Ворскла - КуПС. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 29 июля 2021

У полтавской "Ворсклы" самый тяжелый старт сезона среди всех украинских команд. Пока остальные клубы готовятся провести второй тур национального первенства, команда Максимова параллельно защищает честь страны на европейской арене, пытаясь пробраться в групповой этап Лиги Конференций.

Во втором отборочном раунде им в соперники выпал "КуПС" из Финляндии. Проведя в целом неплохой первый поединок, особенно если закрыть глаза на начало встречи, "зелено-белые" не смогли добыть победу на выезде. "Ворскла" пропустила на 90+6 и сыграла вничью 2:2. Учитывая, что правило выездного гола уже кануло в лету, вариантов у полтавчан особо нет. Нужно либо побеждать в четверг, либо заканчивать книгу с названием "Еврокубковый путь". Вряд ли второе им подходит.

"Ворскла" 19:00 "КуПС"

ЛК, второй квалификационный раунд. Ответная игра

29 июля, Полтава, стадион им. А.Бутовского

Арбитр: П.Орел

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

За семь дней, которые прошли с момента официального старта нового сезона для полтавчан, они проведут свой третий поединок. Символично, что две прошлые встречи заканчивались с одинаковым счетом - 2:2. И оба раза "зелено-белые" упускали преимущество по ходу встречу. С "Днепром-1" команда Максимова умудрилась пропустить дважды, играя при этом в большинстве. Одним словом, свои моменты "Ворскла" создавать научилась. Осталось только научиться играть в обороне.

Зная характер Юрия Максимова, не стоит ожидать больших кадровых изменений в составе полтавчан. Футболисты сыграют по схеме 3-4-2-1, где каждый будет на своем родном месте. Можем только предположить, что Максимов рискнет выпустить в старте Луизао, который неплохо усилил команду в матче против "Днепра-1". Заменить седьмой номер может либо Скляра, либо Пуцлина, чтобы добавить атакующей мощи своему коллективу.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Бондаренко - Пердута, Пуцлин, Луизао, Якубу - Тилль, Кане - Степанюк

"КуПС":

Как и украинский оппонент, на прошедших выходных финский коллектив провел очередной матч местного чемпионата. Команда Валакари минимально обыграла ФК "Ильвес", увеличив свою победную серию до трех поединков кряду. Пропустил "КуПС" за эти матчи всего один гол.

Стоит отметить, что "КуПС" - команда домашняя. Они не так часто теряют очки в родных стенах, а вот на выезде случаются проблемы. За примером далеко ходить не нужно - в первом отборочном раунде ЛК финны на выезде проиграли клубу "Ноа" из Еревана со счетом 0:1. После этого выиграли дома - 5:0.

В матче чемпионата Валакари ротировал состав, дав отдохнуть некоторым футболистам основы. В четверг, как нам кажется, наставник пустит в бой сильнейших, просто повторив тот же состав, который он выпустил в первом поединке с "Ворсклой".

Ориентировочные составы: Крайдль - Хямляйнен, Томас, Тойвомяки - Узочукву, Себбан, Боатенг, Каррильо - Попович, Ниссиля - Удо

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Последние матчи команд

Если для полтавчан, как мы упоминали выше, будущий матч - третий в сезоне, то "КуПС" не уходил на долгую летнюю паузу. Местный чемпионат проводится по схеме весна-осень. В нем подопечные Валакари идут на втором месте.

"Ворскла":

ЛК, второй отборочный раунд, 22.07.2021

"КуПС" - "Ворскла" 2:2

УПЛ, 1-й тур, 26.07.2021

"Ворскла" - "Днепр-1" 2:2

"КуПС":

Вейккауслига, 12-й тур, 11.07.2021

"Хака" - "КуПС" 0:1

ЛК, второй отборочный раунд, 22.07.2021

"КуПС" - "Ворскла" 2:2

Вейккауслига, 13-й тур, 25.07.2021

"КуПС" - "Ильвес" 1:0

Последние очные матчи

ЛК, второй отборочный раунд, 22.07.2021

"КуПС" - "Ворскла" 2:2

Голы: Удо 6, Томас 90+6 - Кане 29, Тилль 56 (п)

"Ворскла" - "КуПС": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "КуПС" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Опустим слова важности матча, о настрое двух команд и тд. Это и так все понимают. И "Ворскла", и "КуПС" планируют попасть в следующий раунд отбора Лиги Конференций, а потому нам стоит прикинуть, у кого больше шансов на итоговый успех. По нашему мнению, дальше пройдут полтавчане. Да, в двух прошедших матчах сезона полтавчане теряли свое преимущество в счете и играли вничью, однако каждый раз были отрезки, когда они превосходили оппонента, создавали моменты и забивали голы. У "Ворсклы" не хуже состав, чем у "КуПС", а также поддержка родных трибун. Главное не допускать глупых ошибок в обороне и быть собранными на протяжении всех 90 минут матча. И все придет.