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Босния и Герцеговина - Франция. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 31.03.2021
Топим за балканцев!
Фото: Panoramic/ автор: JBAutissier
31 марта. Сараево. "Грбавица"
Босния и Герцеговина 21:45 Франция
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: -
После того, как сборная Украины не сумела дома обыграть финнов, все, что нам остается - это верить в осечку Франции. Только она вкупе с безошибочной ходой команды Андрея Шевченко способна выровнять ситуацию в таблице.
Впрочем, вера - это хорошо, но надо быть реалистами - нынешние босняки слишком слабы для чемпионов мира. Сильное поколение Джеко - Ибишевича почти закончило, а новой элитной молодежи нет, отсюда и печальная серия из 10 подряд матчей без побед. Если Франция оступится против такого соперника, это станет главной сенсацией всей мартовской международной паузы.
Эдину Джеко уже 35, но он остается главной надеждой своей сборной. На втором месте резко сдавший Миралем Пьянич. Еще был Эдин Вишча, но он травмирован, и это огромная потеря для босняков. Хавбек "Башакшехира" - лучший дриблер своей страны.
В первом туре отбора "Золотые лилии" очень достойно увезли ничью 2:2 из Хельсинки. Опять забил Пьянич, а Джеко отметился ассистом - кто бы сомневался. После финнов Босния провела товарищескую игру против Коста-Рики (0:0), но там играл резерв и, судя по счету, играл скучно. Основа же отдыхала "под Францию". На бумаге Босния играет по удобной для позиционной защиты схеме 4-4-1-1. Есть быстрые крайки Стеванович и Крунич, в арсенале навесы на по-прежнему огромного Джеко, плюс стандарты Пьянича. Арсенал, вроде, неплохой, но на практике у Боснии лишь две победы в 15 последних встречах. Главным образом, проблемы создает дырявая защита.
Дидье Дешам уже приучил, что его Франция играет не искрометно, а эффективно. С Украиной, правда, выиграть не вышло, но не беда - на дистанции команда Шевченко гораздо уязвимее, чем Мбаппе, Погба и компания. К тому же, будет еще матч в Киеве - французы ждут его с нетерпением.
Во втором туре отбора "Ле Бле" победили со счетом 2:0 Казахстан, но это так, разминка. Слишком длинный перелет и слишком плохой синтетичный газон в Астане, чтобы делать большие выводы. Отметить можно лишь нереализованный пенальти Мбаппе - между прочим, четвертый кряду для Франции; ну и Дембеле красавчик. Усман подтверждает свою сильную "клубную" форму, вдыхая новую жизнь в схему 4-2-3-1, которую упорно наигрывает Дешам. На фоне полуживого Мбаппе он прямо живчик.
За всю историю команды встречались между собой четырежды. Последний раз это случалось в отборе на Евро-2012, когда Франция была на дне, а Босния на подъеме. Тем не менее, даже тогда по сумме двух игр "Ле Бле" были лучше - 2:0 и 1:1.
Последние матчи Боснии и Герцеговины
Последние матчи Франции
У босняков главная потеря - атакующий хавбек Эдин Вишча. Кроме того, не сыграют из-за травм правый бек Йосип Чорлука из "Зриньски" и центрфорвард Эрмедин Демирович из "Фрайбурга".
Касательно чемпионов мира, то здесь точно вне игры травмированный Нголо Канте, ну и крайне маловероятно участие в игре Антони Марсьяля, получившего повреждение по ходу матча в Астане.
Босния: Шехич - Тодорович, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич - Стеванович, Пьянич, Цимирот, Крунич - Гояк - Джеко
Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Ндомбеле, Рабьо - Дембеле, Гризманн, Мбаппе - Жиру
В 5 из 6 последних матчей босняки непременно пропускали больше одного гола, тогда как выездная серия побед французов достигла 7 поединков. Кажется, это то, что нам надо. Ставим на уверенную победу чемпионов мира с форой (-1,5) - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 2,2-2,3.
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