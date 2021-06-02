Товарищеский матч. 2 июня. 22:00

Австрия, Инсбрук. Стадион "Тиволи-Ной"

Германия – Дания

Телетрансляция – oll.tv

Германия

Сборная Германии проделала весьма странный путь в последние годы. Йоахим Лёв планировал большую кадровую и игровую перестройку, но кажется нажал кнопку отмены непосредственно перед прощальным для себя Евро и решил откатиться к прежним настройкам. Томаса Мюллера и Матса Хуммельса в экстренном порядке вернули в ряды "бундестим" впервые с ноября 2018-го года, а о схеме в три защитника решили позабыть. В мартовских матчах отбора к ЧМ сборная играла уже 4-3-3.

Что осталось прежним – так это неоднозначные результаты. В прошлогодней Лиге Наций немцы добыли победы лишь над Украиной (2:1, 3:1), скатав две ничьи с соседями из Швейцарии (1:1, 3:3) и провалившись в игре с Испанией (0:6). Тогда Лёв поймал "синдром Гвардиолы", поставил Гюндогана в опорную зону в компании с медлительным Кроосом, что привело к 6 мячам в ворота Нойера. Квалификацию в ЧМ в марте Германия начала уверенно, взяв 6 очков с Исландией (3:0) и Румынией (1:0), после чего умудрились проиграть Северной Македонии (1:2).

Дания

Дания набрала шикарные обороты к Евро, устроив разнос своим соперникам по группе в отборе к ЧМ в марте. Победы над Израилем, Молдовой и Австрией были добыты с впечатляющей разницей мячей 14:0. В прошлом году "алая гвардия" в рамках Лиги Наций забрала 4 очка во встречах с Англией (1:0, 0:0), но на фоне двух поражений от лидера мирового рейтинга ФИФА Бельгии (0:2, 2:4) на это никто не обратил внимания.

Команда Каспера Хьюлманда укомплектована лучше некуда и может стать тёмной лошадкой на предстоящем континентальном первенстве. Почти весь ростер состоит из игроков лучших 5 европейских лиг, причём многие из них играют в топ-клубах. При этом Дания в состоянии как сыграть вторым номером с грандом, делая ставку на надежную оборону и контратаки, так и спокойно разобраться с автобусом аустайдера в позиционной атаке. Такая вариативность позволяет датчанам с оптимизмом готовиться к Евро.

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Кадровая ситуация

Финалистам Лиги Чемпионов дали дополнительный отдых, так что Хаверц, Вернер, Рюдигер и Гюндоган у немцев не сыграют, как и Кристенсен с другой стороны. Леон Горецка восстанавливается после мышечных проблем, так что центр поля у Германии будет экспериментальный. Также под вопросом его товарищ по "Баварии" Мусиала. Датчане убрали из состава партнёров по "Брентфорду" Йенсена и Норгарда, которые помогли клубу впервые в истории пробиться в АПЛ, но потратили на это немало сил в плей-офф.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Госенс, Хуммельс, Гинтер, Клостерманн – Нойхаус, Джан, Киммих – Гнабри, Мюллер, Сане

Дания: Шмейхель – Мэле, Андерсен, Кьер, Васс – Дилэйни, Хейбьерг – Брэйтуэйт, Эриксен, Сков – Поульсен

Личные встречи

06.06.2017 Дания – Германия 1:1 (товарищеский матч)

17.06.2012 Дания – Германия 1:2 (Евро, групповой этап)

11.08.2010 Дания – Германия 2:2 (товарищеский матч)

28.03.2007 Германия – Дания 0:1 (товарищеский матч)

15.11.2000 Дания – Германия 2:1 (товарищеский матч)

26.06.1992 Дания – Германия 2:0 (Евро, финал)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Дания от UA-Футбол

Игра на "Тиволи-Ной" станет последней большой проверкой Германии перед Евро. В отсутствии многих основных игроков "бундестим" придётся несладко, тем более с таким серьёзным соперником, но возвращение Мюллера и Хуммельса должно воодушевить состав. Победа немцев 2:1.