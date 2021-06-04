Италия - Чехия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 4 июня

4 июня. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Товарищеский матч

Италия - Чехия

Главный арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

На Евро сборную Италии провожали грандиозным гала-вечером на государственном канале RAI под руководством самого популярного ведущего в стране, с участием певцов, комиков, с песнями в исполнении даже самих игроков. Кроме того, им устроили две фотосессии со специально сшитыми для них пиджаками от Армани. Первый товарищеский матч против Сан-Марино также был фестивальным. Но на этом фестивали пора заканчивать. Через неделю на Евро ожидает Турция. А сегодня состоится последний контрольный матч против зубастой сборной Чехии. В котором нужно демонстрировать силу.

"Скуадра Адзурра" по результатам демонстрирует огромную силу. Не проигрывала в 26-ти матчах подряд, чего ей не удавалось достичь с 1939-го года. Пропустила лишь один мяч в последних 11-ти матчах, лишь семь - в 26-ти. В том числе в 2021-ом году выиграла все три матча Отбора на Чемпионат Мира-2022 со счетом 2:0. Сан-Марино же стартовым составом с восемью игроками, которых даже не взяли на Евро, раздавила со счетом 7:0. Настроение в сборной отличное, игроки и тренер открыто говорят о желании выиграть Чемпионат Европы, уверены в способности сделать это.

Вместе с тем, вопросы к ней остаются. Подавляющее большинство ее соперников в этой серии были слабее чехов. В марте она нанесла 63 удара по воротам Северной Ирландии, Болгарии и Литвы, владела против них мячом в среднем 63 процента времени, но реализовывала ужасно и на протяжении долгих отрезков матчей выглядела не лучшим образом. При этом никто в Италии сборную не критикует, все очень довольны ее акцентом на владение мячом, атаку, желанием доминировать. Не заснули ли? Чехи могут разбудить.

Подопечные Ярослава Шилхавы не всегда играют ровно. Тем не менее, выглядят приличной командой. Они в марте забили больше мячей, чем подопечные Роберто Манчини - семь. Сыграли вничью с Бельгией, получив комплименты от ее главного тренера Роберто Мартинеса за агрессивную игру, прессинг. Так они собираются играть и в Болонье, куда приедут из пасторального итальянского Южного Тироля, где готовятся к Евро. Игрок итальянской "Сампдории" Якуб Янкто не желает слышать об обороне и твердо заявляет, что сборная отошла от традиционно осторожного чешского футбола.

Шилхавы отмечает, что итальянцы к таким соперникам не привыкли, и их можно удивить, очень доволен участием в таком престижном матче, называет его идеальной проверкой и хочет продемонстрировать игру как можно лучшую, приближенную к реальной силе команды. Если говорит правду - должно быть интересно.

Кадры

Оба тренера заявляют, что постараются выставить состав, наиболее приближенный к боевому. Правда, при этом не собираются рисковать игроками, которые слишком устали либо после травм. Победитель Лиги Чемпионов Жоржиньо и не совсем здоровые Пеллегрини и Верратти могут получить отдых, как и уставший от тяжелого сезона в "Ювентусе" Федерико Кьеза. Также у Чехии центральные защитники Челустка и Холеш, недавно травмированные, могут быть придержаны. Юный Гложек точно не сыграет.

В стане хозяев следует обратить особое внимание на вингеров Берарди, Кьезу и Инсинье. Все они не могут быть довольны сезоном в плане командных результатов, но в личном плане отыграли замечательно и готовы поражать скоростью, техникой и точными ударами. В стане гостей же выделяется Томаш Соучек. Опорник "Вест Хэма" даже претендует на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Он забил десять мячей, и его умение подключаться в штрафную и быстро думать может стать проблемой для возрастных Бонуччи и Кьеллини.

Италия: Д. Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Локателли, Кристанте, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калаш, Брабец, Кадерабек, Краль, Соучек, Дарида, Барак, Янкто, Шик

Очные матчи

Первые два очных матча выиграли чехи - 2:1 на Евро-1996 и 1:0 в товарищеском матче в 2002-ом году. Еще один товарищеский в 2004-ом завершился ничьей 2:2. На ЧМ-2006 итальянцы взяли реванш - 2:0. А в Отборе на ЧМ-2014 победили дома со счетом 2:1 и сыграли вничью 0:0 в гостях. Итого шесть матчей, по две победы у каждой из команд и две ничьи. Разница мячей - 7:6 в пользу Италии.

Прогноз: Италия - Чехия 2:1

Манчини также упомянул об агрессивной игре соперника, также похвалил его. Такая игра действительно может доставить неприятности фавориту. В двух своих последних официальных матчах против Топ-сборных чехи не проигрывали - 1:1 с Бельгией, победа над Англией. Но все же это товарищеский матч, искры здесь лететь не будут. Как раз искр гостям и не хватит для результата. Учитывая проценты владения мячом Чехией против англичан (44) и бельгийцев (37) и проценты Италии против всех, можно понять, кто будет доминировать. И это доминирование будет реализовано.