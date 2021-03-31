Босния и Герцеговина - Франция. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 31.03.2021

Квалификация ЧМ-2022. Группа D, 3-й тур

31 марта. Сараево. "Грбавица"

Босния и Герцеговина 21:45 Франция

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

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После того, как сборная Украины не сумела дома обыграть финнов, все, что нам остается - это верить в осечку Франции. Только она вкупе с безошибочной ходой команды Андрея Шевченко способна выровнять ситуацию в таблице.

Впрочем, вера - это хорошо, но надо быть реалистами - нынешние босняки слишком слабы для чемпионов мира. Сильное поколение Джеко - Ибишевича почти закончило, а новой элитной молодежи нет, отсюда и печальная серия из 10 подряд матчей без побед. Если Франция оступится против такого соперника, это станет главной сенсацией всей мартовской международной паузы.

Босния и Герцеговина

Эдину Джеко уже 35, но он остается главной надеждой своей сборной. На втором месте резко сдавший Миралем Пьянич. Еще был Эдин Вишча, но он травмирован, и это огромная потеря для босняков. Хавбек "Башакшехира" - лучший дриблер своей страны.

В первом туре отбора "Золотые лилии" очень достойно увезли ничью 2:2 из Хельсинки. Опять забил Пьянич, а Джеко отметился ассистом - кто бы сомневался. После финнов Босния провела товарищескую игру против Коста-Рики (0:0), но там играл резерв и, судя по счету, играл скучно. Основа же отдыхала "под Францию". На бумаге Босния играет по удобной для позиционной защиты схеме 4-4-1-1. Есть быстрые крайки Стеванович и Крунич, в арсенале навесы на по-прежнему огромного Джеко, плюс стандарты Пьянича. Арсенал, вроде, неплохой, но на практике у Боснии лишь две победы в 15 последних встречах. Главным образом, проблемы создает дырявая защита.

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Франция

Дидье Дешам уже приучил, что его Франция играет не искрометно, а эффективно. С Украиной, правда, выиграть не вышло, но не беда - на дистанции команда Шевченко гораздо уязвимее, чем Мбаппе, Погба и компания. К тому же, будет еще матч в Киеве - французы ждут его с нетерпением.

Во втором туре отбора "Ле Бле" победили со счетом 2:0 Казахстан, но это так, разминка. Слишком длинный перелет и слишком плохой синтетичный газон в Астане, чтобы делать большие выводы. Отметить можно лишь нереализованный пенальти Мбаппе - между прочим, четвертый кряду для Франции; ну и Дембеле красавчик. Усман подтверждает свою сильную "клубную" форму, вдыхая новую жизнь в схему 4-2-3-1, которую упорно наигрывает Дешам. На фоне полуживого Мбаппе он прямо живчик.

Босния и Герцеговина - Франция: статистика личных встреч

За всю историю команды встречались между собой четырежды. Последний раз это случалось в отборе на Евро-2012, когда Франция была на дне, а Босния на подъеме. Тем не менее, даже тогда по сумме двух игр "Ле Бле" были лучше - 2:0 и 1:1.

Босния и Герцеговина - Франция: последние матчи команд

Последние матчи Боснии и Герцеговины

Последние матчи Франции

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У босняков главная потеря - атакующий хавбек Эдин Вишча. Кроме того, не сыграют из-за травм правый бек Йосип Чорлука из "Зриньски" и центрфорвард Эрмедин Демирович из "Фрайбурга".

Касательно чемпионов мира, то здесь точно вне игры травмированный Нголо Канте, ну и крайне маловероятно участие в игре Антони Марсьяля, получившего повреждение по ходу матча в Астане.

Босния: Шехич - Тодорович, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич - Стеванович, Пьянич, Цимирот, Крунич - Гояк - Джеко

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Ндомбеле, Рабьо - Дембеле, Гризманн, Мбаппе - Жиру

Босния и Герцеговина - Франция: ставки и коэффициенты

Босния и Герцеговина - Франция: прогноз от UA-Football

В 5 из 6 последних матчей босняки непременно пропускали больше одного гола, тогда как выездная серия побед французов достигла 7 поединков. Кажется, это то, что нам надо. Ставим на уверенную победу чемпионов мира с форой (-1,5) - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 2,2-2,3.