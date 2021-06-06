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Первая встреча. Нидерланды – Грузия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "оранжевыми" и "крестоносцами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Товарищеский матч. 6 июня. 19:00.
Энсхеде (Нидерланды). "Гролс Весте"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV
Как уже многим стало понятно из заголовка к материалу, Нидерланды и Грузия ни разу не играли между собой. Немного удивительно, хоть и все равно не слишком мудрено, ведь голландцы привыкли тусоваться поближе к топам, а грузины никогда и не выступали на ЕВРО или тем более ЧМ, довольствуясь исключительно отборочными турнирами.
Нидерланды
Первый соперник сборной Украины на ЕВРО продолжает готовиться к главному летнему футбольному соревнованию. В среду, 2 июня, подопечные Де Бура спасли паритет в спарринге с шотландцами. Голландцы дважды отыгрывались по ходу матча, в обоих случаях команду Франка пришлось спасать Депаю. Сначала капитан блестяще выжал максимум из скидки Вейналдума, а затем красиво забил со стандарта. К слову, Мемфис – лучший в сборной Нидерландов по голам со штрафных за последние 47 лет. Во многом надежды фанатов "Оранье" в атаке завязаны как раз таки под Депая.
И не зря. Год назад с Рональдом Куманом "Апельсин" вновь завелся и по праву был готов вернуться на арену после долгого перерыва. Результаты сочетались с качеством игры, Нидерланды без проблем квалифицировались на чемпионат Европы и под началом Кумана даже играли в финале первого розыгрыша Лиги наций, где уступили португальцам. К сожалению для всех голландцев, Рональд был вынужден уехать в Каталонию, чтобы принять вызов по спасению команды своей мечты. На его место пришел Де Бур – Франк вообще не убеждает и держится на плаву благодаря вышеупомянутому Депаю; в немного меньшей степени Вейналдуму и Де Йонгу.
Harder, better, faster, stronger.— OnsOranje (@OnsOranje) June 4, 2021
⇢ full focus on #NEDGEO! ???? pic.twitter.com/WvPp0hxwgz
Грузия
"Крестоносцы" имели шансы попасть на ЕВРО, причем в одну группу с Нидерландами и Украиной, однако в решающем отборочном поединке турнира ребята тогда еще Владимира Вайсса уступили это право Северной Македонии (0:1). В феврале 2021-го в Федерации футбола Грузии решили сменить рулевого и оформить ставку на громкое для себя имя, пригласив в сборную на должность наставника экс-игрока "Баварии" Вилли Саньоля. Француз провел отличную карьеру в Мюнхене, после чего успел потренировать "Бордо" и поассистировать Карло Анчелотти в том же немецком гранде.
Вместе с Саньолем Грузия успела провести три поединка отбора на ЧМ и один товарищеский матч в июне. Команда проиграла шведам (1:0), но почти не сдалась испанцам (1:2), затем сыграла вничью с греками (1:1), а также 2-го числа в сумбурном спарринге обыграла румын (1:2, коллективы доигрывали встречу вдесятером).
⚽️: ???????? ნიდერლანდები ???? საქართველო ????��— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) June 5, 2021
⚽️: ???????? @KNVB ???? #GFF ????????
???? საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ენსხედეში ივარჯიშა: https://t.co/kFmtdozP8E ????????
???? Our squad have been training in Enschede! #NEDGEO pic.twitter.com/oDDhnwQ3tS
Цифры и факты
– Под руководством Де Бура голландцы провели 10 матчей: 4 победы, 4 ничьих и 2 поражения;
– В последний раз грузины побеждали в октябре – 1:0 в поединке с Беларусью (1:0).
Кадровая ситуация
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Нидерландами и Грузией от UA-Футбол
2:0. Да, боевые шотландцы организовали нам осечку со сценарием на предыдущий спарринг голландцев, однако с трудом верится, что с еще менее мастеровитыми грузинами "Оранье" опять дадут сбой. Даже на фоне общих игровых проблем команда Де Бура все равно должна подойти к ЕВРО в хорошем настроении и прервать серию без побед.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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