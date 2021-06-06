Австрия - Словакия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021

Международные товарищеские матчи

6 июня, 18:30. "Эрнст Хаппель" (Вена)

Прямая трансляция: Футбол 1

Для обеих команд эта игра станет финальной перед Евро-2020. Последние наработки и возможные тактические фишки австрийцы и словаки будут испытывать именно в Вене. Будут ли коллективы беречь силы, сыграв спокойную игру, или все-таки на поле мы увидим качели?

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Австрия

Отнюдь не безразлична сейчас украинцам сборная. Большинство считает, что именно между "Das team" и "сине-желтыми" будет разыграна вторая позиция в группе C на Евро. Предыдущий матч сборная Австрии проиграла с минимальным счетом 1:0 англичанам в Мидлсбро. Подопечные Франко Фоды полностью провалили первый тайм, очень мало контактируя с мячом, но вот после перерыва многочисленные замены в составе "трех львов" позволили австрийцам даже немного контролировать игру.

Несмотря на явного лидера Давида Алабу, который в крайнем поединке занимал место левого латераля, мяч больше держался в центре поля, изредка доходившей до Забитцера. В общем уже бывший игрок "Баварии" не слишком сильно выделяется на фоне партнеров по сборной - может на то она и сборная.

Словакия

Всего четыре очка в шести матчах словаки набрали в дивизионе В Лиги Наций УЕФА. А вот группа Е квалификации на Евро, где боролась за право на путевку сборная Словакии, вообще уникальна. Только Азербайджан остался за бортом ЧЕ-2020 - остальные четыре команды прошли отбор на континентальное первенство. Хорватия и Уэльс - напрямую из группы, а Венгрия и, собственно, Словакия благодаря стыковым матчам победителей групп Лиги Наций.

Сегодняшние гости не отличаются стабильностью. Несколько дней назад словаки дома сыграли вничью с далеко не сильными болгарами (1:1). В конце марта в первом тайме поединка против по-футбольному карликовой Мальты "горели" 0:2 в отборе на ЧМ-2022. Зато россиян обыграли. Но вот это всего лишь ложка меда в кружке дегтя - далеко не то, чего ожидают местные болельщики перед Евро.

Последние пять матчей сборной Австрии

02.06.2021. Англия - Австрия 1:0 (МТМ)

31.03.2021. Австрия - Дания 0:4 (отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Австрия - Фарерские острова 3:1 (отбор на ЧМ-2022)

25.03.2021. Шотландия - Австрия 2:2 (отбор на ЧМ-2022)

18.11.2020. Австрия - Норвегия 1:1 (Лига Наций)

Последние пять матчей сборной Словакии

01.06.2021. Словакия - Болгария 0:1 (МТМ)

30.03.2021. Словакия - Россия 2:1 (отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Словакия - Мальта 2:2 (отбор на ЧМ-2022)

24.03.2021. Кипр - Словакия 0:0 (отбор на ЧМ-2022)

18.11.2020. Чехия – Словакия 2:0 (Лига Наций)

Последние встречи команд

В общем команды сыграли между собой всего четыре матча. Они сумели записать в свой актив по одной победе, а также дважды завершили поединки вничью. Однако австрийцы все-таки имеют на гол больше за соперника по общим результатам

15.11.2016. Австрия - Словакия 0:0 (МТМ)

10.08.2011. Австрия - Словакия 1:2 (МТМ)

31.03.2004. Словакия - Австрия 1:1 (МТМ)

27.03.2002. Австрия - Словакия 2:0 (МТМ)

Цифры и факты

К предыдущему матчу против Дании дома сборная Австрии забивала девять поединков на своем поле подряд.

На выезде Словакия забила три гола в основное время в последних шести матчах.

Австрийцы пропускают дома восемь игр подряд.

В последние пять матчах подопечные Франко Фоды добілі только одну победу - против Фарерских островов.

В Словакии аналогичная ситуация - одна победа в последние пять встречах (против России).

Ставки и коэффициенты на матч Австрия - Словакия

Прогноз на матч Австрия - Словакия

Австрийцы достаточно неплохо смотрелись на фоне равнодушных англичан во втором тайме спарринга несколькими днями ранее. Нельзя сказать, что товарищеские матчи демонстрируют всю картину, однако Словакия показала против Болгарии, что мы нашли первого “пассажира” на Евро. До континентального первенства осталось меньше недели, а вот впереди на команд ожидает решающий матч, в котором, скорее всего, будут стартовые составы. Будет осторожная игра, правда без ошибок не обойтись. У гостей их будет больше. Прогноз: Австрия - Словакия 2:1.