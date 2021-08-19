Дебют Моуриньо в новой команде. Трабзонспор - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.08.2021

19 августа. 20:30. Лига Конференций. Квалификация. Первый матч

Трабзон. "Медикал Парк Арена"

"Трабзонспор" - "Рома"

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

В групповом турнире Лиги Чемпионов точно будет "Мальме" либо "Лудогорец". В группах Лиги Европы - "Мура" либо "Штурм" Грац. А вот "Роме" и "Трабзонспору" в наиболее мощном матче четверга в Еврокубках придётся бороться за право не вылететь из них уже в августе. Жозе Моуриньо не случайно заявил, что этот матч по силе должен был состояться в Квалификации Лиги Чемпионов, а не Лиги Конференций. И вправду, команда такого тренера с чемпионами Европы-2016 и -2020 в составе едет в гости к команде, провернувшей ряд сильных трансферов. Должно быть очень интересно.

Моуриньо возвращается в Италию, где желает вылечить раны, полученные в Англии, где не тренировал 11 лет и все ещё бешено популярен. Под него "Рома" выложила уже 80 миллионов на трансферы, за сорок подписав Тамми Абрахама из "Челси". Энтузиазм в желто-красной части Рима велик, начало сезона ожидают с нетерпением. Семь побед и ничья в восьми контрольных матчах увеличивают ажиотаж. И сеу Жозе в отличном настроении. Он шутливо заявляет, что установил рекорд - 40 дней не общался с журналистами, чему очень рад, очень доволен подготовкой и не может дождаться начала сезона.

В "Трабзонспоре" также полны энтузиазма. Обладатель Суперкубка-2020, отыгранного в этом году, вернул легенду "Наполи" Марека Хамшика из скитаний по Китаю и Швеции, подписал любимца болельщиков "Ромы" Жервиньо, её игрока в предыдущем сезоне Бруно Переса, вместо в итоге не пришедшего Артема Довбыка - датчанина Андреаса Корнелиуса. А тренирует и уже брал Суперкубок Абдулла Авчи, экс-наставник сборной Турции и "Бешикташа". Амбиции заоблачные, и кое-где даже считают команду фаворитом чемпионата. 5:1 в первом туре в гостях над "Малатьяспором" подтверждают это.

В Лиге Конференций "Трабзонспор" также играл. Дважды сыграв вничью с "Мольде" (3:3 дома, 1:1 в гостях) и пройдя его в серии пенальти. Игровую практику Авчи считает козырем, как и рано совершенные трансферы. Он отмечает силу и опыт игроков и тренера "Ромы", её выход в полуфинал Лиги Европы в сезоне 2020/21, призывает к терпеливой игре и балансу. Вместе с тем, рассчитывает на 20 тысяч болельщиков на стадионе, которые "возносят нас выше соперников". Моуриньо также отмечает турецких болельщиков, заявил, что говорил с игроками о них. Точно будет шумно и колоритно.

Кадры

Крис Смоллинг, пропустивший половину предыдущего сезона из-за различных травм, вновь травмировался. Моуриньо уже заявил, что его рядом с вице-капитаном Джанлукой Манчини заменит не Мараш Кумбулла, а Рожер Ибаньес. Еще с Евро травмирован левый защитник Леонардо Спинаццола. Его заменит уругвайский новичок Винья. Португальский новичок Руй Патрисиу расположится в воротах, Николо Дзаньоло возвращается после второго разрыва крестообразных связок колена за два года. В схеме 4-2-3-1, которую вернул новый тренер, он расположится справа, а Мхитарян - слева.

Абрахам улетел в Британию для оформления визы, поэтому место центрфорварда должен занять узбекский новичок Эльдор Шомуродов.

"Трабзонспор" теоретически играет по схеме 4-3-3, но два места в центре поля занимают атакующие игроки. Бывший форвард/вингер Бакасетас и бывший вингер/плеймейкер Хамшик. Оба забили "Малатьяспору". Забили ему и вингеры - Жервиньо и Тони Нвакеме. А также форвард Джанини. Он и Корнелиус поборются за место на острие. Вратарь сборной Турции Чакыр в итоге не перешел в "Валенсию" и займет свое место в воротах. В целом, кроме Переса, Хамшика, Жервиньо и Корнелиуса опыт выступлений в Серии А имеет также Витор Уго. За "Фиорентину" 2-3 года тому.

"Трабзонспор": Чакыр, Бруно Перес, Йе, Витор Уго, Кюйбаши, Оздемир, Бакасетас, Хамшик, Жервиньо, Джанини, Нвакеме

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Шомуродов

Прогноз: Трабзонспор - Рома 2:2

Моуриньо заявляет, что после такой подготовки к сезону "Рома" заслужила начать его хорошо, очень доволен работой и профессионализмом подопечных. И не хочет слышать отмазки о старте сезона и незаконченных трансферах (да, ещё не закончили). Его команда сильнее и опытнее. Но ослаблена без Смоллинга, Абрахама, Спинаццолы, ушедших Джеко и Педро. А соперник очень опасен и на ходу. Бруно Перес считает, что судьбу матча решат детали. Предположим, что они принесут ничью, но в этом матче может быть все, что угодно.