Квалификация к чемпионату мира, 1-й раунд

Группа F, 4-й тур

1 сентября. Копенгаген, "Паркен Стэдиум"

Дания – Шотландия 21:45

Лидеры группы F Дания и Шотландия встретятся в личном бою. При любом исходе игры в Копенгагене хозяева сохранят за собой лидерство, но если кто и может остановить фаворита, так это ребята Стива Кларка.

Дания

Дания выдающимся образом провела Евро-2020, дойдя до полуфинала. "Алая гвардия" не только показала классный результат, но и шикарный футбол – команда Каспера Юльманна была тактически гибкой, одинаково качественно играла в разных схемах и игровых сценариях, а кадровый потенциал команды позволил почти безболезненно пережить потерю Кристиана Эриксена. Кажется, нам пора привыкать к тому, что Дания – это элитная сборная.

Мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 Дания провела вообще сильнее всех в Европе. 9 очков в трёх матчах, 14 забитых голов и ноль пропущенных. Монолитные победы над Израилем (0:2), Молдовой (8:0) и Австрией (0:4), в которых Юльманн ещё и позволил себе ротировать состав – нехилое достижение для датчан.

Шотландия

Шотландцы на Евро выглядели симпатично, но достичь большего, чем нулевая ничья с Англией в группе, не смогли. Стив Кларк придумал смелый игровой рисунок, который решил одну из главных задач – одновременное размещение на поле двух левых защитников и двух лучших игроков коллектива Робертсона и Тирни. Фулбек "Ливерпуля" давал ширину слева, в то время как его коллега по амплуа из "Арсенала" стартовал в центре защиты, периодически подключаясь по левому краю.

Справа в тройке обороны играл и Скотт Мактомини, для которого эта роль в розыгрыше мяча привычна по МЮ, а центральной фигурой стал шотландский Жоржиньо Билли Гилмор, который обеспечивал нужную циркуляцию мяча и сразу стал лучшим игроком той встречи с Англией. Потом Билли заболел коронавирусом, и весь план пошёл коту под хвост. Теперь Гилмор снова в строю, и Кларк наконец сможет воплотить желаемое на поле.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Личные встречи

Соперники противостояли друг другу 16 раз, ни разу не сыграв вничью. У Дании 6 побед, у Шотландии – 10. Общая разница мячей – 12:20. В 5 из 7 последних встреч соперники разошлись со счётом 1:0.

Статистика и факты

Полузащитник Джон Макгин забил 3 из 7 голов Шотландии в отборе к ЧМ

Райан Кристи совершает в среднем по 4 отбора за игру

Хейбьерг отдаёт в среднем по 7.5 длинных передач за игру (лучший показатель в группе), Робертсон же совершает больше всего точных подач (две)

У Дольберга, Ольсена и Дамсгора по 2 мяча в отборе

При этом у Ольсена и Дамсгора ещё и по 2 ассиста. Больше в группе F их сделал только Киран Тирни – 3. Также на Тирни чаще всего фолят (по три фола за игру).

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, Кристенсен – Меле, Нергор, Хейбьерг, Васс – Дольберг, Дамсгор – Поульсен

Шотландия: Гордон – Тирни, Хэнли, Галлахер – Робертсон, Тернбулл, Гилмор, Кристи, О’Доннелл – Дайкс, Адамс

Потери: Брейтвейт, Вестергор – Мактомини, Форрест, Макгинн

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Шотландия от UA-Футбол

Дания неспроста считается фаворитом встречи. Шотландия способна навязать борьбу и тоже готова играть смело, но все же должна проиграть. Прогнозируем классические для этой пары 1:0 в пользу "алой гвардии".