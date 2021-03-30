Украина - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 31.03.2021

Квалификация ЧМ-2022. Группа D. Третий тур

Киев. НСК "Олимпийский". 31.03.2021

Арбитр в поле - Матей Юг (Словения)

Украина 21:45 Казахстан

Трансляция в Украине - "Украина", "Футбол 1"

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Восемь матчей – это мало или много? Именно столько поединков сборная Украины проведет в квалификационной группе чемпионата мира 2022, и дистанция близка к экватору. В последний день марта команда Андрея Шевченко проведет свой третий поединок, пытаясь наконец-то одержать первую победу в этой кампании.

Два предыдущих матча закончились с одинаковым счетом (1:1), но с разными эмоциями. Если ничья с французами порадовала, то с финнами – откровенно разочаровала. Поэтому на матч с Казахстаном, как бы банально это ни звучало, не остается выбора – нужны только три очка. А еще лучше – три очка с большим количеством забитых и малым количеством пропущенных.

Украина

Но сделать это будет труднее, чем кажется на первый взгляд. Казахстан – не из грозных соперников, однако Украине могут помешать другие нюансы. Например, усталость. Команде Шевченко присуща тенденция ухудшения результатов вторых матчей "спаренных" туров, а здесь тур вообще "тройной". То есть, это будет уже третья встреча за последние семь дней. И все это не только под физическими, но и под психологическими нагрузками.

После ничьи с финнами, сборной Украины в целом и Андрею Шевченко в частности досталось немало критики. Однако разве проблема только лишь в финнах? В последних восьми поединках (без учета несыгранного матча против Швейцарии) Украина добыла лишь одну победу. Ничья с Францией также идет в позитив, а остальные шесть поединков – негатив. Все это никак не гармонирует с разговорами о прогрессе сборной Украины и с одами в адрес Андрея Шевченко.

Еще одна важная деталь – переход сборной Украины на игру с тремя центральными защитниками. Тренерский штаб ищет новую модель, с которой можно выстрелить на чемпионате Европы. Но почему эксперименты приходятся на поединки такого важного турнирного значения? Да и есть ли у них смысл вообще? Ведь раньше все работало и при формации 4-4-3 (с различными видами ее модификации). Но принцип "от добра добра не ищут" был отвергнут.

Казахстан

Для Казахстана, в отличие от Украины, это будет лишь второй матч в этой квалификационной группе. И второй матч во время мартовского сбора вообще – запланированный ранее спарринг с Кыргызстаном не состоялся. В контексте свежести преимущество будет на стороне казахов, но это не значит, что команда Талгата Байсуфинова отступит от защитного футбола.

Будет играть так, как и против французов. А в том матче до первого пропущенного Казахстан выглядел очень даже неплохо. Правда, пропустил довольно рано – уже на 19-й минуте. В итоге проиграл 0:2.

В последних семи матчах казахи могут похвастаться лишь двумя ничьими. Обе, что примечательно, добытые со счетом 0:0. Поражений – куда больше, и большинство из них не от соперников калибра Франции, а от более скромных Албании, Беларуси, Литвы. Украина – это нечто среднее между Францией и Литвой / Беларусью. И одновременно – очень принципиальное противостояние для казахов.

Украина - Казахстан. Статистика личных встреч

Ведь еще никогда сборная Казахстана не отбирала очки у Украины. Всего в истории сыграно четыре поединка, и все они остались за украинцами. Примечательно, что все матчи были официальными (ни одного товарищеского) и проходили в довольно конкурентной борьбе. 2:1, 2:0, 3:1, 2:1 - без разгромов или избиений.

Лучшим бомбардиром противостояния является Сергей Назаренко – он забил казахам сразу четыре гола. Дважды забивал Андрей Шевченко, по голу провели Алексей Белик и Руслан Ротань. Был также автогол.

До сих пор Казахстан остается одной из немногих команд, против которых у Украины стопроцентно успешная статистика. Но осторожничать нужно, ведь такая же статистика была и против финнов.

Украина - Казахстан. Последние матчи между командами

10.06.2009 Украина - Казахстан 2:1

10.09.2008 Казахстан - Украина 1:3

04.06.2005 Украина - Казахстан 2:0

08.09.2004 Казахстан - Украина 1:2

Украина - Казахстан. Ориентировочные составы команд

На каждый из двух предыдущих матчей отбора кто-то из членов украинской делегации не попадал в заявку. И это нормально. Не были в обойме Довбик, Шепелев, Лунин, Ризнык, Андрей Ярмоленко. Последний точно не поможет и с казахами. Как и дисквалифицированный Виталий Миколенко.

В контексте потерь стоит вспомнить травмированных Тараса Степаненко и Артема Беседина, больного коронавирусом Игоря Харатина. В последний момент в лазарет загремел Евгений Коноплянка. Однако, несмотря на все это, выбор у Андрея Шевченко не ограниченный. Просто возникают вопросы по физической готовности тех, кто играл в двух предыдущих матчах. Например, готов ли Руслан Малиновский? Не устали ли Забарный с Матвиенко?

И сразу же возникают и другие вопросы: опять ли Шевченко будет обходиться без Шапаренко и Сидорчука, которые отлично сыграли против Франции, но не были на поле в матче с Финляндией? Яремчук или Мораес выйдет на острие атаки? Не нуждается ли в отдыхе Караваев, вместо которого может сыграть, например, Конопля? И не удобнее ли будет игрокам раскрыть свой потенциал, если сборная вернется к формации с четырьмя защитниками?

Но на все это может быть один универсальный ответ: во время этого сбора Андрей Шевченко очень непредсказуемый относительно выбора состава.

Украина: Бущан - Караваев - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Сидорчук, Шапаренко, Зинченко - Малиновский, Яремчук

Перед матчем появлялась информация, что в составе сборной Казахстана произошла вспышка коронавируса. Пострадали, мол, главный тренер и один из администраторов. Однако оперативно пресс-служба эту информацию опровергла, а затем было и подтверждение нормального течения событий – Казахстан прибыл в Украину во главе со своим тренером Талгатом Байсуфиновым.

Не сыграет полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Бросается в глаза присутствие в заявке опытного Сергея Малого. Он родился в Луганске, играл за "Зарю" и белоцерковский "Арсенал". С 2013-го года выступает в чемпионате Казахстана, с 2014-го вызывается в сборную этой страны.

Казахстан: Мокин - Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин - Мужиков, Тагиберген, Васильев - Нургалиев, Федин

Украина - Казахстан. Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 2 1 1 0 3-1 +2 4 2 Финляндия 2 0 2 0 3-3 0 2 3 Украина 2 0 2 0 2-2 0 2 4 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2-2 0 1 5 Казахстан 1 0 0 1 0-2 -2 0

Украина - Казахстан. Ставка и коэффициенты

Украина - Казахстан. Прогноз от UA-Football

Победа Украины 2:0. Далеко не факт, что этот матч пройдет для Украины без проблем. На фоне усталости придется раскрывать плотную, насыщенную и довольно организованную оборону. В этом поединке, возможно, пришелся бы ко двору простой, но интенсивный футбол с большим количеством забросов мяч в штрафную площадь соперника. С дальними ударами. А вот контроль мяча без продвижения вперед будет вредить – казахи неплохо играют в отборе и способны отвечать быстрыми контратаками после перехватов. Ставка на победу Украины, но с незначительной разницей – в один-два мяча.