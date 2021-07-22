КуПС - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 22.07.2021

Турнир новый – а задачи старые: постараться пройти как можно дальше и как можно больше помочь Украине в Таблице коэффициентов. "Ворскла" первой среди украинских команд стартует в еврокубках и начинает официальный сезон вообще. Первый соперник – из страны, сборная которой недавно впервые в своей истории сыграла на чемпионате Европы.

КуПС, в отличие от "Ворсклы", уже в тонусе. Для финнов это будет третий еврокубковый матч в этом сезоне, да и чемпионат Финляндии в разгаре, ведь происходит по схеме "весна - осень". Поэтому "Ворскле" надо быть осторожной и не верить заблаговременно в успех. Только старание и ответственность могут помочь преодолеть этот раунд.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч

22.07.2021. Финляндия. Куопио. Стадион "Kuopion Keskuskentän tekonurmi"

Арбитр в поле – Дмитрий Дмитриев (Беларусь)

КуПС (Куопио, Финляндия) 19:00 "Ворскла" (Полтава, Украина)

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция – "Футбол 2"; аудио-трансляция - YouTube-канал UA-Футбол >>>

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КуПС

КуПС – опытная и знаменитая по меркам Финляндии команда. Шесть раз была чемпионом страны, последний раз – в 2019-м году. В еврокубках впервые сыграла в 1967-м году, проведя с тех пор тринадцать сезонов на международной арене. Наивысшее достижение – раунд плей-офф Лиги Европы.

Это достижение покорилась финнам в прошлом году, когда они по очереди прошли братиславский "Слован", литовскую "Судуву" и в шаге от группы споткнулись о румынский ЧФР. Неплохо, даже если сравнивать с "Ворсклой", которая дважды в своей истории играла в групповом этапе Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Сейчас КуПС идет вторым в своем чемпионате, отставая от ХИКа на шесть очков после двенадцати туров. В последних восьми поединках КуПС пропустил всего два гола и потерпел одно поражение (0:1 от армянского "Ноа"), за которое отомстил в ответном матче 5:0.

"Ворскле" следует быть очень осмотрительной – соперник непростой.

Ориентировочный состав: Крейдл - Толмоваки, Карильо, Томас, Хамаляйнен, Узочукву - Попович, Аджей-Боатенг, Ниссиля - Удо, Хайнонен

"Ворскла"

Ведь пока мы до конца не знаем возможностей самих полтавчан. Да, они закончили последний чемпионат Украины на пятом месте, но не поражали в товарищеских матчах – поражение от "Ужгорода" (0:2), ничья с "Минаем" (0:0). Правда, были и победы над "Днепром-1" и "Карпатами".

Важная новость межсезонья – это уход лучшего бомбардира последней УПЛ Владислава Кулача. Не помощник полтавчанам больше Цитаишвили, завершили активную карьеру Павел Ребенок и Вадим Сапай. Усилением "Ворсклы" стали Артем Бондаренко, Йонас Тамм, Владислав Вакула, Адеринсола Эсеола и Богдан Кушниренко. Кто-то из них, возможно, сразу вступит в бой (но точно не Тамм, у которого дисквалификация) .

Последний раз "Ворскла" играла в еврокубках при Василию Сачко – это был автоматический выход в групповой этап Лиги Европы, где пришлось пересечься с лондонским "Арсеналом", лиссабонским "Спортигом" и "Карабахом". С квалификацией у "Ворсклы" связаны не самые лучшие воспоминания. При Николае Павлове был прорыв в сезоне 2011/12, но после того были и "Жилина", и "Локомотива".

О "Кукеси", ставшем преградой для донецкого "Металлурга", должен помнить нынешний тренер "Ворсклы" Юрий Максимов.

Ориентировочный состав: Резник - Кане - Бондаренко, Яворский, Чеснаков - Якубу - Скляр, Пуцлин - Тилль, Степанюк - Эсеола

КуПС - "Ворскла". Статистика личных встреч

КуПС и "Ворскла" никогда раньше не играли между собой. "Ворскла" никогда не играла против финских команд, а вот КуПС в 1990-м году дважды пересекался с украинским "Динамо" – 2:2 и 0:4. А уже во времена Независимости против финнов на клубном уровне, кроме "Динамо" (Киев), играли ЦСКА (Киев) и "Черноморец". "Динамовцы" и "моряки" в 1991-м и 1996-м соответственно проходили ХИК, а "армейцы" дважды били "Йокерит" из Хельсинки.

КуПС - "Ворскла". Последние матчи команд

Для "Ворсклы" это будет первый официальный матч в сезоне. Для КуПС – это третий еврокубковый матч в этом сезоне. Также уже в активе сыгранные матчи в Кубке и чемпионате Финляндии. В течение календарного года – всего четыре поражения.

КуПС - "Ворскла". Турнирное положение команд

КуПС ранее прошел армянский "Ноа". Уступил ему в гостях 0:1, но дома выиграл 5:0. "Ворскла" дебютирует в еврокубках этого сезона.

Победитель этой пары в третьем раунде отбора Лиги конференций сыграет против победителя пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).

КуПС - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

КуПС - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 1:0. Тяжелый матч для прогноза, поскольку всегда сложно предсказать состояние команды, которая дебютирует в сезоне. КуПС крепкий дома, нечего и надеяться на уверенную победу "Ворсклы". Было бы хорошо, сумей полтавчане благополучно подтвердить свой более высокий класс и добыть хотя бы минимальную победу. Рискнем спрогнозировать, что так и будет. А ставка напрашивается на "тотал меньше 2,5".