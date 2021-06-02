Англия - Австрия. Анонс и прогноз на товарищеский матч сборных на 02.06.2021 

Товарищеский матч сборных

2 июня 2021. Мидлсбро, “Риверсайд”

Англия 22:00 Австрия

Телетрансляция – Футбол 2

Гарет Саутгейт настолько закрутил интригу с выбором заявки из 26 футболистов на чемпионат Европы, что товарищеский матч с Австрией остался в тени местных СМИ. Не акцентируют внимание журналисты на ближайшем спарринге и по другой причине. Из-за участия ряда игроков сборной в финалах еврокубках, и из-за травм некоторых футболистов, Англия не сыграет оптимальным составом против одного из соперников сборной Украины.

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Англия

Вчера Саутгейт “отцепил” из сборной игрока “Манчестер Юнайтед” Джесси Лингарда, который очень хорошо проявил себя в аренде в “Вест Хэме”, но сегодня против Австрии он сыграет в старте. Типичный парадокс Саутгейта. Но его можно понять. Сборники “Челси”, “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” недавно играли в финалах, а Санчо приболел. Ожидается, что в игре с Австрией свой шанс получат резервисты, а “основную” команду мы увидим в матче против Румынии. Но на некоторых позициях все же сыграют ключевые игроки “трех львов”, как например Кейн, Пикфорд и Райс.

Австрия

Товарищеский матч с Англией в самой Австрии рассматривают как подготовку к игре против Нидерланд в группе Евро-2020. Тренер “Das Team” Франко Фода доволен тем, как его команда работала на тренировках последние семь дней. Как говорит 55-летний специалист, акцент был сделан на владении и переходных стадиях, и результаты тренировок он надеется увидеть в матче против Англии. Игру пропустят капитан сборной Юлиан Баумгартлингер, Стефан Ильзанкер, Марко Арнаутович и Карим Онисиво.

Статистика команд, цифры и факты

В 2021 году сборная Англии провела три официальных матча, и выиграла все три с общим счетом 9:1 (Сан-Марино 5:0, Албания 2:0, Польша 2:1).

Австрия также сыграла три встречи, но смогла победить только Фарерские острова (3:1). С Шотландией “Das Team” сыграла вничью (2:2), а Дании проиграла с разгромным счетом (0:4).

В официальных встречах сборная Австрия не может сохранить свои ворота на замках четыре поединка подряд.

В прошлом году Англию смогли обыграть две команды – Дания (0:1) и Бельгия (0:2).

Личные встречи

В последний раз Австрия побеждала Англию в 1979 году. Всего Англия и Австрия сыграли 18 матчей, явный перевес у “трех львов”: десять побед, четыре ничьи, четыре поражения. Последний матч (в 2007 году) закончился минимальной победой Англии 1:0.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Стоунз, Коуди, Мингз – Александер-Арнольд, Беллингем, Райс, Сака – Лингард, Кейн, Фоден

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер – Лаймер, Шлагер – Забитцер, Алаба, Баумгартнер – Калайджич

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Австрия от UA-Football

Англия сыграет в полуэкспериментальном составе, Австрия в близком к основному. Тем не менее “Das Team” под руководством Фоды показывает не самую лучшую игру, результаты также желают лучшего. “Полудубль” Англии формально выглядит сильнее, но в таком составе команда Саутгейта еще не играла. Тем не менее, родоначальники остаются фаворитами. Прогноз – победа сборной Англии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.