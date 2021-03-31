Литва - Италия. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 31.03.2021

31 марта. 21:45. Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С Вильнюс. "LFF Стадиум" Литва - Италия Главный арбитр: Павел Рачковски (Польша)

В трёх из последних своих четырёх таймов сборная Италии не впечатлила. Против Северной Ирландии теряла мяч в обороне, позволяла сопернику давить и перехватывать. Против Болгарии в первом тайме играла крайне медленно, не создала ничего, кроме симуляции пенальти, во втором тайме должна была получать пенальти в свои ворота. Тем не менее, добыты две победы со счётом 2:0. Остаётся оформить хет-трик. Побед со счётом 2:0 либо просто побед. Хотя в Литве на ужасном искусственном газоне сразу же записывать три очка в пользу "Скуадры Адзурры" несколько преждевременно.

После выезда в Софию итальянцы недосчитались правого защитника Флоренци и опорника Верратти. Вместе с Кьеллини и Жоржиньо речь уже о потере четырёх игроков стартового состава. Оценка игры также была не лучшей. Роберто Манчини заявлял, что доволен таким результатом в таких обстоятельствах, и особенно обороной, но его игроки, журналисты и болельщики реагировали более пессимистично. Леонардо Спинаццола говорил об осаде, устроенной мощными игроками соперника во втором тайме, об индивидуальном прессинге, мешавшем владеть мячом. "Иногда нам приходилось играть грязно".

Скорее всего, придётся так играть и сегодня в Вильнюсе. Из стана сборной сообщают о тяжёлом залитом дождём искусственном поле стадиона LFF. Манчини отмечает и эту опасность, и мощного физически соперника, собирающегося закрыться в обороне. И усталость из-за такого плотного календаря. Как раз литовцы меньше устали, ведь для них это всего второй официальный матч в серии. В первом же они стойко стояли в Швейцарии, не развалившись после пропущенного уже на второй минуте. Кроме этого гола, они так и не пропустили, вызвав комплименты тренера и игроков соперников.

В целом после кошмарных лет в 2020-2021-ом литовцы несколько добавили. В последних 11-ти матчах на их счету пять побед. Это в пять раз больше, чем в предыдущих 29-ти. И шесть матчей с не более одного пропущенного. Они начали новый проект с новым тренером Вальдасом Урбонасом, новой верхушкой Федерации и желают подтвердить прогресс громким результатом.

Ориентировочные составы

Некоторые СМИ прогнозируют максимально запасной состав сборной Италии, со вторым вратарём Сиригу и новичком Толоем на правом фланге обороны. Но всё же вряд ли Манчини будет настолько рисковать. Хотя ротация, несомненно, нужна. Прежде всего, он говорил об усталости Лоренцо Инсинье, отыгравшего оба матча (с ассистом в обоих). А вот Федерико Кьезу не собирается прятать в запас, поскольку он "пугает оппонентов, вынужденных держать его вдвоём". В обороне скорее появится молодой Бастони, чем Бонуччи. Пессина выйдет в опорной зоне, Иммобиле вернётся в центр атаки.

Как раз в Литве ожидается боевой состав. Особое внимание вратарю Шведкаускасу, отлично отработавшему в Швейцарии. Опорник Дапкус ужасным пасом привёз гол Шакири, но, скорее всего, останется на поле.

Прогноз: Литва - Италия 0:2

Манчини не хватает ещё одного матча без поражения для достижения результата Марчелло Липпи - 25-ти подряд. И шести - для сравнивания с рекордом Витторио Поццо (30). Разумеется, Италия сегодня не проиграет, да и пропускала она лишь однажды в девяти последних матчах. Но проблемы с креативом у неё могут возникнуть. Как в ничейных матчах против Боснии и Польши в 2020-ом году. Правда, Литва слабее обеих. Ставим на результат четырёх последних матчей итальянцев - 2:0. И на девятый официальный матч подряд с их участием с "тотал меньше 2.5".