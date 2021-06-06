Англия - Румыния. Анонс и прогноз на товарищеский матч сборных на 06.06.2021 

Товарищеский матч сборных

6 июня 2021. Мидлсбро, “Риверсайд”

Англия 19:00 Румыния

Телетрансляция – Футбол 3, OLL.tv

Сборная Англии проведет последний товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы. В последний раз сборная Англии и Румынии встречались еще на Евро-2020. Тренеру “трех львов” Гарету Саутгейту нужно взвешенно и осторожно принимать решения по составу, после того как сборную из-за травм покинули Гринвуд и Александер-Арнольд.

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Англия

В среду Англия переиграла в спарринге участника Евро-2020 сборную Австрии. Единственный гол забил вингер “Арсенала” Букайо Сака. Гарет Саутгейт не использовал в этом матче финалистов евротурнирнов, вне игры также были травмированные Магуайр и Хендерсон. Ожидается, что в спарринге против Румынии игроки “Челси” и “Манчестер Сити” вновь не сыграют, но могут быть задействованы футболисты МЮ Рэшфорд и Шоу. Травмированного Александер-Арнольда вероятно заменит Триппьер. Из-за небольших повреждений игру пропустят Кейн и Сака. Ожидается, что впервые с февраля на поле появится Хендерсон.

Румыния

Главный тренер сборной Румынии Мирел Рэдой пока имеет не лучшую критику от местной прессы. Под его руководством Румыния проиграла шесть матчей из 12, четыре раза выиграла и дважды сыграла вничью. Последние две матча – поражения Румынии в отборе и Грузии в товарищеском матче. Рэдою в упрек ставят его стремление играть безоглядно в атаку, есть вопросы и по отсутствии четкого тактического рисунка. Матч против одного из фаворитов Евро станет хорошей проверкой идей 40-летнего тренера.

Статистика команд, цифры и факты

В 2021 году Англия только побеждает: Сан-Марино (5:0), Албания (2:0), Польша (2:1), Австрия 1:0.

У сборной Румынии – одна победа (Северная Македония 3:2) и три подряд поражения (Германия 0:1, Армения 2:3, Грузия 1:2)

В последних 12 матчах Румынии всего раз не удалось пропустить (победа над Норвегий 3:0)

Единственный футболист, которому удалось забить Англии гол в 2021 году – хавбек “Брайтона” и сборной Польши Якуб Модер.

Личные встречи

Англия и Румынии провели между собой 11 матчей. Преимущество, как ни странно у Румынии: три победы против двух англичан. Еще шесть поединков закончились ничьей. Последняя игра – на Евро-2000 (победа Румынии 3:2)

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Коуди, Мингз, Шоу – Филлипс, Уорд-Проуз – Рэшфорд, Грилиш, Санчо – Калверт-Льюин

Румыния: Ницэ – Сореску, Кирикеш, Неделчару, Камора – Станчу, Марин – Хаджи, Чикылдеу, Максим – Кешерю

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Румыния от UA-Football

Англия – фаворит. Это не новость. Сборная Саутгейта на протяжении 60 минут уверенно играла против Австрии, пока тренер “трех львов” не провел несколько замен. Румыния находится в переходном периоде и не сможет навязать свои игру хозяевам, для которых эта игра станет финальной репетицией перед Евро. Прогноз – победа сборной Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.