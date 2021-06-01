Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Акцент на Оранье. Нидерланды – Шотландия. Анонс и прогноз спарринга на 02.06.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "оранжевыми" и "тартановыми"
Getty Images / Global Images Ukraine
Товарищеский матч. 2 июня. 21:45.
"Алгарве", Фару (Португалия).
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
Телетрансляция: Футбол 1, OLL.TV
Данный спарринг определенно должен вызвать интерес у украинского зрителя. Дело в том, что уже меньше чем через 2 недели главная команда нашей страны сыграет первый и чуть ли не самый свой важный матч на ЕВРО (по крайней мере на групповом этапе) – да, как раз против коллектива Франка Де Бура. Шотландцы тоже едут на форум (впервые с 1998-го) и также нуждаются в проверке уровня кондиций и методов подготовки.
Нидерланды
"Оранжевые" провели под руководством Де Бура 9 поединков – только в 4 из них команда добыла положительный результат. При Франке голландцы стартовали хуже некуда: проигрыш спарринга Мексике (0:1), паритеты с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1) в Лиге наций. Постепенно результаты все же начали выравниваться, ничью с испанцами нельзя назвать зазорной (1:1), все в той же Лиге наций были добыты первые победы – над боснийцами (3:1) и поляками (1:2).
И стоило только вновь собраться вместе в новом году на отбор к ЧМ, как сразу же конфуз с турками (4:2). Нидерландцы выглядели беззубо, два их забитых мяча не особо вытекали из логики происходящего на поле. На таком фоне доверять успехам голландцев в матчах с Латвией (2:0) и Гибралтаром (0:7) банально не получается.
Зато пока складывается стойкое впечатление, что без Ван Дейка в защите и с Де Буром у руля "Оранье" скатились в серость. Уверенностью и стабильностью, с которыми подопечные тогда еще Кумана квалифицировались на ЕВРО и взяли серебро Лиги наций, сейчас вообще не пахнет.
One more sleep...????— OnsOranje (@OnsOranje) June 1, 2021
Tomorrow = ????????????????????????????????! ????#WeTheWave #NEDSCO pic.twitter.com/n8yIfB9nGP
Шотландия
В прошлом году "тартановая армия" завершила розыгрыш Лиги наций на 2-й позиции во второй группе дивизиона B, параллельно добывая путевку на ЕВРО через плей-офф. Не самые мастеровитые сборные Израиля и Сербии уступили шотландцам в сериях пенальти.
В 2021-м подопечные Стива Кларка разошлись миром с израильтянами (1:1) и австрийцами (2:2) в отборочных поединках на ЧМ. Три очка в копилку Шотландия положила в матче с Фарерскими островами (4:0), которые не обыгрывает только ленивый.
Главный тренер перевел команду на схему 3-4-2-1 и ожидаемо делает ставку на компактность и обилие единоборств на каждом участке поля, преимущественно банда Кларка играет от обороны. Спарринг с голландцами можно рассматривать как репетицию встречи с англичанами через 3 недели.
???? We're on our way...#EURO2020 pic.twitter.com/k3Io6Fcwod— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 27, 2021
Личные встречи
09.11.17, Шотландия – Нидерланды 0:1, товарищеский матч
09.09.09, Шотландия – Нидерланды 0:1, чемпионат мира (отбор)
28.03.09, Нидерланды – Шотландия 3:0, чемпионат мира (отбор)
19.11.03, Нидерланды – Шотландия 6:0, чемпионат Европы (отбор)
15.11.03, Шотландия – Нидерланды 1:0, чемпионат Европы (отбор)
Кадровая ситуация
Джон Флек сдал положительный тест на коронавирус. Британская пресса пишет о том, что вряд ли сыграют Скотт Мактоминей и Билли Гилмор. Лазарет Де Бура пуст.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на товарищеский матч между Нидерландами и Шотландией от UA-Футбол
2:0. Даже несмотря на отсутствие большого и привычного количества звезд, голландцы все равно мастеровитее шотландцев. За счет класса "оранжевые" должны добиться победы в этом спарринге. Будем надеяться, что нидерландцы приберегут ожидаемый провал "системы" на 13 июня.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Шевченко объявил окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
- Заря объявила о подписании экс-игрока Десны
- Верес определился с местом проведением домашних матчей в УПЛ
- ПФЛ утвердила количество команд и дату старта нового сезона в Первой лиге
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО