Последний шанс Месси? Аргентина - Бразилия. Прогноз на финал Кубка Америки на 11 июля 2021

Лионель Месси - один из лучших футболистов за всю историю данного вида спорта. На его счету огромное количество индивидуальных наград, среди которых шесть Золотых мячей, а также 35 трофеев с каталонской "Барселоной". Одна проблема - со сборной нет ничего. Трижды Аргентина с Лео доходила до финала кубка Америки, один раз - до финала ЧМ. Каждый раз в финальном матче их ждала неудача.

В 2021-м году им снова покорился финал Копа Америка. Уже в это воскресенье их ждет главный фаворит и действующий обладатель трофея - Бразилия. Месси и компании придется серьезно постараться, дабы забрать награду.

Аргентина 03:00 Бразилия

Кубок Америки, финал

11 июля, Рио-де-Жанейро, стадион "Маракана"

Трансляция: MEGOGO

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Последние новости и составы

Аргентина:

Путь до финала "альбиселесте" прошли достаточно ровно. Да, команда Скалони стартовала с ничьей против Чили, однако после этого добыла три победы кряду, пропустив лишь один гол. Полуфинал против Колумбии не был усеян лепестками роз, но в серии пенальти голкипер Мартинес потащил три удара с точки, и вывел свою команду в финал.

Главный герой Аргентины на нынешнем турнире - Лео Месси. Форвард и свободный агент (контракт с "Барсой" еще не продлен) отметился четыре раза, а также отдал пять голевых. По этим показателям он лидер турнира, а значит и лучший игрок. Однако все это может отойти на задний план, если Лео провалится в финале.

#SelecciónMayor Postales ???? de la actividad realizada hoy en #Brasilia luego de la clasificación a la gran final de @CopaAmerica ????.



¡Seguimos más unidos que nunca! ????????#SiempreUnidos ???????? pic.twitter.com/oow4XbhuQy — Selección Argentina ???????? (@Argentina) July 7, 2021

Лионель Скалони предпочитает играть по схеме 4-3-3. Ключевой вопрос: кто выйдет на левом фланге атаки? Там сразу три претендента - ди Мария, Гонсалес и Папу Гомес. Сделаем ставку, что Анхель появится в старте и по старой традиции будет заменен по истечении часа игры.

Ориентировочный состав: Мартинес - Молина, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико - де Пауль, Родригес, Ло Чельсо - Месси, Мартинес, ди Мария

Бразилия:

Как и принципиальный соперник, пятикратные чемпионы мира на действующем кубке еще не проигрывали. В группе они взяли десять очков из 12, сыграв в последнем туре ничью с Эквадором. В плей-офф команда Тите немного забуксовала. Две тяжелые победы с одинаковым счетом 1:0 и голами от Пакета.

O treino de hoje da #SeleçãoBrasileira contado pelas lentes de Lucas Figueiredo! ???? pic.twitter.com/kqt28vUUCV — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 8, 2021

Из-за жесткого фола в матче 1/4 финала против Чили, наставник бразильцев лишился Габриэля Жезуса до конца турнира. Это все, если говорить о потерях команды. Тите не решится на серьезные эксперименты, а потому стоит ждать проверенных ребят с первых минут встречи.

Ориентировочный состав: Эдерсон - Данило, Маркиньос, Силва, Лоди - Фред, Каземиро - Эвертон, Пакета, Неймар - Ришарлисон

Победы на Кубке Америки

Интересно, что несмотря на статус и силу составов, Бразилия и Аргентина занимают лишь третье и второе место по общему количеству побед на турнире. Опередил их Уругвай, который 15 раз завоевывал трофей.

У Аргентины 14 побед, а последняя датируется далеким 1993-м годом. С того времени "альбиселесте" четыре раза играли в финале и четырежды проигрывали.

Бразилия девять раз брала трофей. Именно "пентакампеоны" - действующие хранители титула, который они завоевали на своей земле в 2019-м году.

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Последние личные встречи

Контрольный матч, 15.11.2019

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Месси 13

Кубок Америки, 03.07.2019

Бразилия - Аргентина 2:0

Голы: Жезус 19, Фирмино 71

Контрольный матч, 16.10.2018

Бразилия - Аргентина 1:0

Гол: Миранда 90

Контрольный матч, 09.06.2017

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Меркадо 45

Аргентина - Бразилия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аргентина - Бразилия от UA-Football

Ничья 1:1 в основное время. Букмекеры видят в номинальных гостях небольшого фаворита, но нам кажется, что обе команды имеют свои сильные и слабые стороны. Аргентина, к примеру, не всегда надежна в обороне, однако на ленточке практически без ошибок действует Мартинес. В атаке соперники имеют сильных игроков, но учитывая форму Лео Месси, можно сказать, что у "альбиселесте" небольшое преимущество.

Предположим, что каждая из команда забьет по разу в основное время. После чего будут два сухих экстра-тайма и серия пенальти. А там, как говорится, победит тот, у кого крепче нервы и спокойнее игроки.