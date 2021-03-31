Германия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 31.03.21

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, третий тур

31 марта 2021. Брюссель, “Национальный стадион”

Германия 21:45 Северная Македония

Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV

Сборная Германии выиграла у Исландии и Румынии в первых двух поединках отбора. На вопрос будет ли Северная Македония самым легким соперником Бундестима в трехматчевом марафоне, Йоахим Лев решительно сказал “нет”. Как-никак, Северная Македония будет участвовать в предстоящем чемпионате Европы, а Исландия и Румыния – нет.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Германия

Два матча – две победы. Ноль пропущенных голов. Уверенный контроль над происходящим на поле. Старт отбора на ЧМ-2022 для Германии пока проходит идеально. Ни для кого не секрет, что этими матчами Бундестим готовится к Евро, поэтому и в третьей игре Йоахим Лев не будет проводить серьезную ротацию. Было объявлено только о том, что место в воротах займет Марк-Андре тер Стеген, а не Мануэль Нойер. Лев призывает не недооценивать Северную Македонию, и отметил, что балканская сборная хорошо действовала в игре против Румынии.

Северная Македония

Бессменный лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев уверяет, что против Германии его команде нечего терять. Бундестим – не просто фаворит предстоящего матча, но одна из сильнейших команд Европы и мира, уверяет главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски. Для его сборной будет честью встретиться с Германией. В отборе у Северной Македонии одна победа (Лихтенштейн 5:0) и одно поражение (Румыния 2:3).

Статистика команд и Личные встречи

Германия первый раз в своей истории сыграет против Северной Македонии. Бундестим выиграл последние 18 матчей отбора к Мундиалям, и не проигрывает в 35 подряд. В 2021 году сборная Йоахима Лева еще ни разу не пропустила.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Германия 2 2 0 0 4-0 +4 6 2 Армения 2 2 0 0 3-0 +3 6 3 Северная Македония 2 1 0 1 7-3 +4 3 4 Румыния 2 1 0 1 3-3 0 3 5 Исландия 2 0 0 2 0-5 -5 0 6 Лихтенштейн 2 0 0 2 0-6 -6 0

Ориентировочные составы

Германия: тер Стеген – Джан, Гинтер, Рюдигер, Клостерманн – Киммих, Гюндоган, Горетцка – Хавертц, Гнабри, Сане

Северная Македония: Димитриевски – Ристовски, Муслиу, Ристевски, Алиоски – Николов, Барди – Трайковски, Пандев, Элмаз – Несторовски

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Германия – Северная Македония от UA-Football

Германия уверенно действовала в матчах против Исландии и Румынии. Почему же должны быть какие-то преграды в матче с Северной Македонией? Единственной преградой может стать усталость, но Германия способна забить в первом тайме (так было в предыдущих матчах) и дальше контролировать ход игры. Прогноз – победа Германии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.