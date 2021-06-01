Акцент на Оранье. Нидерланды – Шотландия. Анонс и прогноз спарринга на 02.06.2021

Товарищеский матч. 2 июня. 21:45.

"Алгарве", Фару (Португалия).

Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)

Телетрансляция: Футбол 1, OLL.TV

Данный спарринг определенно должен вызвать интерес у украинского зрителя. Дело в том, что уже меньше чем через 2 недели главная команда нашей страны сыграет первый и чуть ли не самый свой важный матч на ЕВРО (по крайней мере на групповом этапе) – да, как раз против коллектива Франка Де Бура. Шотландцы тоже едут на форум (впервые с 1998-го) и также нуждаются в проверке уровня кондиций и методов подготовки.

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Нидерланды

"Оранжевые" провели под руководством Де Бура 9 поединков – только в 4 из них команда добыла положительный результат. При Франке голландцы стартовали хуже некуда: проигрыш спарринга Мексике (0:1), паритеты с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1) в Лиге наций. Постепенно результаты все же начали выравниваться, ничью с испанцами нельзя назвать зазорной (1:1), все в той же Лиге наций были добыты первые победы – над боснийцами (3:1) и поляками (1:2).

И стоило только вновь собраться вместе в новом году на отбор к ЧМ, как сразу же конфуз с турками (4:2). Нидерландцы выглядели беззубо, два их забитых мяча не особо вытекали из логики происходящего на поле. На таком фоне доверять успехам голландцев в матчах с Латвией (2:0) и Гибралтаром (0:7) банально не получается.

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Зато пока складывается стойкое впечатление, что без Ван Дейка в защите и с Де Буром у руля "Оранье" скатились в серость. Уверенностью и стабильностью, с которыми подопечные тогда еще Кумана квалифицировались на ЕВРО и взяли серебро Лиги наций, сейчас вообще не пахнет.

Шотландия

В прошлом году "тартановая армия" завершила розыгрыш Лиги наций на 2-й позиции во второй группе дивизиона B, параллельно добывая путевку на ЕВРО через плей-офф. Не самые мастеровитые сборные Израиля и Сербии уступили шотландцам в сериях пенальти.

В 2021-м подопечные Стива Кларка разошлись миром с израильтянами (1:1) и австрийцами (2:2) в отборочных поединках на ЧМ. Три очка в копилку Шотландия положила в матче с Фарерскими островами (4:0), которые не обыгрывает только ленивый.

Главный тренер перевел команду на схему 3-4-2-1 и ожидаемо делает ставку на компактность и обилие единоборств на каждом участке поля, преимущественно банда Кларка играет от обороны. Спарринг с голландцами можно рассматривать как репетицию встречи с англичанами через 3 недели.

Личные встречи

09.11.17, Шотландия – Нидерланды 0:1, товарищеский матч

09.09.09, Шотландия – Нидерланды 0:1, чемпионат мира (отбор)

28.03.09, Нидерланды – Шотландия 3:0, чемпионат мира (отбор)

19.11.03, Нидерланды – Шотландия 6:0, чемпионат Европы (отбор)

15.11.03, Шотландия – Нидерланды 1:0, чемпионат Европы (отбор)

Кадровая ситуация

Джон Флек сдал положительный тест на коронавирус. Британская пресса пишет о том, что вряд ли сыграют Скотт Мактоминей и Билли Гилмор. Лазарет Де Бура пуст.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на товарищеский матч между Нидерландами и Шотландией от UA-Футбол

2:0. Даже несмотря на отсутствие большого и привычного количества звезд, голландцы все равно мастеровитее шотландцев. За счет класса "оранжевые" должны добиться победы в этом спарринге. Будем надеяться, что нидерландцы приберегут ожидаемый провал "системы" на 13 июня.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.