Испания - Португалия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 4 июня

Самый статусный товарняк этой недели. Особенно важен он для Португалии, для которой плей-офф де-факто начнется с первой секунды турнира - в группе ее ждут Франция и Германия.

У Испании квартет попроще, поэтому будет шанс набрать форму уже по ходу Евро. Тем не менее, в качестве проверки сил матч против "Селессау" будет полезен и для штаба Луиса Энрике. У испанцев на целый ряд позиций есть по 2-3 претендента, и этот спарринг может многое решить.

Команда Луиса Энрике подходит к Евро в не совсем понятном статусе. С одной стороны, у испанцев не осталось суперзвезд, калибра праймовых Хави, Иньесты или Хаби Алонсо; с другой - их состав необычайно ровный, без слабых мест. Со стабильностью тоже беда: были у Испании и 6:0 с немцами, и 1:1 с греками. Чего ожидать от такой команды - никто не знает.

В матче с Португалией Испания обязательно будет много держать мяч - это ее стиль. Но еще важнее оценить, как "Фурия Роха" справится с контратаками "Селессау" без своего травмированного вожака Серхио Рамоса. Также хотелось бы получить ответы на вопросы: Мората или Морено? Бускетс или Родри? Есть ли место в основе для 18-летнего таланта "Барсы" Педри? А результат - дело десятое.

Как уже говорилось, у команды Фернанду Сантуша самая сложная группа на Евро. Времени на раскачку нет - если играть, как в марте, толку не будет. Во время последней международной паузы португальцы потеряли очки с сербами (2:2) и еле одолели Азербайджан (1:0).

У действующих чемпионов Европы богатый выбор во всех линиях, они предпочитают схему 4-3-3, а наконечником атак остается 36-летний Роналду. Впрочем, эта Португалия не только обслуживает свою легенду, но и играет сама. Например, с Сербией выстрелил дублем Жота; ранее с хорватами два гола пришли со стандартов на Рубена Диаша. Роналду - просто еще одно важное звено. По части незаменимости с ним может поспорить другой ветеран - 38-летний Пепе.

Beautiful.



But even better with fans. Spain's friendly with Portugal will have a capacity of 15,000 fans at the Wanda Metropolitano tomorrow.#LLL

???????? pic.twitter.com/twAI4oDJr4