Бельгия - Греция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.2021

Международные товарищеские матчи

3 июня, 21:45. "Стадион Короля Боудена" (Брюссель)

Главный арбитр: Роберт Хеннесси

Прямая трансляция: Футбол 2

Для обоих сборных это будет первый матч в рамках майско-июньских товарищеских встреч. Бельгия имеет четкую задачу: подготовка к Евро, а вот греки этим могут пренебречь, ведь они не пробились в финальную часть континентального первенства. Чья мотивация, или силы все-таки будут выше в поединке?

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Бельгия

Подопечные Роберто Мартинеса - одни из фаворитов следующего Чемпионата Европы. Действующие бронзовые призеры Мундиаля имеют достаточно мощную атаку в лице Лукаку, Мертенса, Карраско, обоих Азаров и других топовых исполнителей, полузащитой курирует Кевин де Брюйне, однако оборонительные редуты оставляют желать лучшего. Добротными защитниками можно назвать только Алдервейлерда и Кастань, а вот тот же Вермален пока выступает в "Виссел Кобе” - кстати, единственном клубе с Дальнего Востока, который представит своего футболиста на Евро.

Но мало кто сейчас безгрешен в обороне, особенно тогда, когда это можно исправить атакой. В первых трех матчах квалификации на ЧМ-2022 бельгийцы забили 12 голов в группе Лиги Наций - 16 за шесть поединков, в отборе на Евро - 40 за 10 встреч. Цифры впечатляющие, тем более учитывая то, что один из лидеров Эден Азар забил всего пять мячей от всего количества. "Красные дьяволы" по-настоящему команда, а не коллектив, который зависим от одной звезды.

Греция

Если бельгийцы сейчас полностью сконцентрированы на будущем континентальном первенстве, то чемпионы Европы 2004 года не смогли пройти сито квалификации. В группе их опередили финны и итальянцы. И хотя греки завершили отбор тремя победами подряд, но плохой результат в предыдущих играх дал знаки. Чего стоит только домашняя ничья с футбольным карликом Лихтенштейном (1:1).

В начале квалификации на Евро руководил греками Ангелос Анастадиадис, правда после того, как он получил четыре очка за четыре матча отбора он был освобожден. Его преемником стал нидерландский тренер Джон ван Схип который в похожем темпе продолжил тренировать команду, однако на последние три игры все-таки нашел ключик к команде. Сборная Греции начала отбор на ЧМ-2022 очень неплохо, ведь в гостях отобрала очки у Испании. Правда, потом дома получила всего один пункт в матче против Грузии... Нестабильность присуща грекам.

Последние матчи Бельгии и Греции

Последние пять встреч хозяев

30.03.2021. Бельгия - Беларусь 8:0 (отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Чехия - Бельгия 1:1 (отбор на ЧМ-2022)

24.03.2021. Бельгия - Уэльс 3:1 (отбор на ЧМ-2022)

18.11.2020. Бельгия - Дания 4:2 (Лига Наций)

15.11.2020. Бельгия - Англия 2:0 (Лига Наций)

Последние пять встреч гостей

31.03.2021. Греция - Грузия 1:1 (отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Греция - Гондурас 2:1 (ТМ)

25.03.2021. Испания - Греция 1:1 (отбор на ЧМ-2022)

18.11.2020. Греция - Словения 0:0 (Лига Наций)

15.11.2020. Молдова - Греция 0:2 (Лига Наций)

Цифры и факты

За последние 29 матчей дома в целом, Бельгия лишь в одном официальном поединке потеряла очки - против Греции.

Из последних 28 домашних встреч "красных дьяволов" лишь три были завершены с ничейным результатом (при 25 победах) - все в товарищеских матчах.

Греция не уступает в восьми матчах подряд.

За последние пять поединков дома Бельгия забила 19 голов.

Последние пять личных встреч между Бельгией и Грецией

03.09.2017. Греция - Бельгия 1:2 (отбор на ЧМ-2018)

25.03.2017. Бельгия - Греция 1:1 (отбор на ЧМ-2018)

29.02.2012. Греция - Бельгия 1:1 (ТМ)

17.08.2005. Бельгия - Греция 2:0 (ТМ)

27.03.2002. Греция - Бельгия 3:2 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Бельгия - Греция

Прогноз на матч Бельгия - Греция

То, что бельгийцы одни из фаворитов на Евро не означает, что грекам можно в Брюссель не приезжать. Наоборот, подопечные голландского наставника попытаются удивить "красных дьяволов" на их же поле, как это удавалось делать почти четыре года назад. Тем более этот поединок имеет статус товарищеского. Гости должны уехать из Бельгии, не будучи туристами, и забить хотя бы один мяч. Хозяева не слишком будут положительно поражены от сухой победы, поэтому без своего гола они с поля тоже не пойдут. Прогноз на матч: Обе забьют.