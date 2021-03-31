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Германия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 31.03.21
Германия – Северная Македония: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 марта 2021 ⋊ Отбор на ЧМ-2022 онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, третий тур
31 марта 2021. Брюссель, “Национальный стадион”
Германия 21:45 Северная Македония
Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV
Сборная Германии выиграла у Исландии и Румынии в первых двух поединках отбора. На вопрос будет ли Северная Македония самым легким соперником Бундестима в трехматчевом марафоне, Йоахим Лев решительно сказал “нет”. Как-никак, Северная Македония будет участвовать в предстоящем чемпионате Европы, а Исландия и Румыния – нет.
Германия
Два матча – две победы. Ноль пропущенных голов. Уверенный контроль над происходящим на поле. Старт отбора на ЧМ-2022 для Германии пока проходит идеально. Ни для кого не секрет, что этими матчами Бундестим готовится к Евро, поэтому и в третьей игре Йоахим Лев не будет проводить серьезную ротацию. Было объявлено только о том, что место в воротах займет Марк-Андре тер Стеген, а не Мануэль Нойер. Лев призывает не недооценивать Северную Македонию, и отметил, что балканская сборная хорошо действовала в игре против Румынии.
Северная Македония
Бессменный лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев уверяет, что против Германии его команде нечего терять. Бундестим – не просто фаворит предстоящего матча, но одна из сильнейших команд Европы и мира, уверяет главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски. Для его сборной будет честью встретиться с Германией. В отборе у Северной Македонии одна победа (Лихтенштейн 5:0) и одно поражение (Румыния 2:3).
Статистика команд и Личные встречи
Германия первый раз в своей истории сыграет против Северной Македонии. Бундестим выиграл последние 18 матчей отбора к Мундиалям, и не проигрывает в 35 подряд. В 2021 году сборная Йоахима Лева еще ни разу не пропустила.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|Армения
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|3
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|7-3
|+4
|3
|4
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|5
|Исландия
|2
|0
|0
|2
|0-5
|-5
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0-6
|-6
|0
Ориентировочные составы
Германия: тер Стеген – Джан, Гинтер, Рюдигер, Клостерманн – Киммих, Гюндоган, Горетцка – Хавертц, Гнабри, Сане
Северная Македония: Димитриевски – Ристовски, Муслиу, Ристевски, Алиоски – Николов, Барди – Трайковски, Пандев, Элмаз – Несторовски
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Германия – Северная Македония от UA-Football
Германия уверенно действовала в матчах против Исландии и Румынии. Почему же должны быть какие-то преграды в матче с Северной Македонией? Единственной преградой может стать усталость, но Германия способна забить в первом тайме (так было в предыдущих матчах) и дальше контролировать ход игры. Прогноз – победа Германии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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