Колос - Шахтер (Караганда). Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 05.08.2021

"Колос" во второй раз в своей истории стартует на международной арене. И впервые ковалевцы проведут еврокубковый поединок на своем стадионе. Произойдет это в рамках новосозданного турнира УЕФА и на фоне громкой неудачи "Ворсклы", которая не смогла пройти второй квалификационный раунд. Поэтому "Колосу", с одной стороны, выпала честь, а с другой на команду свалилась немалая ответственность за результат.

Ответственность рейтинга Украины в Таблице коэффициентов. Но при этом не стоит забывать и о личных амбициях Руслана Костышина и его работодателя. Андрей Засуха мечтает увидеть свое детище на групповом этапе еврокубка, и для этого нужно пройти двух не слишком именитых соперников. Сначала – "Шахтер" из Караганды. Дальше – победитель пары "Спартак" (Трнава, Словакия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). В лучшие времена нашего футбола такие преграды для третьей-четвертой силы УПЛ не составляли бы труда, но сможет ли ухватиться за свой шанс "Колос"? Поглядим.

Лига конференций. Третий квалификационный раунд

05.08.2021. Ковалёвка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Петер Кярсгаард-Андресен (Дания)

"Колос" (Ковалёвка, Украина) 21:00 "Шахтер" (Караганда, Казахстан)

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"Колос"

В прошлом году квалификация еврокубков проходила по схеме одного матча в противостоянии. Волею жребия ковалевцам пришлось дважды играть на выезде. Сначала был преодолен "Арис", а затем в напряженном и упорном противостоянии под проливным дождем украинская команда уступила "Риеке" в добавленное время.

Хорваты тогда в раунде плей-офф прошли "Копенгаген" и оказались в группе Лиги Европы, а "Колосу" пришлось кусать локти из-за неиспользованного шанса. Но команда Руслана Костышина своим трудом в УПЛ заслужила второй шанс. И теперь жребий оказался даже более благосклонным к ковалевцам: и с "Шахтером", и со "Спартаком" (Словакия) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) можно играть на победу. Но нужно демонстрировать свой лучший футбол.

Не тот, что был в стартовых турах УПЛ. С "Вересом" ковалевцы сыграли откровенно плохо, поэтому и не победили. С "Металлистом 1925" было немного лучше, но все равно без уверенности. Хуже всего, пожалуй, то, что нет времени на раскачку и прицеливание. Здесь или побеждаешь и идешь дальше, или проигрываешь и заканчиваешь бесславно, как полтавская "Ворскла".

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Гавриш, Петров, Сакив - Богданов, Милько, Костышин - Ильин, Чурко - Лысенко

"Шахтер" (Караганда)

Если кто-то жалуется на жребий – то вот вам факты. Пара "Колос" / "Шахтер" с позиции не сеяной получила в соперники пару "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Спартак" (Словакия), которая проходила по рейтингу израильтян и была шестой с конца в списке сеяных. Другая не чужая нам пара, - "Астана" КуПС, - будучи в посеве, получила в следующем раунде "счастье" сыграть с немецким "Унионом". Поэтому нам на судьбу точно жаловаться не стоит.

Да и в третьем раунде приходится играть не с "Базелем", АЕКом или "Фейеноордом, которые теоретически могли попасться в соперники, а всего-навсего с казахстанским " Шахтером". Хотя сначала ожидалась румынская ФКСБ (ранее – "Стяуа"), но карагандинцы смогли ошеломить эту команду на предыдущей стадии отбора.

"Шахтер" часто участвует в еврокубках, но особых успехов не иметт. Однажды (сезон 2013/14) удалось дойти до раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и вылететь оттуда в группу Лиги Европы. Однако выше четвертого места представитель Казахстана там не поднялся, зацепившись лишь за две ничьи.

В этом году "Шахтер", как уже говорилось выше, прошел ФКСБ, а в чемпионате идет на одиннадцатом месте после 19-и туров. Лишь на четыре очка соперник "Колоса" опережает зону вылета. Дело чести для Руслана Костышина пройти эту команду.

Ориентировочный состав: Шацкий - Буйволов, Габышев, Граф, Атанаскоски, Кибирай - Бакаев, Митошевич, Наджарян, Хубулов - Таттыбаев

"Колос" - "Шахтер" К. Статистика личных встреч

Ранее "Колос" и "Шахтер" К не встречались между собой. "Колос" не встречался с командами из Казахстана, а "Шахтер" К - с командами из Украины. Клубный опыт встреч Украины с Казахстаном сводится к четырем сериям противостояний киевского "Динамо" с "Актобе" (2013-й год) и "Астаной" (2018-й год). Три победы Украины и ничья.

"Колос" - "Шахтер" К. Последние матчи команд

Для "Колоса" это будет третья игра в сезоне. Первые две оказались малорезультативными. С "Вересом" была ничья 0:0, с "Металлистом 1925" – победа 1:0. Интересно, что в ближайшие выходные ковалевцы не проведут очередной поединок УПЛ, ведь лига перенесла матч с "Минаем". Это связано с тем, что ответный матч Лиги конференций состоится не через семь дней, как обычно, а через пять.

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В Казахстане сезон в разгаре. Позади уже девятнадцать туров, но у "Шахтера" только пять побед. В прошлом году команда из Караганды финишировала четвертой в чемпионате, а сейчас есть угроза вылететь.

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"Колос" - "Шахтер" К. Турнирное положение и путь

"Колос" дебютирует в еврокубках в этом сезоне. "Шахтер" прошел одного соперника – со скрипом. Сначала было поражение 0:1 от ФКСБ, а затем драматическая победа 2:1 на своем поле с голом на 90+1-й минуте. Правило выездного гола не действует, поэтому сыграли еще два овертайма и перешли к пробитию пенальти. Там казахстанцы ни разу не ошиблись и не оставили шансов румынам.

22.07.2021

ФКСБ - "Шахтер" К 1:0

Гол: Кордеа 38

29.07.2021

"Шахтер" К - ФКСБ 2:1; пен.: 5:3

Голы: Габушев 11, Таттыбаев 90+1 - Коман 76

"Колос" - "Шахтер" К. Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Шахтер" К. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Колоса" 1:0. Победа нужна обязательно и желательно – уверенная. Ведь в Казахстане будет значительно труднее, и ехать туда без запаса – опасно. "Колос", наверное, еще не в оптимальных кондициях, но помочь должны родной стадион, родные болельщики, безумное настроение на матч. Поэтому прогнозируем минимальную победу, но не удивимся, если будет больше голов.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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