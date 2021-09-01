Лидеры группы F Дания и Шотландия встретятся в личном бою. При любом исходе игры в Копенгагене хозяева сохранят за собой лидерство, но если кто и может остановить фаворита, так это ребята Стива Кларка.
Дания
Дания выдающимся образом провела Евро-2020, дойдя до полуфинала. "Алая гвардия" не только показала классный результат, но и шикарный футбол – команда Каспера Юльманна была тактически гибкой, одинаково качественно играла в разных схемах и игровых сценариях, а кадровый потенциал команды позволил почти безболезненно пережить потерю Кристиана Эриксена. Кажется, нам пора привыкать к тому, что Дания – это элитная сборная.
Мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 Дания провела вообще сильнее всех в Европе. 9 очков в трёх матчах, 14 забитых голов и ноль пропущенных. Монолитные победы над Израилем (0:2), Молдовой (8:0) и Австрией (0:4), в которых Юльманн ещё и позволил себе ротировать состав – нехилое достижение для датчан.
Шотландия
Шотландцы на Евро выглядели симпатично, но достичь большего, чем нулевая ничья с Англией в группе, не смогли. Стив Кларк придумал смелый игровой рисунок, который решил одну из главных задач – одновременное размещение на поле двух левых защитников и двух лучших игроков коллектива Робертсона и Тирни. Фулбек "Ливерпуля" давал ширину слева, в то время как его коллега по амплуа из "Арсенала" стартовал в центре защиты, периодически подключаясь по левому краю.
Справа в тройке обороны играл и Скотт Мактомини, для которого эта роль в розыгрыше мяча привычна по МЮ, а центральной фигурой стал шотландский Жоржиньо Билли Гилмор, который обеспечивал нужную циркуляцию мяча и сразу стал лучшим игроком той встречи с Англией. Потом Билли заболел коронавирусом, и весь план пошёл коту под хвост. Теперь Гилмор снова в строю, и Кларк наконец сможет воплотить желаемое на поле.
Дания неспроста считается фаворитом встречи. Шотландия способна навязать борьбу и тоже готова играть смело, но все же должна проиграть. Прогнозируем классические для этой пары 1:0 в пользу "алой гвардии".