Первая встреча. Нидерланды – Грузия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021

Товарищеский матч. 6 июня. 19:00.

Энсхеде (Нидерланды). "Гролс Весте"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV

Как уже многим стало понятно из заголовка к материалу, Нидерланды и Грузия ни разу не играли между собой. Немного удивительно, хоть и все равно не слишком мудрено, ведь голландцы привыкли тусоваться поближе к топам, а грузины никогда и не выступали на ЕВРО или тем более ЧМ, довольствуясь исключительно отборочными турнирами.

Первый соперник сборной Украины на ЕВРО продолжает готовиться к главному летнему футбольному соревнованию. В среду, 2 июня, подопечные Де Бура спасли паритет в спарринге с шотландцами. Голландцы дважды отыгрывались по ходу матча, в обоих случаях команду Франка пришлось спасать Депаю. Сначала капитан блестяще выжал максимум из скидки Вейналдума, а затем красиво забил со стандарта. К слову, Мемфис – лучший в сборной Нидерландов по голам со штрафных за последние 47 лет. Во многом надежды фанатов "Оранье" в атаке завязаны как раз таки под Депая.

И не зря. Год назад с Рональдом Куманом "Апельсин" вновь завелся и по праву был готов вернуться на арену после долгого перерыва. Результаты сочетались с качеством игры, Нидерланды без проблем квалифицировались на чемпионат Европы и под началом Кумана даже играли в финале первого розыгрыша Лиги наций, где уступили португальцам. К сожалению для всех голландцев, Рональд был вынужден уехать в Каталонию, чтобы принять вызов по спасению команды своей мечты. На его место пришел Де Бур – Франк вообще не убеждает и держится на плаву благодаря вышеупомянутому Депаю; в немного меньшей степени Вейналдуму и Де Йонгу.

Harder, better, faster, stronger. ⇢ full focus on #NEDGEO ! ???? pic.twitter.com/WvPp0hxwgz

"Крестоносцы" имели шансы попасть на ЕВРО, причем в одну группу с Нидерландами и Украиной, однако в решающем отборочном поединке турнира ребята тогда еще Владимира Вайсса уступили это право Северной Македонии (0:1). В феврале 2021-го в Федерации футбола Грузии решили сменить рулевого и оформить ставку на громкое для себя имя, пригласив в сборную на должность наставника экс-игрока "Баварии" Вилли Саньоля. Француз провел отличную карьеру в Мюнхене, после чего успел потренировать "Бордо" и поассистировать Карло Анчелотти в том же немецком гранде.

Вместе с Саньолем Грузия успела провести три поединка отбора на ЧМ и один товарищеский матч в июне. Команда проиграла шведам (1:0), но почти не сдалась испанцам (1:2), затем сыграла вничью с греками (1:1), а также 2-го числа в сумбурном спарринге обыграла румын (1:2, коллективы доигрывали встречу вдесятером).

⚽️: ???????? ნიდერლანდები ???? საქართველო ????��

⚽️: ???????? @KNVB ???? #GFF ????????



???? საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ენსხედეში ივარჯიშა: https://t.co/kFmtdozP8E ????????



???? Our squad have been training in Enschede! #NEDGEO pic.twitter.com/oDDhnwQ3tS