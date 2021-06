Бельгия - Хорватия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021

Международный товарищеский матч

6 июня, 21:45. "Стадион Короля Боудена" (Брюссель)

Главный арбитр: Дениц Айтекин (Германия)

Прямая трансляция: Футбол 1

Все сборные находятся на финальной стадии подготовки Евро. Наши сегодняшние соперники не слишком удачно провели первый товарищеский матч несколькими днями ранее, поэтому хороший результат в Брюсселе будет достаточно весомым шагом вперед в психологическом состоянии обеих команд перед важным турниром, в котором и Бельгии, и Хорватия отведена отдельная роль - лидеров. "Красные дьяволы" возглавляют рейтинг FIFA, а "шашечные" находятся на 14 месте среди всех команд в мире. Не подведет ли этот топовый по вывеске матч?

"Молодое поколение", "звездные дьяволы", “уже не молодое поколение", "будущие чемпионы” - вот далеко не все из списка имен подопечных Роберто Мартинеса от фанатов. Команда действительно в последние годы является одним из лидеров как мировых, так и континентальных первенств. Бельгия имеет явных лидеров в лице Кевина де Брюйне и Эдена Азара, от игры которых отталкивается. Но вот первый сегодня не сыграет из-за травмы - приедет в состав сборной уже 7 июня, а второй провел два подряд чуть ли не худшие годы в карьере, потеряв игровое время, проведя его в лазарете. Дилемма.

С другой стороны есть и остальные 24 исполнителя в заявке, которые готовы и, главное, могут дать не меньший вклад в общий триумф сборной. Тот же лучший бомбардир в истории бельгийских "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, действующий чемпион Испании Янник Феррейра Карраско, молодой вингер "Ренна" Доку. Кстати, два последних разрывали фланги соперника в предыдущем матче против Греции. Те же Мартинес и Троссард, которые вышли вместо них во втором тайме, не показали класс. Да и к защите, как всегда, много вопросов, ведь центральные защитники бельгийцев не славились своей звёздностью. В итоге - 1:1 с Чемпионами Европы 2004 года.

