных игр. К примеру, герой прошедшего матча Дани Ольмо заменит в старте Гила, а Хосе Гайя окажется на левом фланге обороны. Ну и куда без Серхио Рамоса, который готовится провести свой 180-й матч за национальную команду.

Ориентировочный состав: Симон - Порро, Рамос, Гарсия, Гайя - Тьяго - Торрес, Коке, Педри, Ольмо - Мората

Косово:

В прошлом туре косовары, или как их называют на родине "золотые мальчики", не сумели ничего показать в игре против Швеции, пропустив три гола. Команда Бернара Шалланда опустилась на последнюю строчку, покинуть которую им будет достаточно сложно. Особенно после игры против Испании.

Матч среды точно пропустит Бернар Бериша, который наработал на удаление в игре против скандинавов. В остальном стартовый список с прошлого тура не будет сильно изменен. Голкипер "Олимпика" Бетим Алими, по нашему мнению, останется на скамейке запасных.

Ориентировочный состав: Уйкани - Хадерджонай, Войвода, Алити, Кололли - Воца, Крюэзиу - Рашица, Целина, Зенели - Мурики

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Места команд в таблице

# Команда И В Н П М РМ О 1 Швеция 2 2 0 0 4-0 +4 6 2 Испания 2 1 1 0 3-2 +1 4 3 Греция 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Грузия 2 0 0 2 1-3 -2 0 5 Косово 1 0 0 1 0-3 -3 0

Последние очные встречи

Испания и Косово ещё не сыграли ни одного очного матча.

Испания - Косово: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Испания - Косово от UA-Football

Победа Испании 2:0. Мы говорили, что игра "красной фурии" далека от того идеала, который был во встрече против Германии. Но также стоит понимать, уровень Косово вряд ли позволит гостям на равных сражаться против фаворита группы. Тем более, Луис Энрике больше не будет экспериментировать и просто выпустит сильнейший состав. А потому, мы уверенны в достаточно легкой победе хозяев матча.