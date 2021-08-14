Интер - Динамо. Анонс и прогноз товарищеского матча на 14.08.2021

Межсезонье "Динамо" активно продолжается даже после начала сезона, и матч против "Интера" в соседней с Миланом Монце станет восклицательным знаком подготовки. Весьма престижным для клуба и полезным для командного развития в свете подготовки к групповому турниру Лиги Чемпионов. Очень полезен он и для "нерадзурри", не игравших против команд такого уровня в это межсезонье. Чего они стоят без Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинеса и Ашрафа Хакими, сумели ли на фоне бури вокруг успокоиться и сосредоточиться на футболе? Будет очень интересно посмотреть.

14 августа. 19:30. Товарищеский матч

Италия. Монца. "U-Power Стадиум"

"Интер" - "Динамо"

Телетрансляция - 2+2

Внутреннее состояние, настроение в "Динамо" кажется наиболее отвечающим выражению "спокойны как удавы". Несмотря на проблемы. Болезнь Мирчи Луческу мешала ему лететь в Турцию, мешает лететь и в Италию. Тем не менее, его помощник Эмиль Карас заявляет, что чувствует присутствие босса всегда. Инцидент с Жерсоном Родригесом был решен быстро и чётко. Один матч вне заявки в качестве наказания и возвращение. Разговоры вокруг будущего и настоящего Карлоса Де Пены также не влияют. Инцидент с Евгением Селезневым Александр Караваев также разрулил быстро и по-взрослому.

Выступления в УПЛ чемпион начал очень легко и спокойно, даже выезд к такому непростому сопернику как "Заря" проведя уверенно. В последних контрольных матчах против "Ниццы", "Атлетик" Бильбао, "Униона", "Фенербахче" уверенности и хороших результатов меньше, но результаты здесь - не главное. Главное - подготовить команду к сезону, научить её свободнее играть по три матча в неделю. Что весьма пригодится осенью.

В "Интере" же спокойствие только снится. Уход Ромелу Лукаку, короля Милана, лучшего игрока Серии А, вызвал бурю. Болельщики боятся, что грядёт распродажа, что банкротство близко. Они в панике. И очень злы на китайское руководство клуба. Баннеры и граффити против него заполонили город и даже трибуны стадиона "Эннио Тардини", где миланцы играли свой предыдущий контрольный матч против "Пармы". Кричалки, протесты на том матче и в целом были настолько сильны, что руководство решило провести матч против "Динамо" без зрителей. Оно боится собственных болельщиков.

На этом фоне новый главный тренер Симоне Индзаги пытается подготовить команду к сезону. У него достаточно опыта работы под давлением и без денег за пять лет в "Лацио", поэтому можно предположить, что работа движется. Хотя по контрольным матчам - 8:0, 4:0, 6:0, 2:0 над командами из Серии Б и ниже - трудно судить. Матч против "Динамо" и станет единственной настоящей проверкой, последней перед началом сезона.

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Кадры

Уже в Парме Индзаги выставил сильнейший состав, закончив с экспериментами. Сегодня он также хотел бы бросить в бой почти подписанных новичков Дензела Думфриза и Эдина Джеко, но не получится. Бумаги ещё не оформлены. Поэтому, и из-за травм Лаутаро Мартинеса и Алексиса Санчеса, тандем форвардов в любимой схеме Симоне и его предшественника Антонио Конте 3-5-2 составят молодые Сатриано и Пинамонти. Они и вовсе должны вскоре уйти в аренды, поэтому здесь проверка для "Динамо" не лучшая.

Зато на остальных позициях все очень солидно. Железная тройка защитников Шкриньяр-Де Фрай-Бастони, которую Конте сравнивал с легендарной тройкой его "Ювентуса" Барцальи-Бонуччи-Кьеллини, устроит отличную головомойку Рамиресу, Шкурину, Цыганкову, Караваеву и любому, кто сунется. Латерали Дармиан и Перишич отлично поддержат атаку. А в центре поля очень мощный кулак проверит соперника. Брозович и чемпион Европы Барелла должны сыграть, к ним может присоединиться либо Сенси, либо Весино, либо Артуро Видаль, которого Индзаги хвалит.

"Динамо" как раз более склонно к экспериментам. Виталий Миколенко не прилетел в Италию, поэтому нужно будет попробовать и Сидклея, и Кендзеру. Обоим нужна игровая практика. Как и Шабанову, которого из-за травмы Попова вряд ли отпустят. Нужна практика и Шкурину, которого постепенно готовят к сезону. Александр Сирота должен возмужать в центре обороны, и проверка таким соперником должна помочь. А Забарному и Тымчику как раз лучше чуть-чуть отдохнуть.

В центре поля против "Миная" играли Андриевский и Шепелев. Это практически автоматически отправляет сегодня в стартовый состав Сидорчука и Шапаренко. А вот как раз киевский Барелла - Буяльский - должен остаться. Хотя разумно будет попробовать и Леднева, и Гармаша. Их проблески заставляют считать, что они способны помочь команде в нынешнем сезоне. Что же касается флангов, то здесь равноценной замены Цыганкову и Караваеву нет, и особенно Александр слева выглядит очень живо. Но не время ли окончательно простить Родригеса, а то и попробовать наконец-то Антюха?

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Перишич, Сатриано, Пинамонти

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Родригес, Шкурин

Очные матчи

"Интер" и "Динамо" встречались четырежды. Всякий раз речь шла о душераздирающей борьбе за выход из группы Лиги Чемпионов с голами на последних минутах. В сезоне 2003/04 победы "нерадзурри" дома со счётом 2:1 не хватило, а 1:1 в Киеве выбил из турнира обе команды. В сезоне 2009/10 драматичные голы в Киеве принесли победу команде Жозе Моуриньо (2:1), в Италии же счёт был 1:1. В том сезоне "Интер" выиграл Лигу Чемпионов.

В целом же в 26-ти матчах против итальянцев киевляне переигрывали лишь "Рому". Дважды. А миланцы в 11-ти матчах против украинских команд не проигрывали ни разу. Правда, дважды 0:0 против "Шахтера" осенью 2020-го года в Лиге Чемпионов в позитив они точно не занесут. Зато летом добыли 5:0 в полуфинале Лиги Европы.

Прогноз: Интер - Динамо 2:1

Прогнозировать результаты товарищеских матчей всегда сложно. Тем более, что этот весьма странный. Одна из команд проводит его уже после начала своего сезона и вряд ли выставит лучший состав, вторая же устраивает последнюю проверку боем перед своим первым официальным матчем. Команды и Конте, и Индзаги не любят владеть мячом, предпочитают удивлять соперника быстрыми атаками. Будет очень интересно посмотреть, насколько "Динамо" захочет владеть мячом, как будет развиваться динамика игры. В любом случае, чемпион Италии даже без Лукаку и Лаутаро фаворит.