Бельгия - Хорватия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021

Международный товарищеский матч

6 июня, 21:45. "Стадион Короля Боудена" (Брюссель)

Главный арбитр: Дениц Айтекин (Германия)

Прямая трансляция: Футбол 1

Все сборные находятся на финальной стадии подготовки Евро. Наши сегодняшние соперники не слишком удачно провели первый товарищеский матч несколькими днями ранее, поэтому хороший результат в Брюсселе будет достаточно весомым шагом вперед в психологическом состоянии обеих команд перед важным турниром, в котором и Бельгии, и Хорватия отведена отдельная роль - лидеров. "Красные дьяволы" возглавляют рейтинг FIFA, а "шашечные" находятся на 14 месте среди всех команд в мире. Не подведет ли этот топовый по вывеске матч?

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Бельгия

"Молодое поколение", "звездные дьяволы", “уже не молодое поколение", "будущие чемпионы” - вот далеко не все из списка имен подопечных Роберто Мартинеса от фанатов. Команда действительно в последние годы является одним из лидеров как мировых, так и континентальных первенств. Бельгия имеет явных лидеров в лице Кевина де Брюйне и Эдена Азара, от игры которых отталкивается. Но вот первый сегодня не сыграет из-за травмы - приедет в состав сборной уже 7 июня, а второй провел два подряд чуть ли не худшие годы в карьере, потеряв игровое время, проведя его в лазарете. Дилемма.

С другой стороны есть и остальные 24 исполнителя в заявке, которые готовы и, главное, могут дать не меньший вклад в общий триумф сборной. Тот же лучший бомбардир в истории бельгийских "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, действующий чемпион Испании Янник Феррейра Карраско, молодой вингер "Ренна" Доку. Кстати, два последних разрывали фланги соперника в предыдущем матче против Греции. Те же Мартинес и Троссард, которые вышли вместо них во втором тайме, не показали класс. Да и к защите, как всегда, много вопросов, ведь центральные защитники бельгийцев не славились своей звёздностью. В итоге - 1:1 с Чемпионами Европы 2004 года.

Left wing was flying. ✈️???????? Watch the highlights of #BELGRE in our RBFA APP. ???? #DEVILTIME #EURO2020 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 5, 2021

Хорватия

На последнем международном турнире (если не принимать во внимание Лигу Наций) "шашечные" дошли до финала. Теперь же их никто не будет рано списывать со счетов. А тем более в период коронавирусного футбола, когда странные результаты случаются все чаще и чаще.

Квалификацию на Евро подопечные Далича прошли не слишком уверенно: 17 очков из 24 возможных в группе с Уэльсом, Словакией, Венгрией и Азербайджаном. Кстати, именно с последними хорваты сыграли вничью (1:1).

В Лиге Наций дела пошли еще хуже: три очка за шесть матчей в квартете с Португалией, Францией и Швецией. Только над скандинавами "шашечные" взяли вверх. Действующим чемпионам Европы и мира почти ничего не смогли предложить.

Да и недавно в товарищеском матче против Армении также не слишком удачный полученный результат - потерянная победа под конец матча, и в итоге счет 1:1. После последнего Мундиаля дела пошли на спад.

Последние матчи Бельгии и Хорватии

Последние пять встреч хозяев

03.06.2021. Бельгия - Греция 1:1 (МТМ)

30.03.2021. Бельгия - Беларусь 8:0 (отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Чехия - Бельгия 1:1 (отбор на ЧМ-2022)

24.03.2021. Бельгия - Уэльс 3:1 (отбор на ЧМ-2022)

18.11.2020. Бельгия - Дания 4:2 (Лига Наций)

Последние пять встреч гостей

01.06.2021. Хорватия - Армения 1:1 (МТМ)

30.03.2021. Хорватия - Мальта 3:0 (отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Хорватия - Кипр 1:0 (отбор на ЧМ-2022)

24.03.2021. Словения - Хорватия 1:0 (отбор на ЧМ-2022)

17.11.2020. Хорватия - Португалия 2:3 (Лига Наций)

Последние пять личных встреч Бельгии и Хорватии

11.10.2013. Хорватия - Бельгия 1:2 (отбор на ЧМ-2014)

11.09.2012. Бельгия - Хорватия 1:1 (отбор на ЧМ-2014)

03.03.2010. Бельгия - Хорватия 0:1 (МТМ)

10.09.2003. Бельгия - Хорватия 2:1 (отбор на Евро-2004)

29.03.2003. Хорватия - Бельгия 4:0 (отбор на Евро-2004)

Цифры и факты

Бельгия не проигрывает дома 27 подряд матчей - 21 победа и шесть ничьих.

За это отрезок времени с шести ничейных результатов четыре завершались со счетом 1:1.

Из предыдущих 11 матчей в гостях хорваты забивали в десяти.

На выезде "шашечные" проиграли в семи поединках с последних 12 - всего две победы.

Из последних 22 встреч в целом бельгийцы потерпели поражение лишь в одной.

Ставки и коэффициенты на матч Бельгия - Хорватия

Прогноз на матч Бельгия - Хорватия

Товарищеский матч команд, которые любят забивать, да и пропущенными голами грешат. Спарринги известны тем, что к ним небрежно относятся в плане результата, особенно в игре в обороне, поэтому на этот раз будет именно такой случай. Прогноз: Обе забьют.